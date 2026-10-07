«Κοίτα με»: Το Παιδικό & Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας επιστρέφει με ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις

Το «Κοίτα με» γίνεται το σύνθημα μιας διοργάνωσης που φέρνει παιδιά και εφήβους πιο κοντά στο σινεμά, με ταινίες, δράσεις και ιστορίες

Με μια ματιά Το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 διεξάγεται 9-15 Νοεμβρίου με μότο «Κοίτα με».

Το φεστιβάλ επεκτείνεται σε περισσότερες περιοχές της Αθήνας, φιλοξενώντας προβολές και δράσεις σε διάφορους χώρους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αφιέρωμα στον Τιμ Μπάρτον, νέες ταινίες, διεθνείς πρεμιέρες και ειδικές ενότητες για μικρούς και μεγάλους.

Παράλληλες δράσεις εστιάζουν στην εκπαίδευση, τη δικτύωση, την ένταξη ατόμων με αναπηρία και τον αυτισμό, καθώς και συζητήσεις για την ψυχική υγεία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

«Κοίτα με» φωνάζουν φέτος οι κινηματογραφικοί ήρωες του Παιδικού & Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ που επιστρέφει στην πόλη από τις 9 έως τις 15 Νοεμβρίου. Φέτος, το Φεστιβάλ αγκαλιάζει περισσότερες περιοχές, καθώς οι προβολές και οι δράσεις του θα πραγματοποιηθούν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στους κινηματογράφους Κηφισιά 1 & 2 Cinemax, Δαναός, Village Cinemas Ρέντη, Μαρούσι και Ίλιον, όπως και στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Με τη φράση «Κοίτα με» ως μότο, το Φεστιβάλ εστιάζει στη «γενιά του scrolling» που αναζητά ταυτότητα, φωνή και σύνδεση μέσα από εικόνες και βίντεο. Σε ένα καθεστώς συνεχούς και αμφίδρομης καταγραφής, οι νέοι παρακολουθούν τα πάντα για τους άλλους και ταυτόχρονα βρίσκονται οι ίδιοι στο μικροσκόπιο όλων. Οι ταινίες του φεστιβάλ είναι μία ευκαιρία να δούμε τη δική τους οπτική, τις ιστορίες, τα όνειρα και τις αγωνίες τους. Το μότο αντλεί έμπνευση από την ταινία «Μπαμπά, Κοίτα με» της Βούλας Σταμπέλου και το τραγούδι τίτλων των Johnny M & Βαγγέλη Τσιάνου που χάρισε το ρυθμό του στο φετινό τρέιλερ του φεστιβάλ.

«Τα παιδιά και οι έφηβοι σήμερα ζουν μέσα στις εικόνες: τις βλέπουν, τις φτιάχνουν, τις στέλνουν. Κάθε εικόνα που ανεβάζουν κρύβει ένα “Κοίτα με”, και φέτος θέλουμε να τους απαντήσουμε με τον δικό μας τρόπο. Να καθίσουμε δίπλα τους, να δούμε μαζί κινηματογραφικές ιστορίες στη μεγάλη οθόνη, κι ύστερα να τους δώσουμε χώρο να μιλήσουν. Χαιρόμαστε που το ταξίδι μας για 9η χρονιά συνεχίζεται με τη στήριξη της ΔΕΗ, που πιστεύει όπως κι εμείς ότι ο πολιτισμός και η δημιουργικότητα είναι ο πιο δυνατός τρόπος να ακουστεί η φωνή της νέας γενιάς» δηλώνει η Διευθύντρια του Φεστιβάλ, Καλλιόπη Χαραλάμπους.

Για 3η συνεχή χρονιά μεγάλος χορηγός του Φεστιβάλ είναι η ΔΕΗ, η οποία υποστηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον πολιτισμό, δημιουργούν αξία για την κοινωνία, ενισχύουν τη δημιουργικότητα, καλλιεργούν τη φαντασία και δίνουν φωνή στη νέα γενιά. Μέσα από δράσεις που εμπνέουν, ενημερώνουν και ψυχαγωγούν, η ΔΕΗ ενώνει την ενέργεια με τη δημιουργικότητα, προσφέροντας στα παιδιά και τους εφήβους τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσμο της καθαρής ενέργειας μέσα από τη δύναμη της τέχνης και του παιχνιδιού.

Η Διευθύντρια Χορηγιών και Συνεργασιών του Ομίλου ΔΕΗ, κα Έλενα Χριστοπούλου σημείωσε σχετικά: «Στη ΔΕΗ επενδύουμε σταθερά σε πρωτοβουλίες που φέρνουν τα παιδιά και τους νέους πιο κοντά στις τέχνες και τον πολιτισμό. Είμαστε χαρούμενοι που στηρίζουμε για ακόμη μία χρονιά το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ, έναν θεσμό που μέσα από το σινεμά καλλιεργεί τη φαντασία, εμπνέει, ψυχαγωγεί και ανοίγει νέους ορίζοντες στη νέα γενιά».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Με ένα δυναμικό και πλούσιο πρόγραμμα, το Φεστιβάλ δημιουργεί ένα κινηματογραφικό σύμπαν που χωράει όλα τα παιδιά κι όλες τις οικογένειες, προσφέροντας προγράμματα για κάθε ηλικία και εξασφαλίζοντας συνθήκες πρόσβασης σε ένα μεγάλο μέρος των προγραμμάτων του.

Highlights της φετινής διοργάνωσης:

Αφιέρωμα Τιμ Μπάρτον- Παραμύθια σε stop-motion: Παράξενοι ήρωες, αλλόκοτα πλάσματα και ιστορίες που ακροβατούν ανάμεσα στο μακάβριο και το τρυφερό συνθέτουν το μοναδικό σύμπαν του Τιμ Μπάρτον. Το φεστιβάλ θα προβάλει φέτος τρεις αγαπημένες ταινίες animation, τις: O Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης, Η Νεκρή Νύφη και Frankenweenie.

«Ντάντε, το Ποντίκι-Ντετέκτιβ» (Dante), Λίντα Χάμπακ, (6+ ετών): Whodunnit με πρωταγωνιστή ένα ποντίκι; Και όμως! Ο Ντάντε θα βοηθήσει το νέο διευθυντή της τράπεζας να βρει ποιος διέπραξε τη κλοπή εκατομμυρίων και να τον απαλλάξει από τις κατηγορίες. Ένα υπέροχο μάθημα απροσδόκητης φιλίας.

«Άτλας του Σύμπαντος» (Atlas of the Universe), Πoλ Νεγκόφσκι, (9+ ετών): Ο 10χρονος Φίλιπ ταξιδεύει με τον πατέρα του στην πλησιέστερη πόλη για να αγοράσει καινούργια παπούτσια. Όταν ο πατέρας του αποσπάται από ένα παλιό του φίλο, ο Φίλιπ θα συνεχίσει το ταξίδι μόνος του και θα ζήσει μια απροσδόκητη περιπέτεια.

«Τα Παιδιά της Ελευθερίας» (Children of Liberty), Ρέμι Σαπμάν, Λεάν Βιβιέ-Σαπάς, (8+ ετών): Νέα Υόρκη, 1941. Ο 12χρονος Στίβεν μαθαίνει ότι ο αγνοούμενος πατέρας του ενδέχεται να είναι κατάσκοπος των Ναζί. Με τη βοήθεια της Μίριαμ, ο Στίβεν αναζητά τα ίχνη που θα τον οδηγήσουν στον πατέρα του, ένα τρομακτικό εγχείρημα μέσα σε αυτή τη λαβυρινθώδη πόλη.

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στην Αθήνα.

«Ο Βασιλιάς των Περιπλανώμενων» (King of the Wanderers), Τζαν Σμιντ, (9+ ετών): Όταν ο πατέρας της 11χρονης Μέισι εμφανίζεται ξανά μετά από χρόνια απουσίας, εκείνη ενθουσιάζεται. Παρά τις αντιρρήσεις της μητέρας της, τον επισκέπτεται κρυφά και γοητεύεται από την πολύχρωμη, νομαδική ζωή του στο δρόμο. Θα πρέπει, όμως, να έρθει αντιμέτωπη με τη σκληρή αλήθεια ότι ο ήρωάς της πάσχει από ψυχική νόσο. Μια σπουδαία ιστορία αγάπης χωρίς όρους.

«Splish Splash για Πάντα» (Splish Splash Forever), Νατάσα Μπέλερ, (8+ ετών): Η 11χρονη Πόλα χάνει μέσα στο ίδιο καλοκαίρι την καλύτερή της φίλη που μετακομίζει στον Καναδά, αλλά και τη δημοτική πισίνα όπου έπαιζαν μαζί, στην οποία μπαίνει τώρα λουκέτο. Δεν θα μείνει, όμως, άπραγη και μαζί με τα παιδιά της γειτονιάς, θα κάνει τα πάντα για να σωθεί το αγαπημένο της μέρος.

«Τα Παιδιά της Οδού Σίλβερ Αντιστέκονται» (The Children of Silver Street Take A Stand), Μεχντί Αβάζ, (11+ ετών): Τα τέσσερα ορφανά αδέρφια που πέρσι απέσπασαν το Βραβείο Κοινού ξαναχτυπούν! Αυτή τη φορά είναι Χριστούγεννα και ενώ ζουν ευτυχισμένα με τη δεσποινίδα Νέλι και τον σύντροφό της, οι κοινωνικές υπηρεσίες απαιτούν να ζήσουν με τον παππού και τη γιαγιά τους. Θα καταστρώσουν ένα σχέδιο, λοιπόν, για να μην τους αποχωριστούν.

“Beef”, Ινγρίδε Σάντος, (12+ ετών): Μετά το θάνατο του πατέρα της, η Λάτι στρέφεται κρυφά στη ραπ, κόντρα στις αντιρρήσεις της μητέρας της. Με τη βοήθεια μιας πρώην πρωταθλήτριας, θα τολμήσει να ανέβει στη σκηνή, να ξεπεράσει τους φόβους της και να βρει τη φωνή της.

Παρουσία της πρωταγωνίστριας, Latifa Drame.

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Θερβάντες.

Αβάν πρεμιέρ του Φεστιβάλ:

Το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ έχει φέτος τη χαρά να φιλοξενήσει αβάν πρεμιέρ ταινιών για όλη την οικογένεια που θα αγαπηθούν πολύ:

“Lucy Lost”, Ολιβιέ Κλερ, (8+ ετών): Κατευθείαν από τα φεστιβάλ Καννών και Ανσί, μία από τις καλύτερες ταινίες της χρονιάς αφηγείται την ιστορία της Λούσι, ενός κοριτσιού με αμνησία και λευκά μαλλιά που βλέπει οράματα. Το ενδιαφέρον των ντόπιων θα μετατραπεί σε καχυποψία, όμως η Λούσι με τη φανταστική της φίλη θα λύσουν το μυστήριο της ταυτότητάς της.

«Μάμπο Τζάμπο», (Mumbo Jumbo), Κάρστεν Κίλεριχ, (5+ ετών): Ο μικρούλης Μάμπο Τζάμπο θα φάει κατά λάθος ένα μανιτάρι και θα… γιγαντωθεί. Τώρα, παρέα με τον φίλο του θα πρέπει να φτάσουν ως την Σιβηρία για να βρουν τη λύση. Μια περιπέτεια κινουμένων σχεδίων με μπόλικο slapstick χιούμορ και ένα σπουδαίο μάθημα.

«Ο Πλανήτης των Κρυστάλλων», (The Crystal Planet), Αρσέν Αντόν Όστοϊτς, (8+ ετών): Στον πρόσφατα αποικισμένο Πλανήτη των Κρυστάλλων, η 11χρονη Ρέα γίνεται φίλη με ένα πλασματάκι που μοιάζει με δεινόσαυρο, τον Μπέργκι, ο οποίος αποχωρίστηκε τη μητέρα του εξαιτίας ενός μεταλλαγμένου τέρατος. Καθώς η Ρέα προσπαθεί να επανενώσει τον Μπέργκι με τη μητέρα του, έρχεται αντιμέτωπη με έναν αδίστακτο Κυβερνήτη.

«Η Σταχομαζώχτρα», Παναγιώτης Ράππας, (9+ ετών): Πρόκειται για την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου διηγήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. H Παραμονή Χριστουγέννων βρίσκει την Αχτίτσα, μια ηλικιωμένη γυναίκα να προσπαθεί να φροντίσει τα ορφανά εγγόνια της. Λίγο πριν χάσει την ελπίδα της καταφθάνει μια επιταγή από τον χαμένο γιo της στην Αμερική. Ο παντοπώλης θα προσπαθήσει να την εκμεταλλευτεί, όμως η παρέμβαση ενός εμπόρου θα αλλάξει τον ρου της ιστορίας.

“Bugboy”, Λουκάς Παλαιοκρασάς, (9+ ετών): Ένας ντροπαλός έφηβος δυσκολεύεται να συνδεθεί με τους άλλους μετά το τραυματικό διαζύγιο των γονιών του. Βρίσκοντας καταφύγιο στον κόσμο των εντόμων θα συνδεθεί με έναν γρύλο, την Ιζαμπέλα που τελικά θα γίνει η γέφυρά του με τον κόσμο και τους άλλους.

«Κράτα Με», Μυρσίνη Αριστείδου (13+ ετών): Η 11χρονη Ίρις περνά τις καλοκαιρινές μέρες με μια φίλη της μέχρι την απρόσμενη επιστροφή του πατέρα της. Μέσα από μικρές περιπέτειες και απρόβλεπτες συναντήσεις θα πλησιάσουν ο ένας τον άλλον κοιτάζοντας κατάματα την ανάγκη τους να ανήκουν κάπου. (Βραβείο κοινού στο Φεστιβάλ του Σάντανς).

«Η Ολίβια και οι αόρατοι σεισμοί», Ιρένε Ιμπόρα (11+ ετών): Η 12χρονη Ολίβια μετακομίζει σε ένα μικρό διαμέρισμα με τη μητέρα και τον αδερφό της σε δύσκολη γειτονιά. Καθώς η μαμά της δυσκολεύεται, εκείνη αναλαμβάνει την οικογένεια, με στήριγμα τους νέους της φίλους. Βαθύτατα συναισθηματικό animation με μια σημαντική υπενθύμιση: ακόμα κι όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, μπορούμε να επιλέξουμε πώς θα τα διαχειριστούμε.

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Θερβάντες.

Ταινίες κι άλλες ταινίες!

Σε συνεργασία με την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου θα προβληθούν οι ταινίες «Μίτση» της Γεύης Δημητρακοπούλου και «400 Κασέτες» της Θέλγιας Πετράκη στην ενότητα Becoming (Μεγαλώνοντας) ενώ η ενότητα Greek Shorts θα συστήσει στο νεανικό κοινό ανερχόμενους Έλληνες δημιουργούς με την προβολή ταινιών μικρού μήκους.

Με αφορμή τη φιλοξενία της 39ης τελετής απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου στην Αθήνα τον Ιανουάριο 2027, το Φεστιβάλ προτείνει τρεις νεανικές ταινίες που έχουν τιμηθεί ή ήταν υποψήφιες για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεανικού Κοινού («Ο Λαρς Είναι LOL», «Το Εξαιρετικό Καλοκαίρι μου με την Τες», «Ο Αδερφός μου Κυνηγάει Δεινόσαυρους»).

Σινεφίλ όμως δεν γεννιέσαι, γίνεσαι και γι’ αυτό το Φεστιβάλ φροντίζει πάντα τους λιλιπούτειους θεατές με το πρόγραμμα Baby & Me (ηλικίες 0-3) που απευθύνεται σε βρέφη και γονείς με προβολές ειδικά σχεδιασμένες για αυτή την ηλικία, αλλά και με την ενότητα Μικρά για τα Μικρά, που περιλαμβάνει κινούμενα σχέδια μικρού μήκους χωρίς διαλόγους, για παιδιά ηλικίας από 3 ετών.

Συνεχίζεται επίσης η Ζωντανή Μεταγλώττιση (Ι & ΙΙ), ένας από τους πιο αγαπημένους θεσμούς του Φεστιβάλ, όπου οι ηθοποιοί ζωντανεύουν επί σκηνής τους ήρωες ταινιών κινουμένων σχεδίων, μια δράση που συναρπάζει τα παιδιά.

Τα παιδιά και οι νέοι θα απολαύσουν επίσης τις ενότητες Κids’ & Teens’ Picks, προγράμματα που έχουν διαμορφώσει μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων από όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, το Kids Jury είναι πανέτοιμο να αναλάβει δράση: να δει τις υποψήφιες ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος, να κρίνει, να επιχειρηματολογήσει και να απονείμει τελικά το Βραβείο Καλύτερης Παιδικής Ταινίας Μεγάλου Μήκους και Καλύτερης ταινίας Μικρού Μήκους.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

– ATHICFF for Professionals: Τριήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και δικτύωσης για Έλληνες δημιουργούς της οπτικοακουστικής παραγωγής.

– Όλοι στο Κάδρο: Yπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και υποστηρίζεται επίσης από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), η δράση συνεχίζει τον διάλογο που αποβλέπει στη διαμόρφωση μιας κουλτούρας ισότιμης συμμετοχής, κατάρτισης και δικτύωσης των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στον πολιτισμό.

– Action!forAutism: Η νέα πρωτοβουλία του Φεστιβάλ, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο σχεδίου Δράσης «Αυτισμός & Δημιουργικότητα 2026» στον Κινηματογράφο και Οπτικοακουστικό Τομέα του ΕΚΚΟΜΕΔ, επιδιώκει την παραγωγική ενσωμάτωση ατόμων στο φάσμα του αυτισμού στα οπτικοακουστικά μέσα.

– ATHICFF Playroom by ΔΕΗ: Στο φουαγιέ της Αίθουσας Δημήτρης Μητρόπουλος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών θα λειτουργήσει και φέτος ο αγαπημένος παιχνιδότοπος με διασκεδαστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το κοινό.

– ATHICFF Talks: Aνοιχτή συζήτηση-πάνελ για γονείς και εκπαιδευτικούς με θέμα την ψυχική υγεία των παιδιών στην ψηφιακή εποχή σε συνεργασία με την Google.

*Το αναλυτικό πρόγραμμα των παράλληλων δράσεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναμένεται να ανακοινωθεί σε επόμενο Δελτίο Τύπου.

● Δείτε το πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ αναλυτικά εδώ.

● Συνδεθείτε με το Φεστιβάλ, ακολουθώντας τις συχνές ενημερώσεις σε Facebook, Instagram και φυσικά την ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.athicff.com.

Το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 powered by ΔΕΗ συγχρηματοδοτείται από το Creative Europe Media, με Κύριο Θεσμικό Εταίρο το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ). To πρόγραμμα «Όλοι στο Κάδρο» τελεί υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

7€ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

6€ ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ (10+ ατόμων)

5€ ΑΜΕΑ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΑΝΕΡΓΟΙ

7€ ΒΑΒΥ & ME (συνοδός με μωρό έως 3 ετών) & 3,5 € (επιπλέον μωρό)

4,5€ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ (9,10,11,12,13 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ώρα έναρξης: 10:00 π.μ., τηλεφωνικές κρατήσεις στο 210 7256579).

Αυθημερόν διατίθενται εισιτήρια και στα ταμεία των χώρων για τις προβολές του εκάστοτε χώρου (δεν υπάρχει η δυνατότητα στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας)

Η προπώληση έχει αρχίσει ηλεκτρονικά στα: athicff.com, megaron.gr, villagecinemas.gr, www.more.com

Χορηγοί επικοινωνίας:

Mad.gr, Mad TV, Mad Radio 106,2