Justin Timberlake: Το βίντεο που τον έκανε να «απολογηθεί» για το beatboxing του

Ο Justin Timberlake απάντησε σε ένα viral βίντεο που σχολίαζε την αγάπη του για το beatboxing στις αρχές των 00s, ζητώντας «συγγνώμη» με χιούμορ

Με μια ματιά Ο Justin Timberlake απάντησε χιουμοριστικά σε ένα viral βίντεο για το beatboxing του.

Το βίντεο σχολίαζε πώς οι θαυμαστές «δεν μιλούν αρκετά» για τις ικανότητές του στο beatboxing.

Ο τραγουδιστής ζήτησε «συγγνώμη» για τις «φιλοδοξίες» του στο beatboxing, αλλά δεν απέκλεισε να το ξανακάνει.

Το beatboxing του έγινε γνωστό κατά την περιοδεία των NSYNC «No String Attached» το 2000. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Justin Timberlake έχει κάνει μια χιουμοριστική απολογία για τις «φιλοδοξίες» του στο beatboxing, ένα μουσικό στοιχείο που τον χαρακτήρισε σε κάποιες από τις πρώτες του δισκογραφικές δουλειές. Ο τραγουδιστής, γνωστός για τις επιτυχίες του όπως το «SexyBack», απάντησε σε ένα viral βίντεο στο Instagram, όπου η δημιουργός περιεχομένου Hannah Young σχολίαζε πώς οι θαυμαστές «δεν μιλούν αρκετά για τον Justin Timberlake που κάνει beatboxing».

Στο βίντεο, η Young ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπήρξε μια στιγμή που αυτός ο άντρας βρισκόταν στη μέση ενός τραγουδιού και απλώς έκανε «boots and cats and boots and cats». Κανείς δεν το αμφισβήτησε. Κανείς δεν είπε, «Justin, ξέρεις, έχουμε ντραμς».» Η ίδια πρόσθεσε με νόημα: «Και μας άρεσε. Αυτό είναι που θέλω να σκεφτούμε. Βλέπαμε αυτόν τον άντρα να βγάζει ήχους ντραμς με το στόμα του, και λέγαμε, ‘Ω, Θεέ μου, τι δεν μπορεί να κάνει;»

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Ο Justin Timberlake, βλέποντας το βίντεο, θέλησε να δώσει τη δική του, αστεία απάντηση, σχολιάζοντας στην ενότητα των σχολίων της δημοσίευσης. «Κι εγώ συχνά ανατρέχω σε εκείνη την εποχή», έγραψε ο τραγουδιστής. «Ακόμα δεν έχω βρει απαντήσεις. Δεν ξέρω πώς να ζητήσω αρκετή συγγνώμη για ό,τι κι αν ήταν εκείνες οι φιλοδοξίες. Υπερβολικά πολλά «boots». Υπερβολικά πολλά «cats». Ελπίζω να μπορείτε να με συγχωρήσετε».

Ωστόσο, ο Justin Timberlake δεν δίστασε να προσθέσει με δόση αυτοσαρκασμού: «Επίσης, δεν μπορώ να υποσχεθώ ότι δεν θα το ξανακάνω. Ο Θεός να μας βοηθήσει όλους». Αν και ο Justin Timberlake έκανε αυτές τις δηλώσεις με χιούμορ, το παρελθόν του στο beatboxing είναι ευρέως γνωστό. Η ικανότητά του στην «φωνητική κρουστή» (vocal percussion) έγινε ιδιαίτερα εμφανής κατά τη διάρκεια της περιοδείας των NSYNC, «No String Attached», το 2000, ένα στιγμιότυπο που έκτοτε έχει γίνει viral. Έναν χρόνο αργότερα, οι δεξιότητές του στο beatboxing συμπεριλήφθηκαν στο επιτυχημένο single των NSYNC, «Pop», από το άλμπουμ τους «Celebrity» του 2001.

Ο Justin Timberlake είχε μιλήσει και στο παρελθόν για το beatboxing, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στην εκπομπή Hot Ones μαζί με τα πρώην μέλη των *NSYNC το 2023. Ο τραγουδιστής είχε χαρακτηρίσει τις «μάχες» beatboxing στα σόου τους ως «ελαφρώς μετανιωτέες», ενώ ο Lance Bass είχε υποστηρίξει ότι ήταν «εμβληματικές».

Η εξέλιξη της καριέρας του

Η πορεία του Justin Timberlake στον χώρο της μουσικής είναι μακρά και γεμάτη επιτυχίες, έχοντας ξεκινήσει από την εφηβική μπάντα NSYNC και στη συνέχεια χαράσσοντας μια εξαιρετικά επιτυχημένη σόλο καριέρα. Ο καλλιτέχνης έχει αποδείξει την ευελιξία του, μεταπηδώντας από τη μουσική στην υποκριτική, αφήνοντας το στίγμα του τόσο στη δισκογραφία όσο και στον κινηματογράφο.

Παρά τις στιγμές που μπορεί να ανατρέχει με χιούμορ, όπως τις «φιλοδοξίες» του στο beatboxing, η προσφορά του Justin Timberlake στη σύγχρονη μουσική σκηνή είναι αναμφισβήτητη. Η ικανότητά του να εξελίσσεται και να πειραματίζεται συνεχώς, τον κρατά στην κορυφή του ενδιαφέροντος του κοινού, αποδεικνύοντας ότι η πολυδιάστατη καλλιτεχνική του φύση δεν γνωρίζει όρια.

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