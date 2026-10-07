Μουσικά Νέα 07.10.2026

Megan Thee Stallion: Νέα μουσική με το freestyle «Is you cool?» – Τι έρχεται στη συνέχεια

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Η Megan Thee Stallion επιστρέφει με το νέο τραγούδι «Is You Cool?» και προχωρά σε νέες ανακοινώσεις για τα επόμενα μουσικά της βήματα
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Megan Thee Stallion κυκλοφόρησε το νέο freestyle «Is you cool;» με το alter ego της Tina Snow.
  • Το κομμάτι συνοδεύεται από βίντεο κλιπ σε χιονισμένο τοπίο, με την ράπερ σε εντυπωσιακή εμφάνιση.
  • Το freestyle θεωρείται προοίμιο για το επερχόμενο άλμπουμ της, «Act III».
  • Η Megan Thee Stallion θα πραγματοποιήσει το ετήσιο event Hottieween στο Λας Βέγκας στις 30 Οκτωβρίου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Megan Thee Stallion συνεχίζει να εκπλήσσει τους θαυμαστές της, αναβιώνοντας το alter ego της Tina Snow με το δεύτερο «Tina Tuesday Freestyle» της, με τίτλο «Is you cool;». Το νέο κομμάτι κυκλοφόρησε στην επίσημη σελίδα της ράπερ στο YouTube στις 6 Οκτωβρίου, προσφέροντας μια ανάσα δροσιάς, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το βίντεο κλιπ μάς μεταφέρει σε ένα χιονισμένο τοπίο, όπου η Megan Thee Stallion εμφανίζεται με πλατινέ μαλλιά και ένα εντυπωσιακό σύνολο, που περιλαμβάνει ένα icy κολιέ και ένα Victoria’s Secret Wicked Lace Balconette σουτιέν. Παρά το παγωμένο σκηνικό, οι στίχοι της ράπερ είναι καυστικοί και γεμάτοι αυτοπεποίθηση, ζεσταίνοντας την ατμόσφαιρα. Η παραγωγή του κομματιού, που υπογράφουν οι Drumma Boy και Cassh Jay, προσδίδει μια χαλαρή, αλλά ταυτόχρονα δυναμική διάθεση, ταιριάζοντας απόλυτα με την εκρηκτική της ερμηνεία.

Η Megan Thee Stallion με ροζ μαλλιά και φόρεμα, σε παρασκήνιο με ρούχα και καθρέφτη.
https://www.instagram.com/theestallion/

«He like me best with no panties and big shirts/ I keep an eater, level on expert/ I know I’m fine, but don’t call me dime, n—a/ Call me a hunnit because that’s how I keep it», ραπάρει η Megan Thee Stallion, επιδεικνύοντας την χαρακτηριστική της ικανότητα να συνδυάζει ωμά ειλικρινείς στίχους με ένα αιχμηρό χιούμορ.

Διάβασε επίσης: Η Megan Thee Stallion δίνει μια πρώτη γεύση από το «Act III» – Όσα γνωρίζουμε για το νέο άλμπουμ

Η κυκλοφορία του «Is you cool;» έρχεται σε μια περίοδο που οι θαυμαστές περιμένουν με ανυπομονησία το επόμενο άλμπουμ της Megan Thee Stallion, το «Act III», το οποίο έχει ήδη προαναγγείλει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αν και δεν έχει κυκλοφορήσει κάποιο επίσημο single μέσα στο 2026, η σειρά των εβδομαδιαίων freestyles μπορεί να ερμηνευτεί ως προοίμιο για την επερχόμενη δισκογραφική της δουλειά.

meghan_thee_stalion
https://www.instagram.com/theestallion/

Εκτός από τη μουσική της καριέρα, ο Οκτώβριος σηματοδοτεί την επιστροφή του αγαπημένου event της Megan Thee Stallion, του Hottieween. Φέτος, το Hottieween θα πραγματοποιηθεί στο Zouk nightclub του Λας Βέγκας στις 30 Οκτωβρίου. Οι διοργανωτές ενθαρρύνουν όλους τους «Hotties» να φορέσουν τις πιο ευφάνταστες στολές τους, υποσχόμενοι μια αξέχαστη βραδιά.

Η Megan Thee Stallion σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ για την κυκλοφορία του νέου της single Lover Girl.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το τελευταίο άλμπουμ της Megan Thee Stallion, «Megan», κυκλοφόρησε το 2024 και έκανε το ντεμπούτο του στο Νο. 3 του Billboard 200, μετρώντας 64.000 συνολικές μονάδες ισοδύναμου άλμπουμ, σύμφωνα με στοιχεία της Luminate. Η συνεχής της παρουσία στα μουσικά δρώμενα, είτε με νέα μουσική είτε με εορταστικές εκδηλώσεις, επιβεβαιώνει τη δυναμική της και την αφοσίωση του κοινού της.

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Megan Thee Stallion
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