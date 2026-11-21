Η Lila ολοκλήρωσε την πρόβα της για το MadWalk 2026 by Three Cents για τη συνεργασία της με τη Celia Kritharioti

Με μια ματιά Η Lila ετοιμάζει μια ατμοσφαιρική εμφάνιση για το MadWalk 2026 by Three Cents.

Θα εμφανιστεί στη σκηνή μαζί με τη Celia Kritharioti σε ένα act εμπνευσμένο από τη Νέα Υόρκη των '20s.

Η πρόβα της Lila χαρακτηρίστηκε από έντονη θεατρικότητα και δυναμισμό.

Η συλλογή της Celia Kritharioti «Frozen Eden, the next temptation» συνδυάζει αθωότητα και πειρασμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια άκρως ατμοσφαιρική εμφάνιση ετοιμάζει η Lila για το MadWalk 2026 by Three Cents, καθώς μόλις ολοκλήρωσε την πρόβα της στο κλειστό γήπεδο Tae Kwon Do. Η τραγουδίστρια θα βρεθεί στη σκηνή στο πλευρό της Celia Kritharioti, σε ένα act που μοιάζει να έχει βγει κατευθείαν από τη Νέα Υόρκη των ’20s.

Από τα πρώτα λεπτά της πρόβας έγινε αισθητή η έντονη θεατρικότητα που προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά. Η Lila έδωσε μια πρώτη γεύση από όσα ετοιμάζει, προμηνύοντας ένα ιδιαίτερο performance γεμάτο δυναμισμό. Η αυτοπεποίθηση και η σκηνική της παρουσία ανεβάζουν τις προσδοκίες για ένα act που θα συζητηθεί.

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Η φετινή συλλογή της Celia Kritharioti, με τίτλο «Frozen Eden, the next temptation», φέρνει μια αίσθηση αθωότητας και πειρασμού στη σκηνή, μέσα από ένα παιχνίδι αντιθέσεων με αέρινες διαφάνειες, δαντέλες, βαθύ μαύρο βελούδο και λευκές και ασημένιες αποχρώσεις.

Το mad.gr συνεχίζει να βρίσκεται στις πρόβες του MadWalk 2026 by Three Cents, μεταφέροντας αποκλειστικές εικόνες και στιγμές από την προετοιμασία των acts, λίγο πριν από τη μεγάλη βραδιά της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου.

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