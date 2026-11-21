Με αφορμή τα γενέθλιά της, η Hailey Bieber παρουσιάζει ένα ξεχωριστό rhode drop, με ένα vintage-inspired jacket να κλέβει την παράσταση

Με μια ματιά Η Hailey Bieber λανσάρει την πρώτη της συλλογή μόδας για το brand rhode.

Η συλλογή περιλαμβάνει το HB Windbreaker, ένα αντιανεμικό jacket με vintage αισθητική.

Το λανσάρισμα σηματοδοτεί την επέκταση της rhode πέρα από τα προϊόντα ομορφιάς.

Η συλλογή περιλαμβάνει επίσης νέες αποχρώσεις σε αγαπημένα προϊόντα ομορφιάς της rhode. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Hailey Bieber ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη νέα δεκαετία της ζωής της και επιλέγει να γιορτάσει τα 30ά γενέθλιά της με έναν τρόπο που γνωρίζει καλά. Η ιδρύτρια της rhode παρουσιάζει μια νέα, επετειακή συλλογή, η οποία περιλαμβάνει τόσο νέες αποχρώσεις αγαπημένων προϊόντων ομορφιάς όσο και μια κυκλοφορία που αποτελεί την πρώτη του είδους της για το brand.

Η συλλογή κυκλοφόρησε στις 20 Νοεμβρίου, δύο ημέρες πριν από τα γενέθλιά της, στις 22 Νοεμβρίου, και σηματοδοτεί την πέμπτη birthday collection της Hailey Bieber. Αυτή τη φορά, ωστόσο, υπάρχει κάτι διαφορετικό που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα beauty launches της rhode.

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Το πρώτο fashion item της rhode είναι γεγονός

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στη νέα κυκλοφορία είναι το HB Windbreaker, το πρώτο wearable item που παρουσιάζει η rhode. Πρόκειται για ένα αντιανεμικό jacket με vintage αισθητική, το οποίο συνδυάζει τη νοσταλγική διάθεση με μια σύγχρονη, επίκαιρη προσέγγιση στο casual ντύσιμο.

Η συγκεκριμένη προσθήκη σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για το brand, καθώς διευρύνει τη δραστηριότητά του πέρα από την περιποίηση της επιδερμίδας και το μακιγιάζ, φέρνοντας για πρώτη φορά τη μόδα στο επίκεντρο μιας συλλογής του.

Νέες αποχρώσεις στα αγαπημένα προϊόντα ομορφιάς

Φυσικά, από το birthday drop δεν θα μπορούσαν να λείπουν και οι νέες beauty κυκλοφορίες. Η Hailey Bieber εμπλουτίζει τη σειρά με νέες αποχρώσεις σε τρία αγαπημένα προϊόντα της rhode.

Το Pocket Plush Blush αποκτά την απόχρωση Baldwin, ενώ το Peptide Eye Prep κυκλοφορεί στην απόχρωση Heart Eyes. Στη συλλογή προστίθεται επίσης το Peptide Lip Boost σε Cherry Vanilla Cola, μια νέα εκδοχή του προϊόντος που έρχεται να δώσει ακόμη μία επιλογή στους fans του brand.

Με αυτή την πέμπτη επετειακή συλλογή, η Hailey Bieber γιορτάζει όχι μόνο ένα προσωπικό ορόσημο, αλλά και την πορεία της rhode, η οποία συνεχίζει να επεκτείνεται με κυκλοφορίες που συνδυάζουν beauty και lifestyle στοιχεία.

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