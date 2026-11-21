Η Aigli Peppa και ο Vasilis Misirlis κέρδισαν την προτίμηση του κοινού και ετοιμάζονται να ζήσουν την εμπειρία της πασαρέλας στο MadWalk 2026 by Three Cents, στις 23 Νοεμβρίου

Με μια ματιά Νικητές του Model Casting Call by Colgate είναι η Aigli Peppa και ο Vasilis Misirlis.

Θα περπατήσουν στο catwalk του Σωτήρη Γεωργίου στο MadWalk 2026.

Το κοινό ανέδειξε τους δύο νικητές μετά από ψηφοφορία.

Το casting στοχεύει στην ανάδειξη νέων ταλέντων στο χώρο του modeling. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αντίστροφη μέτρηση για το MadWalk 2026 by Three Cents κορυφώνεται και δύο νέα πρόσωπα ετοιμάζονται να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της πασαρέλας! Η Aigli Peppa και ο Vasilis Misirlis είναι οι δύο μεγάλοι νικητές του Model Casting Call by Colgate, εξασφαλίζοντας τις πολυπόθητες θέσεις στο catwalk του σχεδιαστή Σωτήρη Γεωργίου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του casting, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες υποψήφιοι, 60 φιναλίστ κατάφεραν να ξεχωρίσουν και να περάσουν στην τελική φάση. Εκεί, το κοινό ανέλαβε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ψηφίζοντας τα δύο πρόσωπα που ήθελε να δει κάτω από τα φώτα της πασαρέλας.

Το κοινό ανέδειξε την Aigli Peppa και τον Vasilis Misirlis, οι οποίοι ετοιμάζονται να γίνουν μέρος ενός από τα μεγαλύτερα fashion music events της χρονιάς.

Η Aigli Peppa και ο Vasilis Misirlis ετοιμάζονται για το MadWalk 2026

Οι 2 νικητές θα έχουν την ευκαιρία να περπατήσουν στο εντυπωσιακό catwalk του Σωτήρη Γεωργίου, στο πλαίσιο του MadWalk 2026 by Three Cents, που επιστρέφει στις 23 Νοεμβρίου, συνδυάζοντας για ακόμη μία χρονιά τη μόδα με τη μουσική.

Για την Aigli Peppa και τον Vasilis Misirlis, αυτή η διάκριση αποτελεί ένα ξεχωριστό βήμα στον κόσμο του modeling, αλλά και την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά την εμπειρία ενός μεγάλου fashion show, δίπλα σε σημαντικά ονόματα της ελληνικής μόδας και μουσικής σκηνής.

Ένα casting που δίνει χώρο στα νέα πρόσωπα

Το Model Casting Call by Colgate πραγματοποιήθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, με στόχο να αναδείξει νέα ταλέντα που αγαπούν τη μόδα, διαθέτουν αυτοπεποίθηση και θέλουν να κάνουν το επόμενο βήμα στον χώρο του modeling.

Το κοινό έκανε την επιλογή του και τώρα όλα τα βλέμματα στρέφονται στη μεγάλη βραδιά της 23ης Νοεμβρίου, όπου οι δύο νικητές θα ζήσουν τη δική τους στιγμή κάτω από τα φώτα του MadWalk!