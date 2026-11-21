Με μια ματιά Η IKEA συμμετέχει στο Black Friday με εκπτώσεις έως -50% σε εκατοντάδες προϊόντα.

Το σαλόνι μπορεί να ανανεωθεί με έπιπλα όπως ο καναπές KIVIK, το τραπεζάκι STOCKHOLM και η πολυθρόνα STRANDMON.

Η οργάνωση του χώρου με λύσεις όπως η ραφιέρα KALLAX αναδεικνύει τη διακόσμηση.

Η κρεβατοκάμαρα και ο παιδικός χώρος μπορούν να ανανεωθούν με έμφαση στην άνεση και τη δημιουργικότητα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχουν 2 ειδών επισκέψεις σε ένα κατάστημα με είδη σπιτιού: αυτές που ξέρεις ακριβώς τι θέλεις να αγοράσεις και αυτές που ξεκινούν με μια συγκεκριμένη λίστα, αλλά καταλήγουν σε δεκάδες νέες ιδέες. Εγώ, δυστυχώς (ή ευτυχώς!), ανήκω ξεκάθαρα στη 2η κατηγορία.

Γιατί, όταν αγαπάς τη διακόσμηση, είναι σχεδόν αδύνατο να μην παρατηρήσεις ένα ιδιαίτερο φωτιστικό, ένα έπιπλο με ωραίες γραμμές ή εκείνον τον συνδυασμό χρωμάτων που θα μπορούσε να κάνει το σαλόνι σου να δείχνει εντελώς διαφορετικό. Και φυσικά, κάπου ανάμεσα σε όλα αυτά, αρχίζεις να σκέφτεσαι αν τελικά χρειάζεσαι ένα καινούργιο τραπεζάκι, μια διαφορετική πολυθρόνα ή μήπως ήρθε η ώρα για μια μικρή ανανέωση σε ολόκληρο το σπίτι.

Κάπως έτσι, μια απλή βόλτα στην IKEA μετατρέπεται σε ένα ατελείωτο brainstorming διακόσμησης. Και αν έχεις σκοπό να περάσεις από εκεί αυτές τις ημέρες, υπάρχει ένας ακόμη λόγος να παρασυρθείς: η Black Friday!

Το σαλόνι είναι πάντα το πρώτο που μπαίνει στο πλάνο της ανανέωσης

Ας ξεκινήσουμε από το αγαπημένο μου σημείο: το σαλόνι. Είναι ο χώρος που θέλουμε να είναι όμορφος, άνετος, φιλόξενος και, πάνω απ’ όλα, να έχει τη δική μας προσωπικότητα. Και δεν χρειάζεται να αλλάξεις τα πάντα για να πετύχεις ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.

Αν έπρεπε να διαλέξω ένα έπιπλο που μπορεί να γίνει το επίκεντρο ενός καθιστικού, θα έβαζα στη λίστα μου τον KIVIK τριθέσιο καναπέ. Ένας καναπές είναι άλλωστε η βάση γύρω από την οποία οργανώνεται όλο το σαλόνι. Εκεί θα χαλαρώσεις, θα διαβάσεις, θα δεις ταινίες, θα μαζευτείς με φίλους. Και αν τον συνδυάσεις με μαξιλάρια σε διαφορετικές υφές και ένα ωραίο ριχτάρι, έχεις ήδη δημιουργήσει μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα εικόνα.

Δίπλα του, ένα τραπεζάκι μέσης μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα από όσα φαντάζεσαι. Το STOCKHOLM είναι από εκείνα τα έπιπλα που μπορούν να δώσουν χαρακτήρα στο καθιστικό, ενώ παράλληλα λειτουργούν ως η ιδανική βάση για να δημιουργήσεις ένα μικρό διακοσμητικό composition. Ένα coffee table book, ένα κεραμικό βάζο, ένα κερί και ένα μικρό διακοσμητικό αντικείμενο είναι αρκετά για να δημιουργήσεις ένα αποτέλεσμα που θυμίζει τις αγαπημένες σου interior φωτογραφίες.

Και επειδή κάθε ωραίο σαλόνι χρειάζεται και τη δική του γωνιά χαλάρωσης, η STRANDMON πολυθρόνα είναι μια επιλογή που θα έβαζα οπωσδήποτε στο moodboard μου. Με την ιδιαίτερη σιλουέτα της και τον πιο κλασικό χαρακτήρα της, μπορεί να δημιουργήσει μια ξεχωριστή γωνιά ανάγνωσης ή να λειτουργήσει ως statement piece μέσα στον χώρο. Πρόσθεσε ένα επιδαπέδιο φωτιστικό και ένα μικρό βοηθητικό τραπεζάκι και μόλις απέκτησες το νέο αγαπημένο σου σημείο στο σπίτι.

Μια ακόμη λεπτομέρεια που συχνά υποτιμάμε είναι το έπιπλο της τηλεόρασης. Κι όμως, καταλαμβάνει αρκετό οπτικό χώρο και μπορεί να επηρεάσει αισθητά τη συνολική εικόνα του σαλονιού. Το BESTÅ είναι μια λύση που αξίζει να εξετάσεις, ειδικά αν θέλεις μια πιο οργανωμένη και καθαρή εικόνα, χωρίς να γεμίζεις τον χώρο με πολλά μικρά έπιπλα και αντικείμενα.

Μερικές φορές, αυτό που χρειάζεται ο χώρος σου είναι καλύτερη οργάνωση

Έχω παρατηρήσει ότι ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά ενός όμορφου σπιτιού δεν είναι απαραίτητα τα ακριβά διακοσμητικά ή τα εντυπωσιακά έπιπλα. Είναι η σωστή οργάνωση. Όταν κάθε αντικείμενο έχει τη θέση του, ο χώρος αναπνέει και η διακόσμηση αναδεικνύεται πολύ περισσότερο.

Εδώ μπαίνει στο παιχνίδι η KALLAX ραφιέρα. Μου αρέσει ιδιαίτερα η ιδέα να αξιοποιείς τα ράφια όχι μόνο για αποθήκευση, αλλά και για να δημιουργείς μικρές προσωπικές συνθέσεις. Βιβλία, καλάθια, αγαπημένα αντικείμενα, φυτά και μικρά διακοσμητικά μπορούν να συνυπάρξουν και να δώσουν χαρακτήρα ακόμη και σε έναν πιο ουδέτερο χώρο.

Και μια μικρή συμβουλή: μην προσπαθείς να γεμίσεις κάθε ράφι. Άφησε μερικά κενά, παίξε με διαφορετικά ύψη και υλικά και δημιούργησε μια σύνθεση που δεν δείχνει υπερβολικά επιμελημένη. Το μυστικό είναι να φαίνεται προσωπική και όχι σαν βιτρίνα καταστήματος!

Το home office θέλει και αυτό το δικό του makeover

Αν δουλεύεις αρκετές ώρες από το σπίτι, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι να έχεις έναν χώρο που σε βοηθά να συγκεντρώνεσαι, αλλά ταυτόχρονα σου αρέσει να βρίσκεσαι μέσα σε αυτόν. Ένα γραφείο δεν χρειάζεται να θυμίζει επαγγελματικό περιβάλλον. Μπορεί να είναι λειτουργικό, όμορφο και απόλυτα ταιριαστό με την αισθητική του υπόλοιπου σπιτιού.

Το MITTZON γραφείο, είναι μια επιλογή για να οργανώσεις ένα πιο ολοκληρωμένο σημείο εργασίας. Θα το συνδύαζα με μια άνετη καρέκλα, ένα φωτιστικό γραφείου και μερικά όμορφα αντικείμενα που κάνουν τη δουλειά λίγο πιο ευχάριστη. Γιατί, μεταξύ μας, η διάθεση για δημιουργία επηρεάζεται και από τον χώρο στον οποίο περνάμε την ημέρα μας!

Η κρεβατοκάμαρα θέλει τις δικές της μικρές πολυτέλειες

Περνάμε αρκετό χρόνο στην κρεβατοκάμαρα, οπότε γιατί να μην της δώσουμε λίγη περισσότερη προσοχή; Δεν χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρο το υπνοδωμάτιο για να δημιουργήσεις μια πιο cozy ατμόσφαιρα. Μερικές σωστές επιλογές αρκούν.

Αν υπάρχει κάτι στο οποίο αξίζει να επενδύσεις, αυτό είναι ένα καλό στρώμα. Το VÅGSTRANDA στρώμα με ελατήρια σε θήκες, σε μέτρια σκληρότητα, είναι μια επιλογή για όσους θέλουν να δώσουν προτεραιότητα στην άνεση του ύπνου τους. Γιατί η αισθητική είναι σημαντική, αλλά το να ξυπνάς ξεκούραστος είναι ακόμη σημαντικότερο!

Και αφού μιλάμε για κρεβατοκάμαρα, ας μην ξεχνάμε τα λευκά είδη. Ένα καθαρό, περιποιημένο κρεβάτι με όμορφα σεντόνια μπορεί να αλλάξει αμέσως την εικόνα του δωματίου. Το DVALA σεντόνι με λάστιχο είναι μια πρακτική επιλογή για το καθημερινό στρώσιμο, ενώ μπορείς να παίξεις με διαφορετικά χρώματα και υφές στα υπόλοιπα λευκά είδη για να δημιουργήσεις το αποτέλεσμα που σου αρέσει.

Ένα ακόμη στοιχείο που κάνει πραγματικά τη διαφορά είναι οι κουρτίνες. Ειδικά όταν θέλεις να δημιουργήσεις ένα πιο χαλαρό, φυσικό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον, οι σωστές υφές μπορούν να απογειώσουν τον χώρο. Οι DYTÅG κουρτίνες είναι μια πρόταση που αξίζει να δεις αν σου αρέσει το πιο understated ύφος στη διακόσμηση. Μάλιστα, οι μακριές κουρτίνες που φτάνουν μέχρι το πάτωμα είναι ένα από τα αγαπημένα μου tricks, αφού μπορούν να κάνουν ένα δωμάτιο να δείχνει πιο ψηλό και ολοκληρωμένο.

Μικρές λεπτομέρειες, μεγάλη διαφορά: Το styling είναι το παν!

Και τώρα φτάνουμε στο δικό μου αγαπημένο κομμάτι: τις λεπτομέρειες! Εκείνες που δεν είναι απαραίτητα τα πρώτα πράγματα που προσέχεις σε ένα σπίτι, αλλά είναι αυτά που τελικά του δίνουν χαρακτήρα.

Ένα τραπέζι μπορεί να γίνει το σημείο γύρω από το οποίο συγκεντρώνεται όλη η οικογένεια ή η παρέα. Το LISABO τραπέζι, με την όψη φλαμουριάς, είναι μια επιλογή που μπορεί να δώσει μια πιο φυσική αίσθηση στον χώρο της τραπεζαρίας. Θα το φανταζόμουν με καρέκλες σε διαφορετικές αποχρώσεις, ένα όμορφο centerpiece και ένα σερβίτσιο που θα κάνει ακόμη και ένα απλό καθημερινό γεύμα να μοιάζει λίγο πιο ξεχωριστό.

Αν, πάλι, έχεις μεγαλύτερο χώρο και αγαπάς τα τραπέζια που μπορούν να φιλοξενήσουν φίλους και οικογένεια, το TONSTAD τραπέζι είναι μια πρόταση που αξίζει να εξετάσεις. Μου αρέσει η ιδέα μιας τραπεζαρίας που δεν χρησιμοποιείται μόνο στις ειδικές περιστάσεις, αλλά γίνεται καθημερινό σημείο συνάντησης. Ένα όμορφο τραπέζι, άλλωστε, είναι πάντα μια καλή αφορμή για να μαζευτεί κόσμος γύρω του.

Αν υπάρχει ένα φωτιστικό που μπορεί να λειτουργήσει σχεδόν σαν διακοσμητικό έργο τέχνης, αυτό είναι το VARMBLIXT. Το ιδιαίτερο κυκλικό σχήμα του και η παρουσία του στον τοίχο μπορούν να δημιουργήσουν ένα εντελώς διαφορετικό visual αποτέλεσμα. Και εδώ είναι που θα σου πω κάτι που εφαρμόζω πάντα στη διακόσμηση: μη σκέφτεσαι τον φωτισμό μόνο πρακτικά. Το φως δημιουργεί ατμόσφαιρα, αναδεικνύει υλικά και χρώματα και μπορεί να αλλάξει εντελώς την αίσθηση ενός δωματίου.

Και φυσικά, κανένα σπίτι δεν είναι πραγματικά προσωπικό αν δεν έχει κάτι από τις δικές σου ιστορίες. Φωτογραφίες, αγαπημένες εικόνες, posters ή ακόμη και ένα έργο τέχνης που ανακάλυψες σε ένα ταξίδι μπορούν να γίνουν μέρος της διακόσμησης. Η KNOPPÄNG κορνίζα είναι μια ωραία αφορμή για να δημιουργήσεις τη δική σου σύνθεση στον τοίχο ή να δώσεις σε μια αγαπημένη εικόνα τη θέση που της αξίζει.

Και αν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι, η δημιουργικότητα δεν έχει ηλικία!

Δεν θα μπορούσα να αφήσω έξω από τη λίστα τον παιδικό χώρο. Γιατί και εκεί η διακόσμηση μπορεί να συνδυάζει αισθητική και πρακτικότητα, αφήνοντας παράλληλα χώρο στη φαντασία. Το FLISAT παιδικό τραπέζι είναι μια ωραία ιδέα για να δημιουργήσεις μια μικρή γωνιά ζωγραφικής, χειροτεχνίας και παιχνιδιού. Ένα σημείο όπου τα παιδιά μπορούν να απασχολούνται δημιουργικά, να πειραματίζονται και φυσικά να αφήνουν τη φαντασία τους ελεύθερη.

Τελικά, πόσο εύκολο είναι να μην παρασυρθείς;

Αν έφτασες μέχρι εδώ, μάλλον έχεις ήδη αρχίσει να σκέφτεσαι τι θα ήθελες να αλλάξεις πρώτο στο σπίτι σου. Και σε καταλαβαίνω! Μια νέα διακοσμητική ιδέα μπορεί να γίνει η αρχή για πολλές ακόμη, ειδικά όταν ανακαλύπτεις έπιπλα και αντικείμενα που ταιριάζουν στο προσωπικό σου στιλ.

Από τις 21 έως τις 29 Νοεμβρίου 2026, η IKEA συμμετέχει στο Black Friday με εκπτώσεις έως και -50% σε εκατοντάδες προϊόντα. Μια καλή ευκαιρία να αναζητήσεις λύσεις για τους χώρους σου, να πάρεις ιδέες και να πραγματοποιήσεις εκείνες τις αλλαγές που έχεις εδώ και καιρό στο μυαλό σου.

Εγώ πάντως ξεκίνησα με την πρόθεση να κάνω μια μικρή ανανέωση. Το αν θα καταλήξω να αλλάζω τη διακόσμηση σε περισσότερα από ένα δωμάτια, δεν το υπόσχομαι!

IKEA Black Friday, 21-29 Νοεμβρίου στα καταστήματα ΙΚΕΑ και το IKEA.gr. Με τέτοιες τιμές, λογικό να παρασυρθείς!