Το ότι ένα τρόφιμο χαρακτηρίζεται healthy δεν σημαίνει ότι μπορείς να το καταναλώνεις χωρίς μέτρο, αφού η ποσότητα και η σύστασή του κάνουν τη διαφορά

Με μια ματιά Μπάρες δημητριακών μπορεί να περιέχουν πολλή ζάχαρη, θυμίζοντας γλυκό.

Φυσικοί χυμοί χάνουν φυτικές ίνες και συγκεντρώνουν σάκχαρα, προτιμήστε ολόκληρα φρούτα.

Αποξηραμένα φρούτα είναι πλούσια σε σάκχαρα και θερμίδες λόγω έλλειψης νερού.

Φυτικά ροφήματα και προϊόντα χωρίς γλουτένη μπορεί να έχουν πρόσθετη ζάχαρη ή λιγότερα θρεπτικά συστατικά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Όταν αποφασίζεις να βελτιώσεις τη διατροφή σου, είναι φυσικό να στρέφεσαι σε τρόφιμα που θεωρούνται πιο υγιεινά. Αντικαθιστάς τα γλυκά με μπάρες δημητριακών, πίνεις φυσικούς χυμούς, προσθέτεις μέλι στο πρωινό σου και γεμίζεις το ψυγείο με φυτικά ροφήματα. Όλα μοιάζουν ιδανικά, σωστά; Όχι απαραίτητα! Υπάρχουν αρκετά τρόφιμα που έχουν αποκτήσει healthy φήμη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι πάντα τόσο θρεπτικά όσο πιστεύεις.



Κάποια περιέχουν αρκετή ζάχαρη, άλλα έχουν περισσότερες θερμίδες από όσο φαντάζεσαι, ενώ ορισμένα δεν προσφέρουν τα θρεπτικά συστατικά που περιμένεις. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα αποκλείσεις από τη διατροφή σου. Αρκεί να γνωρίζεις τι επιλέγεις και να δίνεις μεγαλύτερη σημασία στις ποσότητες και στις διατροφικές ετικέτες. Δες έξι δημοφιλείς επιλογές που χρειάζονται λίγη περισσότερη προσοχή!

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1. Μπάρες δημητριακών

Οι μπάρες δημητριακών αποτελούν ένα εύκολο σνακ για τη δουλειά ή τις ώρες που βρίσκεσαι εκτός σπιτιού. Ωστόσο, αρκετές περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, σιρόπια και σοκολάτα, με αποτέλεσμα να θυμίζουν περισσότερο γλυκό παρά ένα ισορροπημένο σνακ. Τι να προσέξεις: Διάβαζε τις ετικέτες και προτίμησε μπάρες με βρώμη, ξηρούς καρπούς, φυτικές ίνες και όσο το δυνατόν λιγότερη πρόσθετη ζάχαρη.

2. Φυσικοί χυμοί

Ένα ποτήρι φυσικός χυμός πορτοκάλι μπορεί να σου προσφέρει βιταμίνη C, όμως δεν είναι διατροφικά ισοδύναμο με ένα ολόκληρο φρούτο. Κατά το στύψιμο χάνεται μεγάλο μέρος των φυτικών ινών, ενώ μπορείς εύκολα να καταναλώσεις τον χυμό πολλών φρούτων μέσα σε λίγα λεπτά. Τι να προσέξεις: Προτίμησε τα ολόκληρα φρούτα στην καθημερινότητά σου και κράτησε τους χυμούς ως συμπληρωματική επιλογή.

3. Αποξηραμένα φρούτα

Σταφίδες, χουρμάδες, αποξηραμένα σύκα και βερίκοκα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και διάφορα θρεπτικά συστατικά. Ωστόσο, επειδή έχουν χάσει μεγάλο μέρος του νερού τους, τα φυσικά σάκχαρα και οι θερμίδες τους είναι πιο συγκεντρωμένα. Τι να προσέξεις: Κατανάλωνέ τα σε μικρές ποσότητες και έλεγχε αν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη.

4. Φυτικά ροφήματα

Τα ροφήματα αμυγδάλου, βρώμης και σόγιας έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλή. Ωστόσο, δεν έχουν όλα την ίδια διατροφική αξία. Για παράδειγμα, το ρόφημα αμυγδάλου συνήθως περιέχει πολύ λιγότερη πρωτεΐνη από το αγελαδινό γάλα, ενώ ορισμένες επιλογές περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη. Τι να προσέξεις: Επίλεξε προϊόντα χωρίς πρόσθετη ζάχαρη και έλεγξε την περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη, ασβέστιο και βιταμίνες.

5. Μέλι

Το μέλι είναι ένα φυσικό προϊόν που περιέχει ορισμένες αντιοξειδωτικές ενώσεις. Ωστόσο, παραμένει πηγή σακχάρων και δεν αποτελεί μια επιλογή που μπορείς να καταναλώνεις απεριόριστα. Το γεγονός ότι είναι φυσικό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται μέτρο. Τι να προσέξεις: Χρησιμοποίησέ το σε λογικές ποσότητες και μην το θεωρείς εντελώς αθώα αντικατάσταση της ζάχαρης.

6. Προϊόντα χωρίς γλουτένη

Τα προϊόντα χωρίς γλουτένη δεν είναι απαραίτητα πιο υγιεινά από τα συμβατικά. Ορισμένα συσκευασμένα ψωμιά, μπισκότα και κράκερ μπορεί να περιέχουν λιγότερες φυτικές ίνες ή περισσότερα λιπαρά και πρόσθετα σάκχαρα. Τι να προσέξεις: Μην επιλέγεις ένα προϊόν αποκλειστικά επειδή αναγράφει «χωρίς γλουτένη». Αν δεν έχεις κοιλιοκάκη ή άλλη σχετική ιατρική ένδειξη, δεν υπάρχει λόγος να αποφεύγεις τη γλουτένη.

Το μυστικό της υγιεινής διατροφής βρίσκεται στην ισορροπία

Το γεγονός ότι ένα τρόφιμο περιέχει ζάχαρη ή περισσότερες θερμίδες δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αποκλείσεις από το διατροφικό σου πρόγραμμα. Αυτό που έχει σημασία είναι η συνολική ποιότητα της διατροφής σου, η ποικιλία και οι ποσότητες που καταναλώνεις. Μάθε να διαβάζεις τις ετικέτες, προτίμησε λιγότερο επεξεργασμένα τρόφιμα και μην παρασύρεσαι από τις ενδείξεις «healthy», «light» και «natural» στις συσκευασίες. Άλλωστε, η σωστή διατροφή δεν χρειάζεται στερήσεις και υπερβολές. Χρειάζεται ενημέρωση, μέτρο και έξυπνες επιλογές που μπορείς να διατηρήσεις στην καθημερινότητά σου.

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