Αν το σίδερό σου έχει γεμίσει άλατα, υπάρχει ένα κόλπο με κάτι που έχεις ήδη στην κουζίνα σου

Με μια ματιά Τα άλατα προκαλούν λευκά σημάδια και υπολείμματα στα ρούχα από το σίδερο.

Το λευκό ξίδι μπορεί να καθαρίσει την πλάκα, αλλά ελέγξτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Χρησιμοποιήστε μαλακό πανί και μπατονέτες για τον καθαρισμό, αποφεύγοντας λειαντικά υλικά.

Για πρόληψη, καθαρίζετε τακτικά και αδειάζετε το δοχείο νερού μετά τη χρήση. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν κάθε φορά που σιδερώνεις βλέπεις λευκά σημάδια πάνω στην πλάκα ή παρατηρείς ότι το σίδερο αφήνει μικρά υπολείμματα στα ρούχα, μάλλον έχει έρθει η στιγμή να ασχοληθείς με τα άλατα. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα συνηθισμένο στα ατμοσίδερα, καθώς το νερό που χρησιμοποιούμε μπορεί με τον καιρό να αφήσει κατάλοιπα τόσο στις τρύπες της πλάκας όσο και στο εσωτερικό της συσκευής. Πριν όμως αγοράσεις ειδικό καθαριστικό, υπάρχει ένα απλό κόλπο με κάτι που πιθανότατα έχεις ήδη στο σπίτι.

Το υλικό που μπορεί να κάνει τη διαφορά

Ένα από τα πιο πρακτικά υλικά για τον καθαρισμό της πλάκας είναι το λευκό ξίδι, όμως χρειάζεται προσοχή, καθώς δεν είναι κατάλληλο για κάθε μοντέλο σίδερου. Πριν το χρησιμοποιήσεις, έλεγξε τις οδηγίες του κατασκευαστή και βεβαιώσου ότι επιτρέπεται η χρήση του στη συσκευή σου.

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Πώς θα καθαρίσεις την πλάκα

Ξεκίνα με το σίδερο εντελώς κρύο και εκτός πρίζας. Βάλε λίγο λευκό ξίδι σε ένα μαλακό πανί και πέρασε απαλά την πλάκα, επιμένοντας στα σημεία όπου έχουν συσσωρευτεί άλατα. Δεν χρειάζεται δυνατό τρίψιμο, καθώς μπορεί να προκαλέσεις γρατζουνιές στην επιφάνεια. Για τις μικρές τρύπες από όπου βγαίνει ο ατμός, μπορείς να χρησιμοποιήσεις μια μπατονέτα ελαφρώς βρεγμένη με ξίδι, ώστε να απομακρύνεις τα υπολείμματα χωρίς να πιέζεις μέσα στη συσκευή.

Αν το σίδερό σου έχει λειτουργία self-clean

Αν το μοντέλο σου διαθέτει λειτουργία self-clean, προτίμησέ την ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή. Σε αρκετά σίδερα, αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί ειδικά για την απομάκρυνση αλάτων από το σύστημα ατμού. Μετά τον καθαρισμό, σκούπισε καλά την πλάκα με ένα καθαρό, νωπό πανί και άφησέ τη να στεγνώσει πριν χρησιμοποιήσεις ξανά τη συσκευή.

Τι δεν πρέπει να βάλεις ποτέ πάνω στην πλάκα

Εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Μην χρησιμοποιήσεις μαγειρική σόδα, αλάτι, σύρμα ή άλλα λειαντικά προϊόντα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν φθορά ή γρατζουνιές στην επιφάνεια του σίδερου. Επίσης, μην αναμειγνύεις ποτέ ξίδι με χλωρίνη ή άλλα καθαριστικά προϊόντα.

Το μικρό tip για να μην ξαναγεμίσει άλατα

Για να περιορίσεις τη συσσώρευση αλάτων, καθάριζε τακτικά το σίδερο σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και άδειαζε το δοχείο νερού μετά τη χρήση, εφόσον αυτό προβλέπεται από το συγκεκριμένο μοντέλο. Έτσι, όχι μόνο διατηρείς την πλάκα καθαρή, αλλά μειώνεις και την πιθανότητα να εμφανιστούν ξανά λευκά σημάδια στα ρούχα σου.

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