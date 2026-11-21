Ο Paolo Bulgari έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά στον κόσμο της υψηλής κοσμηματοποιίας

Με μια ματιά Πέθανε ο Paolo Bulgari, εγγονός του Έλληνα ιδρυτή του οίκου Bulgari, σε ηλικία 89 ετών.

Συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη της Bulgari σε παγκόσμιο σύμβολο πολυτέλειας, διευρύνοντας τη δραστηριότητα σε ρολόγια, αξεσουάρ και αρώματα.

Ήταν καταξιωμένος διεθνώς ειδικός στους πολύτιμους λίθους και ανέδειξε αναγνωρίσιμη σχεδιαστική ταυτότητα με πολύχρωμους λίθους και κίτρινο χρυσό.

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Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο Paolo Bulgari, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία του ομώνυμου ιταλικού οίκου υψηλής κοσμηματοποιίας. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από την οικογένειά του, η οποία τον αποχαιρέτησε κάνοντας αναφορά στην ανθρωπιά, τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματική του πορεία, αλλά και στην αγάπη του για την Ιταλία, την οποία εκπροσώπησε διεθνώς.

Η είδηση του θανάτου του σηματοδοτεί το τέλος μιας σημαντικής διαδρομής στον χώρο της πολυτελούς κοσμηματοποιίας. Ως εγγονός του Σωτήριου Βούλγαρη, του Έλληνα αργυροχόου που ίδρυσε τον οίκο στη Ρώμη το 1885, ο Paolo Bulgari συνέβαλε καθοριστικά στη μετάβαση της οικογενειακής επιχείρησης σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της παγκόσμιας πολυτέλειας.

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Η κηδεία του έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, στη Βασιλική της Santa Croce in Gerusalemme, στη Ρώμη.

Ο Paolo Bulgari γεννήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1937 και ήταν ο τρίτος γιος του Γεώργιου Βούλγαρη, καθώς και εγγονός του ιδρυτή της Bulgari. Η οικογένειά του είχε ήδη διαμορφώσει μια ισχυρή παρουσία στον χώρο του κοσμήματος, με τον πατέρα του και τον θείο του, Κωνσταντίνο, να συμβάλλουν στην εξέλιξη της αισθητικής και της ταυτότητας του οίκου.

Η επόμενη γενιά ανέλαβε σταδιακά τη διοίκηση κατά τη δεκαετία του 1960, με τον Paolo να ξεκινά τη συνεργασία του με τον πατέρα του το 1960. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη γνώση των πολύτιμων λίθων, έναν τομέα στον οποίο εξελίχθηκε σε έναν από τους πλέον καταξιωμένους ειδικούς διεθνώς.

Από το 1987, ο Paolo ανέλαβε τη θέση του αντιπροέδρου, έχοντας στο πλευρό του τον αδελφό του Nicola, ο οποίος βρισκόταν στην προεδρία. Μαζί έθεσαν τις βάσεις για μια νέα εποχή ανάπτυξης, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της εταιρείας με καταστήματα σε σημαντικές πόλεις, όπως η Νέα Υόρκη, το Παρίσι, η Γενεύη και το Μόντε Κάρλο.

Οι δημιουργίες και η αισθητική που έγιναν σήμα κατατεθέν της Bulgari

Κατά τη διάρκεια της ηγεσίας τους, ο οίκος διεύρυνε σημαντικά τη δραστηριότητά του, ξεπερνώντας τα όρια της υψηλής κοσμηματοποιίας. Στη συλλογή των προϊόντων του προστέθηκαν ρολόγια, δερμάτινα είδη, αξεσουάρ και αρώματα, ενώ σειρές όπως οι Parentesi και Bulgari-Bulgari απέκτησαν ξεχωριστή θέση στην ιστορία του brand.

Παράλληλα, διαμορφώθηκε μια αναγνωρίσιμη σχεδιαστική ταυτότητα, με πρωταγωνιστές τους πολύχρωμους πολύτιμους λίθους, τον κίτρινο χρυσό και τα μοτίβα που αντλούσαν έμπνευση από την αρχαιότητα. Οι δημιουργίες της Bulgari απέκτησαν φανατικό κοινό ανάμεσα σε προσωπικότητες του διεθνούς κινηματογράφου και της showbiz, με την Elizabeth Taylor να αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές θαυμάστριες του οίκου.

Το όραμα του Paolo Bulgari δεν περιορίστηκε στην εμπορική ανάπτυξη της οικογενειακής επιχείρησης. Η δημιουργικότητα, η αισθητική και η ανάδειξη νέων σχεδιαστών παρέμειναν βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας του, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία του κοσμήματος.

Η κοινωνική προσφορά και η κληρονομιά του

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Paolo Bulgari αφιέρωσε μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς του σε πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα. Το 2019 δημιούργησε το Ίδρυμα Paolo Bulgari, με βασικό στόχο την αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής και την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε περιοχές της Ρώμης που αντιμετωπίζουν κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες.

Ανάμεσα στις σημαντικές δράσεις του ιδρύματος ήταν και η αναμόρφωση της πλατείας Largo Mengaroni, στην περιοχή Tor Bella Monaca, ένα έργο που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 σε συνεργασία με σχολεία και τοπικούς φορείς.

Η διαδρομή του δεν έμεινε, ωστόσο, μακριά από τη δημοσιότητα και για διαφορετικούς λόγους. Το 2013, ο ίδιος και ο αδελφός του Nicola βρέθηκαν στο επίκεντρο έρευνας για υπόθεση φερόμενης φοροδιαφυγής. Και οι δύο αρνήθηκαν τις κατηγορίες και το 2018 αθωώθηκαν πλήρως από το Δικαστήριο της Ρώμης.

Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της Bulgari

Με μια συγκινητική ανακοίνωση μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, η Bulgari αποχαιρέτησε τον άνθρωπο που συνέδεσε τη ζωή και τη δημιουργική του πορεία με την εξέλιξη του οίκου.

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην εξειδίκευσή του στους πολύτιμους λίθους, στην αισθητική του αντίληψη και στη συμβολή του στη διαμόρφωση του χαρακτηριστικού ύφους της εταιρείας. Παράλληλα, τονίζεται η αφοσίωσή του στην τέχνη του κοσμήματος και η διάθεσή του να στηρίζει και να αναδεικνύει νέα ταλέντα.

Το μήνυμα ολοκληρώνεται με μία χαρακτηριστική φράση του Paolo Bulgari για τη δημιουργικότητα: «Τα πάντα μπορούν να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης. Δεν υπάρχουν κανόνες στη δημιουργικότητα. Ποτέ».

Με αυτόν τον τρόπο, ο οίκος αποχαιρετά μία από τις πιο καθοριστικές μορφές της ιστορίας του, έναν άνθρωπο που συνέβαλε ώστε η ελληνική οικογενειακή κληρονομιά του Σωτήριου Βούλγαρη να εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο σύμβολο πολυτέλειας.

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