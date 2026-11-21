Η Marina Satti ετοιμάζεται να δώσει τη δική της ξεχωριστή καλλιτεχνική πινελιά στο MadWalk 2026 by Three Cents, μέσα από τη συνεργασία της με τη M·A·C Cosmetics. Η τραγουδίστρια πραγματοποίησε την πρόβα της για το act που θα παρουσιάσει στη σκηνή του θεσμού, με τη μόδα, τη μουσική και την ομορφιά να συναντιούνται σε μια ξεχωριστή σκηνική στιγμή.

Με την ιδιαίτερη αισθητική, την έντονη προσωπικότητα και την αντισυμβατική καλλιτεχνική της ταυτότητα, η Marina Satti αναμένεται να προσθέσει τη δική της δημιουργική ενέργεια στη φετινή διοργάνωση. Η παρουσία της στο MadWalk 2026 έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά τη δύναμη της προσωπικής έκφρασης, αλλά και τη στενή σχέση ανάμεσα στη μουσική και την εικόνα.

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Στο επίκεντρο βρίσκεται η συνεργασία της με τη M·A·C Cosmetics, ένα brand που έχει συνδέσει διαχρονικά το όνομά του με την ελευθερία της έκφρασης, τον πειραματισμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Η φιλοσοφία του, με το χαρακτηριστικό μήνυμα «All Ages, All Races, All Genders», συναντά την καλλιτεχνική προσέγγιση της Marina Satti, η οποία δεν διστάζει να πειραματίζεται και να δημιουργεί έξω από τα καθιερωμένα όρια.

Άλλωστε, για τη M·A·C Cosmetics το μακιγιάζ δεν αποτελεί απλώς ένα στοιχείο ομορφιάς, αλλά ένα ακόμη μέσο προσωπικής και καλλιτεχνικής έκφρασης. Στο πλαίσιο του MadWalk, τα makeup looks αποκτούν τη δική τους σκηνική διάσταση, συμπληρώνοντας την αισθητική και την ταυτότητα κάθε εμφάνισης. Η εικόνα γίνεται μέρος της συνολικής αφήγησης, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει διαφορετικές μορφές τέχνης.

Η πρόβα της Marina Satti έδωσε μια πρώτη γεύση από την προετοιμασία του act, ενισχύοντας την προσμονή για τη στιγμή που θα βρεθεί στη σκηνή του μεγαλύτερου fashion event της χρονιάς. Η ιδιαίτερη καλλιτεχνική της ταυτότητα και η δημιουργική προσέγγιση της M·A·C Cosmetics υπόσχονται μια εμφάνιση που θα ξεχωρίσει για τον χαρακτήρα και την αισθητική της.

Με κεντρικό μήνυμα «We Are All Made of Stars», το MadWalk 2026 by Three Cents φέρνει για ακόμη μία χρονιά τη μόδα, τη μουσική και την ομορφιά στο ίδιο σημείο, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητα σε όλες τις μορφές της. Η Marina Satti και η M·A·C Cosmetics ετοιμάζονται να προσθέσουν τη δική τους ξεχωριστή στιγμή στη φετινή βραδιά.

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