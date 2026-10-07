Μουσικά Νέα 07.10.2026

Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά τον Σάκη Ρουβά στο «Έναστρον»

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Η Κατερίνα Λιόλιου συναντά τον Σάκη Ρουβά στο Έναστρον σε μια νέα μουσική συνεργασία που αναμένεται να χαρίσει δυνατές live στιγμές
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Η Κατερίνα Λιόλιου θα εμφανιστεί στο «Έναστρον» μαζί με τον Σάκη Ρουβά.
  • Η συνεργασία τους αναμένεται να είναι ένα από τα highlights της φετινής μουσικής σεζόν.
  • Οι δύο καλλιτέχνες υπόσχονται ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες και εκπλήξεις.
  • Η συνύπαρξη συνδυάζει την εμπειρία του Ρουβά με τη φρέσκια ενέργεια της Λιόλιου.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια νέα μουσική συνάντηση έρχεται να κλέψει τις εντυπώσεις στη νυχτερινή Αθήνα, καθώς η Κατερίνα Λιόλιου ετοιμάζεται να βρεθεί στο «Έναστρον» στο πλευρό του Σάκη Ρουβά. Οι δύο δημοφιλείς καλλιτέχνες ενώνουν τις δυνάμεις τους, δημιουργώντας ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, επιτυχίες και δυνατές στιγμές επί σκηνής.

enastron lioliou rouvas poster

Η Κατερίνα Λιόλιου, μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής pop σκηνής, συναντά τον κορυφαίο Έλληνα star Σάκη Ρουβά, σε μια συνεργασία που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα highlights της φετινής σεζόν. Με τις προσωπικές τους επιτυχίες και τη σκηνική τους δυναμική, οι δύο καλλιτέχνες υπόσχονται ένα πρόγραμμα που θα κρατήσει το κοινό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

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Η συνύπαρξή τους στη σκηνή έχει ήδη δημιουργήσει προσδοκίες, καθώς πρόκειται για δύο καλλιτέχνες που γνωρίζουν καλά πώς να επικοινωνούν με το κοινό και να μετατρέπουν κάθε live εμφάνιση σε ένα μεγάλο party. Οι διαφορετικές μουσικές τους διαδρομές συναντώνται σε ένα πρόγραμμα που αναμένεται να έχει έντονο ρυθμό, αγαπημένα τραγούδια και πολλές εκπλήξεις.

Το «Έναστρον» υποδέχεται έτσι δύο διαφορετικές γενιές της ελληνικής pop σε μια συνύπαρξη που συνδυάζει την εμπειρία και τη διαχρονικότητα του Σάκη Ρουβά με τη φρέσκια ενέργεια και τη σύγχρονη αισθητική της Κατερίνας Λιόλιου.

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ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ
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