Με μια ματιά Οι The Prodigy, προερχόμενοι από τη rave σκηνή, έγιναν παγκόσμιο φαινόμενο το 1997 με το big beat.

Το "Firestarter" και το μουσικό του βίντεο εκτόξευσαν το συγκρότημα στη δημοσιότητα, με τον Keith Flint να γίνεται το πρόσωπό τους.

Το big beat, ως υποείδος, γνώρισε σύντομη ακμή, συνδυάζοντας ηλεκτρονική μουσική με ροκ και χιπ-χοπ επιρροές.

Η επιτυχία τους το 1997 έθεσε ερωτήματα για το μέλλον του rock και την πορεία του συγκροτήματος και του είδους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το 1997, η μουσική βιομηχανία βρισκόταν σε ένα μεταβατικό στάδιο. Η grunge είχε περάσει, αφήνοντας πίσω της ένα κενό στην εναλλακτική ροκ σκηνή, η οποία δυσκολευόταν να ανταγωνιστεί εμπορικά και πολιτισμικά την ποπ και την χιπ-χοπ. Σε αυτό το τοπίο, εμφανίστηκε το «big beat», ένα ηλεκτρονικό υποείδος με έντονες επιρροές από την χιπ-χοπ και το ροκ, το οποίο κατάφερε να εισχωρήσει στα ραδιόφωνα και τις λίστες του MTV. Στην κορυφή αυτού του κύματος βρέθηκαν οι The Prodigy, ένα βρετανικό συγκρότημα που προέκυψε από την rave σκηνή, συνδυάζοντας εντυπωσιακή παραγωγή, εκρηκτικά beats, προκλητικούς στίχους και εντυπωσιακά μουσικά βίντεο, επιτυγχάνοντας ένα επίπεδο αναγνωρισιμότητας πρωτόγνωρο για το είδος τους.

Η φετινή χρονιά του podcast «Greatest Pop Stars» του Billboard, εστιάζει στο «Vintage Almost-Pop Stardom», εξερευνώντας καλλιτέχνες που έφτασαν κοντά στην pop δόξα, αλλά ίσως δεν την κατέκτησαν πλήρως, τουλάχιστον στην Αμερική. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Tom Breihan από το Stereogum προσκεκλημένος, αναλύει την χρονιά 1997 για τους The Prodigy, μια περίοδο κατά την οποία το συγκρότημα έγινε αστέρι και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, κυριαρχώντας στο MTV και πυροδοτώντας συζητήσεις ανάμεσα στους ροκ κριτικούς για το «μέλλον του rock».

Διάβασε επίσης: «Βάσσα-Μια μητέρα» του Μαξίμ Γκόρκι στο Θέατρο Arroyo

Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από κρίσιμα ερωτήματα: Ήταν παράξενο να υπάρχει ένα συγκρότημα όπου το πιο σημαντικό μέλος, ο Liam Howlett, ήταν και το λιγότερο ορατό; Θα έπρεπε τα πρώτα δύο άλμπουμ των The Prodigy να είχαν λάβει μεγαλύτερη προσοχή στις ΗΠΑ; Πώς το «Firestarter» τους μετέτρεψε σε άμεσα αστέρια των μουσικών βίντεο;

Ήταν το «Breathe» τελικά ανώτερο από το «Firestarter»; Τι ακριβώς έκανε ο Liam Howlett πίσω από τις τεράστιες συστοιχίες synthesizers στις ζωντανές τους εμφανίσεις; Μήπως το MTV υπερεκτίμησε την ικανότητα του συγκροτήματος να προσφέρει μουσική για «runway models»; Μπορούν τα «Smack My Bitch Up» και το αντίστοιχο βίντεο να δικαιολογηθούν με κάποιον τρόπο; Και το πιο σημαντικό: Γιατί οι The Prodigy και το big beat εξαφανίστηκαν σχεδόν αμέσως μετά από αυτή την κορύφωση;

Το «Firestarter» και η μεταμόρφωση σε video stars

Η επιτυχία του «Firestarter» το 1997 υπήρξε καταλυτική. Το τραγούδι, με το χαρακτηριστικό του riff και την ακατέργαστη ενέργεια, έγινε άμεσα επιτυχία, ενώ το μουσικό του βίντεο, με την χαοτική αισθητική και την έντονη παρουσία του Keith Flint, τους εκτόξευσε στη δημοσιότητα. Ο Keith Flint, με το χαρακτηριστικό του στυλ και την ατίθαση προσωπικότητά του, έγινε το πρόσωπο του συγκροτήματος, παρά το γεγονός ότι ο Liam Howlett ήταν ο κύριος δημιουργός της μουσικής. Αυτή η δυναμική, όπου ο «πρωτοπόρος» δημιουργός ήταν λιγότερο ορατός από τον «εκφραστή» της μουσικής, αποτέλεσε ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των The Prodigy εκείνη την περίοδο.

Η σύντομη δόξα του Big Beat

Το big beat, ως είδος, έζησε μια σύντομη αλλά έντονη περίοδο ακμής. Συνδύαζε την ηλεκτρονική δύναμη με την προσβασιμότητα της ροκ, καθιστώντας το ιδανικό για την εποχή. Ωστόσο, η φύση του είδους, που βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε samples και σε μια συγκεκριμένη ηχητική ταυτότητα, ίσως περιόρισε τη μακροπρόθεσμη εξέλιξή του. Οι The Prodigy, παρόλο που αποτέλεσαν την κορυφαία έκφραση του big beat, ενσωμάτωσαν και στοιχεία που τους έκαναν να ξεχωρίζουν, όπως η ωμή ενέργεια και η πανκ αισθητική.

Το 1997, οι The Prodigy κατάφεραν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της underground ηλεκτρονικής σκηνής και της mainstream ροκ, κερδίζοντας την προσοχή του MTV και των κριτικών. Η μουσική τους, γεμάτη ένταση και καινοτομία, άφησε το στίγμα της, ακόμα κι αν η «ροκ επανάσταση» που προέβλεπαν κάποιοι δεν υλοποιήθηκε ποτέ πλήρως. Η σύντομη αλλά εκρηκτική τους πορεία το 1997 παραμένει μια συναρπαστική μελέτη περίπτωσης για την αλληλεπίδραση των μουσικών ειδών και την απρόβλεπτη πορεία της ποπ κουλτούρας.

Διάβασε επίσης: