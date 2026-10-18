Μουσικά Νέα 18.10.2026

Ποιοι θρύλοι της μουσικής βρέθηκαν μαζί στο Top 10 του Billboard για πρώτη φορά

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Οι The Beatles, Drake και Taylor Swift βρίσκονται ταυτόχρονα στο Top 10 του Billboard 200, καταγράφοντας μια ιστορική στιγμή
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Οι The Beatles, ο Drake και η Taylor Swift βρέθηκαν ταυτόχρονα στο Top 10 του Billboard 200.
  • Η Taylor Swift διατήρησε την πρώτη θέση, ο Drake ανέβηκε στη δεύτερη και οι Beatles στο Νο. 4.
  • Οι The Beatles έχουν 19 #1 άλμπουμ, ενώ Drake και Swift έχουν από 15.
  • Η παρουσία τους στο chart υπογραμμίζει τη διαχρονική τους απήχηση.
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Το αμερικανικό chart Billboard 200, που καταγράφει την δημοτικότητα των άλμπουμ στις ΗΠΑ από το 1956, βίωσε μια ιστορική στιγμή αυτή την εβδομάδα, καθώς τρεις από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες όλων των εποχών, οι The Beatles, ο Drake και η Taylor Swift, κατάφεραν να βρεθούν ταυτόχρονα στο Top 10. Η επιτυχία αυτή είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς οι Drake και Taylor Swift κατέχουν τις δύο πρώτες θέσεις της πρώτης πεντάδας, ενώ οι The Beatles συμπληρώνουν την τριάδα των καλλιτεχνών με τα περισσότερα #1 άλμπουμ στην ιστορία του chart, με 19 πρωτιές, έναντι 15 που έχουν οι Drake και Taylor Swift ο καθένας.

beatles
https://www.instagram.com/thebeatles/

Στην πιο πρόσφατη κατάταξη του Billboard 200, η Taylor Swift με το άλμπουμ της «The Life of a Showgirl» διατήρησε την πρώτη θέση για 14η εβδομάδα, αποδεικνύοντας την αδιάκοπη δημοτικότητά της. Παράλληλα, ο Drake είδε το άλμπουμ του «HABIBTI» να εκτοξεύεται από την 116η θέση στη δεύτερη, χάρη στην επανέκδοσή του με τέσσερα επιπλέον τραγούδια. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι The Beatles, με το κλασικό τους άλμπουμ «Rubber Soul» να επανέρχεται στο Νο. 4 μετά την κυκλοφορία μιας επετειακής, ανανεωμένης έκδοσης. Το άλμπουμ αυτό είχε κυκλοφορήσει αρχικά το 1966, γεγονός που καθιστά την παρουσία του στις πρώτες θέσεις σήμερα ακόμη πιο αξιοσημείωτο.

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Η ταυτόχρονη παρουσία αυτών των τριών καλλιτεχνών στο Top 10 δεν είναι εντελώς πρωτόγνωρη για τους Drake και Taylor Swift, οι οποίοι έχουν μοιραστεί θέσεις στο Top 10 πολλές φορές από το 2009 έως το 2026. Ωστόσο, η συνύπαρξη των The Beatles με τον Drake στο Top 10 έχει συμβεί έξι φορές στο παρελθόν, με την πιο πρόσφατη να είναι τον Οκτώβριο του 2021, όταν το «Let It Be» των Beatles είχε επανέλθει στο Νο. 5, ενώ το «Certified Lover Boy» του Drake βρισκόταν στο Νο. 1. Αντίστοιχα, οι The Beatles και η Taylor Swift είχαν βρεθεί μαζί στο Top 10 δύο φορές, με την πιο πρόσφατη να είναι τον Νοέμβριο του 2022, όταν το «Revolver» των Beatles επέστρεψε στο Νο. 4 και το «Midnights» της Taylor Swift κατείχε την πρώτη θέση.

Ο καλλιτέχνης με δερμάτινο σύνολο στέκεται μπροστά από έναν τοίχο, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στα charts του US Apple Music.
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Το chart Billboard 200 βασίζεται σε μια σύνθετη μέτρηση της δημοτικότητας των άλμπουμ, η οποία περιλαμβάνει τις πωλήσεις, τα ισοδύναμα άλμπουμ (TEA) και τα ισοδύναμα streaming άλμπουμ (SEA). Η νέα κατάταξη για την εβδομάδα που λήγει στις 17 Οκτωβρίου 2026, αναμένεται να δημοσιευτεί πλήρως στην ιστοσελίδα του Billboard στις 13 Οκτωβρίου.

Μια γυναίκα με καστανά μαλλιά και αφέλειες ποζάρει μπροστά από ένα μπλε φόντο με το λογότυπο των MTV Music Awards, αναφερόμενη στον νέο δίσκο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η παρουσία αυτών των τριών εμβληματικών ονομάτων στο ίδιο chart, σε τόσο υψηλές θέσεις, υπογραμμίζει τη διαχρονική τους απήχηση και την ικανότητά τους να επηρεάζουν τις νέες γενιές ακροατών, αφήνοντας το στίγμα τους στην ιστορία της μουσικής.

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BEATLES Billboard 200 Drake John Lennon Taylor Swift
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