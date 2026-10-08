Μουσική 08.10.2026

Bruno Mars: Το «I Just Might» έγραψε ιστορία στο Billboard – 31 εβδομάδες στην κορυφή

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Μία ακόμη τεράστια επίδοση προστέθηκε στη συλλογή του Bruno Mars, καθώς το «I Just Might» έφτασε τις 31 εβδομάδες στην κορυφή
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Το «I Just Might» του Bruno Mars συμπλήρωσε 31 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs.
  • Ισοφαρίζει το ρεκόρ των Kendrick Lamar και SZA με το «Luther» για τη μεγαλύτερη παραμονή στο Νο1.
  • Το τραγούδι έχει βρεθεί στην κορυφή για όλες εκτός από επτά εβδομάδες από την κυκλοφορία του τον Ιανουάριο.
  • Το «Janice STFU» του Drake ήταν το μοναδικό τραγούδι που εκτόπισε προσωρινά το «I Just Might» από την κορυφή.
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Ο Bruno Mars συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στα charts και αυτή τη φορά έφτασε σε ένα ορόσημο που τον φέρνει δίπλα σε δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης hip-hop και R&B σκηνής. Το «I Just Might» συμπλήρωσε την 31η εβδομάδα του στην κορυφή του Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ των Kendrick Lamar και SZA με το «Luther» για τη μεγαλύτερη παραμονή στο Νο1 στην 68χρονη ιστορία του συγκεκριμένου chart. Αν παρακολουθείς την πορεία του τραγουδιού από την κυκλοφορία του τον Ιανουάριο, η επίδοση γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς το «I Just Might» έχει αφήσει την κορυφή μόλις για επτά εβδομάδες, με το «Janice STFU» του Drake να είναι το μοναδικό τραγούδι που κατάφερε να το εκτοπίσει προσωρινά.

https://www.instagram.com/brunomars/
https://www.instagram.com/brunomars/

Με 31 εβδομάδες στην κορυφή του Hot R&B/Hip-Hop Songs, ο Bruno Mars βρίσκεται πλέον στο ίδιο σημείο της ιστορίας με τους Kendrick Lamar και SZA. Το «I Just Might» έφτασε σε μια επίδοση που δύσκολα περνά απαρατήρητη, καθώς το συγκεκριμένο chart μετρά ήδη 68 χρόνια παρουσίας και έχει φιλοξενήσει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της R&B και hip-hop μουσικής. Το αποτέλεσμα είναι ακόμη πιο ξεχωριστό επειδή το «I Just Might» δεν περιορίστηκε σε μια σύντομη εκτόξευση στην κορυφή. Αντίθετα, από το ντεμπούτο του τον Ιανουάριο, το τραγούδι έχει καταφέρει να διατηρήσει μια αξιοσημείωτη σταθερότητα, παραμένοντας στο Νο1 σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στο chart.

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Αν κοιτάξεις τη συνολική πορεία του «I Just Might», καταλαβαίνεις γιατί το επίτευγμα του Bruno Mars έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Από την πρώτη του εμφάνιση τον Ιανουάριο, το τραγούδι έχει βρεθεί στην κορυφή για όλες εκτός από επτά εβδομάδες. Μάλιστα, υπάρχει ένας μόνο τίτλος που κατάφερε να του πάρει προσωρινά τα ηνία. Πρόκειται για το «Janice STFU» του Drake, το οποίο έγινε η μοναδική επιτυχία που εκτόπισε το «I Just Might» από το Νο1 κατά τη διάρκεια αυτής της μεγάλης διαδρομής. Η επιστροφή του Bruno Mars στην κορυφή και η διατήρηση της πρώτης θέσης για τόσο μεγάλο διάστημα δείχνουν ότι η επιτυχία του «I Just Might» δεν ήταν μια συγκυριακή στιγμή. Το τραγούδι έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο σταθερές παρουσίες του φετινού Billboard.

Το νέο ρεκόρ φέρνει τον Bruno Mars δίπλα στους Kendrick Lamar και SZA, οι οποίοι είχαν φτάσει επίσης τις 31 εβδομάδες στην κορυφή με το «Luther». Έτσι, το τραγούδι του Mars ισοφαρίζει μία από τις μεγαλύτερες επιδόσεις στην ιστορία του Hot R&B/Hip-Hop Songs. Το «Luther» είχε αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες των Lamar και SZA και τώρα το «I Just Might» βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο σημείο. Η ισοφάριση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τον Bruno Mars, καθώς προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στη σχέση του με τα charts.

https://www.instagram.com/brunomars/
https://www.instagram.com/brunomars/

Και σαν να μην έφτανε το συγκεκριμένο επίτευγμα, ο Bruno Mars έχει ήδη προσθέσει ακόμη ένα μεγάλο milestone στην καριέρα του μέσα στη χρονιά. Το «I Just Might» έγινε το 10ο Νο1 τραγούδι του στο Billboard Hot 100, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμή του στις μεγαλύτερες μουσικές κατατάξεις των ΗΠΑ. Η επίδοση αυτή τοποθετεί το «I Just Might» σε μια ξεχωριστή θέση μέσα στη δισκογραφία του Mars. Από τη μία πλευρά, έχει καταφέρει να κυριαρχήσει στο Hot 100 και από την άλλη συνεχίζει να γράφει ιστορία στο Hot R&B/Hip-Hop Songs.

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Billboard BRUNO MARS
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