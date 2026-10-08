Fashion 08.10.2026

Ο FY αποκαλύπτει στο Mad.gr το επιχειρηματικό βήμα που θα ήθελε να τολμήσει

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Ο FY μίλησε αποκλειστικά στο Mad.gr με αφορμή την Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 και αποκάλυψε αν θα δημιουργούσε ποτέ το δικό του fashion brand
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο FY πραγματοποίησε δυναμική εμφάνιση στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026, ενθουσιάζοντας το κοινό.
  • Ο καλλιτέχνης παρουσίασε επιτυχίες του, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στη σκηνή.
  • Η μόδα αποτελεί σημαντικό κομμάτι της προσωπικής έκφρασης του FY.
  • Ο FY σκέφτεται να δημιουργήσει δικό του fashion brand, εστιάζοντας σε ιδιαίτερα κομμάτια.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026 από την Amita Motion έφερε για ακόμη μία χρονιά στη σκηνή της Πλατείας Νερού μερικά από τα πιο δυνατά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, χαρίζοντας στο κοινό μια βραδιά γεμάτη μουσική, ενέργεια και live στιγμές που ξεχώρισαν. Ανάμεσά τους και ο FY, ο οποίος μόλις ανέβηκε στη σκηνή κατάφερε να δημιουργήσει ένα από τα πιο δυνατά urban moments της βραδιάς. Με το γνώριμο attitude και τη χαρακτηριστική του ενέργεια, ο καλλιτέχνης παρέσυρε το κοινό στους ρυθμούς του, ενώ τα κινητά σηκώθηκαν στον αέρα και δημιουργήθηκε ένα τεράστιο sing-along.

https://www.instagram.com/priince.fy/
https://www.instagram.com/priince.fy/

Παρουσίασε ένα live γεμάτο από αγαπημένες επιτυχίες του, μεταξύ των οποίων τα «Nisi», «Bam», «Money dance» και «De me theloun», τραγούδια που έχουν συνδεθεί με το δικό του urban ύφος και έχουν γίνει σταθερά σημεία αναφοράς για το κοινό του. Οι στίχοι ακούγονταν από χιλιάδες φωνές, ο ρυθμός ανέβαινε διαρκώς και η σκηνή έγινε το επίκεντρο μιας μεγάλης γιορτής, με τον ίδιο να επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη δυναμική που έχει πάνω στο live stage.

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Πέρα, όμως, από τη μουσική, ο FY έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και για την προσωπική του αισθητική, καθώς η μόδα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του τρόπου με τον οποίο εκφράζει την προσωπικότητά του. Με αφορμή την εμφάνισή του στην Ημέρα Θετικής Ενέργειας 2026, ο καλλιτέχνης μίλησε αποκλειστικά στο Mad.gr και αποκάλυψε αν θα μπορούσε να κάνει κάποια στιγμή το δικό του fashion brand, δίνοντας μια ενδιαφέρουσα εικόνα για το πώς βλέπει ο ίδιος το στιλ και τη σχέση του με τα ρούχα.

https://www.instagram.com/priince.fy/
https://www.instagram.com/priince.fy/

«Έχω μια ιδιαίτερη αγάπη με τη μόδα, αλλά όχι για τη μόδα αυτή καθ’ αυτή. Μ’ αρέσει πάρα πολύ να βρίσκω ιδιαίτερα pieces και να τα εντάσσω στην γκαρνταρόμπα μου», ανέφερε ο FY, εξηγώντας πως δεν τον ενδιαφέρει τόσο η μόδα ως τάση, όσο η διαδικασία μέσα από την οποία ανακαλύπτει ξεχωριστά κομμάτια που μπορεί να ενσωματώσει στο προσωπικό του στιλ. Για τον ίδιο, ένα ιδιαίτερο item μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα μιας εμφάνισης και να δώσει χαρακτήρα σε ολόκληρη την εικόνα, χωρίς απαραίτητα να ακολουθεί τους κανόνες κάθε εποχής.

fy_moda
https://www.instagram.com/priince.fy/

Αυτή ακριβώς η αναζήτηση για ιδιαίτερα fashion pieces είναι που θα μπορούσε, όπως παραδέχεται, να τον οδηγήσει κάποια στιγμή στη δημιουργία ενός δικού του brand. «Γι’ αυτό θα μπορούσα ίσως να κάνω το δικό μου fashion brand γιατί πλέον δεν μπορώ να βρω τέτοια pieces», αποκάλυψε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μεταφέρει τη δική του αισθητική από την προσωπική του γκαρνταρόμπα σε μια ολοκληρωμένη fashion συλλογή.

https://www.instagram.com/priince.fy/
https://www.instagram.com/priince.fy/

Η ιδέα του, μάλιστα, ξεκινά από κάτι πολύ απλό και προσωπικό: να μπορεί να σχεδιάζει και να φορά ακριβώς αυτά που έχει στο μυαλό του. «Οπότε απλά θα μπορούσα να φορέσω ό,τι θέλω. Να το σχεδιάσω και να το φορέσω», είπε χαρακτηριστικά. Με αυτόν τον τρόπο, ένα πιθανό fashion brand δεν θα ήταν απλώς μια ακόμη επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά μια φυσική συνέχεια της προσωπικής του αισθητικής και της ανάγκης του να δημιουργεί κομμάτια που ανταποκρίνονται πραγματικά σε αυτό που αναζητά ο ίδιος.

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Φωτογραφία: Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης και βοηθός: Ιωάννα Κοντού

Και μπορεί η αφετηρία να είναι καθαρά προσωπική, ο FY όμως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη αισθητική να βρει ανταπόκριση και στο κοινό του. «Και ίσως και ο κόσμος να τα βλέπει και να του αρέσουν», πρόσθεσε, αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε στο μέλλον τον ίδιο όχι μόνο να φορά τα δικά του σχέδια, αλλά και να τα μοιράζεται με το κοινό του.

Κεντρική Εικόνα: @priince.fy

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Fashion FY ΗΘΕ 2026
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