Drake: Διαψεύδει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού της πρώην του

Με μια ματιά Ο Drake διέψευσε ότι είναι ο πατέρας του παιδιού της πρώην συντρόφου του, Κέσια Σαντέ.

Η Κέσια Σαντέ ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, περιμένοντας αγοράκι.

Η τραγουδίστρια δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του πατέρα, αλλά επιβεβαίωσε ότι είναι σε σχέση.

Η παλιά σχέση Drake και Σαντέ συνδέεται με το τραγούδι "In My Feelings". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Drake βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά εξαιτίας μιας προσωπικής υπόθεσης που συνδέθηκε με την ανακοίνωση εγκυμοσύνης της πρώην συντρόφου του, Κέσια Σαντέ. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πρόσφατα μέσα από τα social media ότι περιμένει το πρώτο της παιδί, με την είδηση να προκαλεί γρήγορα ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα του πατέρα. Οι φήμες άρχισαν να συνδέουν την εγκυμοσύνη με τον 39χρονο ράπερ, καθώς οι δύο τους διατηρούσαν σχέση στο παρελθόν. Ωστόσο, η πλευρά του Drake έσπευσε να βάλει τέλος στα συγκεκριμένα σενάρια, ξεκαθαρίζοντας πως ο ίδιος δεν είναι ο πατέρας του μωρού.

Εκπρόσωπος του Καναδού καλλιτέχνη μίλησε στο People την Τρίτη 6 Οκτωβρίου και ήταν απόλυτος ως προς τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν. «Είναι ψευδές», δήλωσε χαρακτηριστικά, διαψεύδοντας ότι ο Drake είναι ο άνθρωπος με τον οποίο η Σαντέ περιμένει το παιδί της. Η ίδια βρίσκεται, σύμφωνα με όσα έχει αποκαλύψει, στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της και περιμένει αγοράκι. Παρότι μίλησε ανοιχτά για τη νέα σελίδα στη ζωή της, επέλεξε να μην αποκαλύψει δημόσια την ταυτότητα του πατέρα, κρατώντας την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Η Κέσια Σαντέ, μιλώντας στο Hello! Canada, έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την εγκυμοσύνη και τη σχέση της, χωρίς όμως να κατονομάσει τον σύντροφό της. Όταν ρωτήθηκε για την προσωπική της κατάσταση, απάντησε με νόημα: «Δεν είμαι ελεύθερη», επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά ότι βρίσκεται σε σχέση. Μάλιστα, μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον άνθρωπο που βρίσκεται σήμερα στο πλευρό της, περιγράφοντάς τον ως έναν ιδιαίτερα έξυπνο και δημιουργικό άνθρωπο που την εμπνέει. Όπως ανέφερε, θα ήθελε ο γιος της να κληρονομήσει το στιλ και τον τρόπο με τον οποίο κινείται στη ζωή ο σύντροφός της, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του.

Το ενδιαφέρον γύρω από την εγκυμοσύνη της Σαντέ ενισχύθηκε και εξαιτίας της ιστορίας που τη συνδέει με τον Drake. Η σχέση τους ανήκει στο παρελθόν, ωστόσο το όνομά της έχει συνδεθεί με μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες του ράπερ. Η Κέσια θεωρείται ότι αποτέλεσε την έμπνευση πίσω από το περίφημο «Kiki, do you love me?» του τραγουδιού «In My Feelings», που κυκλοφόρησε το 2018 και έγινε παγκόσμιο hit. Ο Drake είχε αναφερθεί με ιδιαίτερα θερμό τρόπο στη Σαντέ και το 2022, όταν την παρουσίασε στη σκηνή του OVO Fest, χαρακτηρίζοντάς την τότε ως «την πρώτη του κοπέλα». Η δημόσια αναφορά αυτή ήταν αρκετή ώστε η παλιά τους σχέση να παραμένει αντικείμενο ενδιαφέροντος ακόμη και χρόνια αργότερα.

Ο Drake, πάντως, έχει ήδη αποκτήσει ένα παιδί από προηγούμενη σχέση του. Είναι πατέρας του 8χρονου Adonis Graham, τον οποίο απέκτησε με τη Γαλλίδα καλλιτέχνιδα Sophie Brussaux. Η πατρότητά του έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό το 2018, όταν ο ίδιος αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημόσια στο παιδί του μέσα από τη μουσική του. Στο τραγούδι «March 14», ο ράπερ μίλησε για την πατρότητα και την απόφασή του να προστατεύσει την προσωπική ζωή του γιου του, αποτυπώνοντας μέσα από τους στίχους του τη διαφορετική πραγματικότητα που έπρεπε να διαχειριστεί ως πατέρας.

Με τη νέα του δήλωση, πάντως, ο Drake ξεκαθαρίζει ότι η εγκυμοσύνη της πρώην συντρόφου του δεν αφορά τον ίδιο, βάζοντας τέλος στις σχετικές εικασίες. Η Κέσια Σαντέ φαίνεται πως προετοιμάζεται πλέον για τη γέννηση του γιου της, επιλέγοντας να κρατήσει το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής της ζωής μακριά από τη δημοσιότητα, ενώ το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο νέο κεφάλαιο που ανοίγει για εκείνη και την οικογένειά της.

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