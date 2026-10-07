Shakira: Στο δικαστήριο με τον Gerard Piqué για τους γιους τους – Τι ζητά η τραγουδίστρια

Η Shakira ζητά αλλαγές στους όρους επικοινωνίας με τους 2 γιους της και προτείνει λιγότερα ταξίδια μεταξύ Μαϊάμι και Βαρκελώνης

Με μια ματιά Η Shakira ζητά δικαστική αναθεώρηση των όρων επικοινωνίας με τους γιους της.

Η τραγουδίστρια εστιάζει στη μείωση των ταξιδιών των παιδιών μεταξύ Μαϊάμι και Βαρκελώνης.

Στόχος είναι η διατήρηση σταθερότερης καθημερινής ρουτίνας για τα παιδιά.

Η πρόταση δεν αποσκοπεί στη μείωση του χρόνου με τον πατέρα, αλλά στην ενίσχυση της σταθερότητας. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Shakira και ο Gerard Piqué βρέθηκαν αντιμέτωποι ενώπιον δικαστηρίου στη Βαρκελώνη, καθώς η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια ζητά την αναθεώρηση των όρων που είχαν τεθεί για την επικοινωνία του πρώην ζεύγους με τους δύο γιους τους, Milan και Sasha. Η προσφυγή στο δικαστήριο αφορά την προστασία της συναισθηματικής, σωματικής και σχολικής ευημερίας των παιδιών, οι οποίοι ζουν πλέον με τη μητέρα τους στο Μαϊάμι.

Σύμφωνα με τις νομικές πηγές της Shakira, η πρόταση που υποβλήθηκε στο δικαστήριο εστιάζει στη μείωση των ταξιδιών των παιδιών μεταξύ Μαϊάμι και Βαρκελώνης. Συγκεκριμένα, η Κολομβιανή σταρ προτείνει ο Gerard Piqué να πραγματοποιεί ταξίδια στο Μαϊάμι κατά τη διάρκεια των διακοπών, ώστε τα παιδιά να μπορούν να διατηρούν μια σταθερότερη καθημερινή ρουτίνα. Η Shakira διευκρινίζει ότι η πρότασή της δεν αποσκοπεί στη μείωση του χρόνου που τα παιδιά περνούν με τον πατέρα τους, αλλά στην ενίσχυση της σταθερότητας στη ζωή τους.

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Η σχέση της Shakira και του Gerard Piqué ξεκίνησε το 2011, φέρνοντας στον κόσμο δύο γιους: τον Milan, που γεννήθηκε το 2013, και τον Sasha, το 2015. Μετά από μια δεκαετία κοινής ζωής, το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Ιούνιο του 2022. Λίγους μήνες αργότερα, επετεύχθη συμφωνία σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών, η οποία οδήγησε στην εγκατάσταση της Shakira και των γιων της στο Μαϊάμι.

Ο Gerard Piqué, ως πατέρας, διατηρεί δικαίωμα επικοινωνίας με τους γιους του, το οποίο περιλαμβάνει αρκετές ημέρες εντός του μήνα, καθώς και περιόδους διακοπών.

Η Shakira, παράλληλα με τις δικαστικές εξελίξεις, συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία της με τίτλο «Las mujeres ya no lloran» («Οι γυναίκες πλέον δεν κλαίνε»), η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2025. Η περιοδεία, που περιλαμβάνει 13 συναυλίες στη Μαδρίτη έως τις 12 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει τραγούδια που αναφέρονται στον χωρισμό της από τον Gerard Piqué και έχουν αποσπάσει βραβεία Grammy.

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