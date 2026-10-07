Celeb World 07.10.2026

Shakira: Στο δικαστήριο με τον Gerard Piqué για τους γιους τους – Τι ζητά η τραγουδίστρια

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Shakira ζητά αλλαγές στους όρους επικοινωνίας με τους 2 γιους της και προτείνει λιγότερα ταξίδια μεταξύ Μαϊάμι και Βαρκελώνης
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Shakira ζητά δικαστική αναθεώρηση των όρων επικοινωνίας με τους γιους της.
  • Η τραγουδίστρια εστιάζει στη μείωση των ταξιδιών των παιδιών μεταξύ Μαϊάμι και Βαρκελώνης.
  • Στόχος είναι η διατήρηση σταθερότερης καθημερινής ρουτίνας για τα παιδιά.
  • Η πρόταση δεν αποσκοπεί στη μείωση του χρόνου με τον πατέρα, αλλά στην ενίσχυση της σταθερότητας.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Shakira και ο Gerard Piqué βρέθηκαν αντιμέτωποι ενώπιον δικαστηρίου στη Βαρκελώνη, καθώς η παγκοσμίου φήμης τραγουδίστρια ζητά την αναθεώρηση των όρων που είχαν τεθεί για την επικοινωνία του πρώην ζεύγους με τους δύο γιους τους, Milan και Sasha. Η προσφυγή στο δικαστήριο αφορά την προστασία της συναισθηματικής, σωματικής και σχολικής ευημερίας των παιδιών, οι οποίοι ζουν πλέον με τη μητέρα τους στο Μαϊάμι.

Η Σακίρα και ο Ζεράρ Πικέ σε επίσημη εκδήλωση των Billboard Music Awards.
Η Σακίρα και ο Ζεράρ Πικέ ποζάρουν χαμογελαστοί στο κόκκινο χαλί.

Σύμφωνα με τις νομικές πηγές της Shakira, η πρόταση που υποβλήθηκε στο δικαστήριο εστιάζει στη μείωση των ταξιδιών των παιδιών μεταξύ Μαϊάμι και Βαρκελώνης. Συγκεκριμένα, η Κολομβιανή σταρ προτείνει ο Gerard Piqué να πραγματοποιεί ταξίδια στο Μαϊάμι κατά τη διάρκεια των διακοπών, ώστε τα παιδιά να μπορούν να διατηρούν μια σταθερότερη καθημερινή ρουτίνα. Η Shakira διευκρινίζει ότι η πρότασή της δεν αποσκοπεί στη μείωση του χρόνου που τα παιδιά περνούν με τον πατέρα τους, αλλά στην ενίσχυση της σταθερότητας στη ζωή τους.

Διάβασε επίσης: Επιστρέφουν εκεί όπου γράφτηκε η ιστορία: Η τεράστια ανακοίνωση των Backstreet Boys

Η Shakira και ο Gerard Piqué σε εκδήλωση.
Η Shakira και ο Gerard Piqué ποζάρουν μαζί μπροστά από μια έκθεση φωτογραφίας.

Η σχέση της Shakira και του Gerard Piqué ξεκίνησε το 2011, φέρνοντας στον κόσμο δύο γιους: τον Milan, που γεννήθηκε το 2013, και τον Sasha, το 2015. Μετά από μια δεκαετία κοινής ζωής, το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Ιούνιο του 2022. Λίγους μήνες αργότερα, επετεύχθη συμφωνία σχετικά με την επιμέλεια των παιδιών, η οποία οδήγησε στην εγκατάσταση της Shakira και των γιων της στο Μαϊάμι.

Η Shakira και ο Gerard Pique χαμογελαστοί σε εκδήλωση.
Η Shakira και ο Gerard Pique παρακολουθούν μαζί μια αθλητική διοργάνωση.

Ο Gerard Piqué, ως πατέρας, διατηρεί δικαίωμα επικοινωνίας με τους γιους του, το οποίο περιλαμβάνει αρκετές ημέρες εντός του μήνα, καθώς και περιόδους διακοπών.

Η Shakira και ο Gerard Piqué σε τρυφερή στιγμή.
Η Shakira και ο Gerard Piqué αγκαλιάζονται σε επίσημη εκδήλωση.

Η Shakira, παράλληλα με τις δικαστικές εξελίξεις, συνεχίζει την παγκόσμια περιοδεία της με τίτλο «Las mujeres ya no lloran» («Οι γυναίκες πλέον δεν κλαίνε»), η οποία ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2025. Η περιοδεία, που περιλαμβάνει 13 συναυλίες στη Μαδρίτη έως τις 12 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει τραγούδια που αναφέρονται στον χωρισμό της από τον Gerard Piqué και έχουν αποσπάσει βραβεία Grammy.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Gerard Pique Shakira
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πώς θα απολαύσεις σοκολατένιο γλυκό χωρίς ζάχαρη; Αυτός ο κορμός θα γίνει η νέα σου εμμονή

Πώς θα απολαύσεις σοκολατένιο γλυκό χωρίς ζάχαρη; Αυτός ο κορμός θα γίνει η νέα σου εμμονή

07.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Drake: Διαψεύδει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού της πρώην του
Celeb News

Drake: Διαψεύδει ότι είναι ο πατέρας του παιδιού της πρώην του

07.10.2026
Meghan Markle: Το πανάκριβο Advent Calendar που προκάλεσε αντιδράσεις
Celeb News

Meghan Markle: Το πανάκριβο Advent Calendar που προκάλεσε αντιδράσεις

07.10.2026
Brooklyn Beckham – Nicola Peltz: Το παθιασμένο φιλί με φόντο τον Πύργο του Άιφελ
Celeb News

Brooklyn Beckham – Nicola Peltz: Το παθιασμένο φιλί με φόντο τον Πύργο του Άιφελ

07.10.2026
Freddie Jackson: Πέθανε στα 70 του ο θρύλος της R&B
Celeb News

Freddie Jackson: Πέθανε στα 70 του ο θρύλος της R&B

07.10.2026
Diddy: Το «αστρονομικό ποσό» που πρέπει να πληρώσει μετά την αποτυχία αγωγής δυσφήμισης
Celeb News

Diddy: Το «αστρονομικό ποσό» που πρέπει να πληρώσει μετά την αποτυχία αγωγής δυσφήμισης

07.10.2026
Ανέστης Ευαγγελόπουλος: Η μεγάλη αλλαγή στο vidcast «AnesTEA» – Ποια παίρνει τη θέση του
Celeb News

Ανέστης Ευαγγελόπουλος: Η μεγάλη αλλαγή στο vidcast «AnesTEA» – Ποια παίρνει τη θέση του

07.10.2026
Amanda Seyfried: Το viral βίντεο με τον Ghostface που θα σε κάνει να τρομάξεις κι εσύ
Celeb News

Amanda Seyfried: Το viral βίντεο με τον Ghostface που θα σε κάνει να τρομάξεις κι εσύ

07.10.2026
Βίκυ Σταυροπούλου: Η τρυφερή ευχή στον Αλέξη Γεωργούλη για τα γενέθλιά του
Celeb News

Βίκυ Σταυροπούλου: Η τρυφερή ευχή στον Αλέξη Γεωργούλη για τα γενέθλιά του

07.10.2026
Βίσση – Καρβέλας: Τι συνέβη όταν σταμάτησαν να μιλούν για δύο χρόνια – Η εξομολόγηση της Άννας που συγκινεί
Celeb News

Βίσση – Καρβέλας: Τι συνέβη όταν σταμάτησαν να μιλούν για δύο χρόνια – Η εξομολόγηση της Άννας που συγκινεί

07.10.2026
Βάζεις ενυδατική αλλά το δέρμα σου παραμένει ξηρό; Αυτοί είναι οι λόγοι

Βάζεις ενυδατική αλλά το δέρμα σου παραμένει ξηρό; Αυτοί είναι οι λόγοι

Αυτή είναι η νέα απόχρωση που έρχεται να ανανεώσει τη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα

Αυτή είναι η νέα απόχρωση που έρχεται να ανανεώσει τη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα

Το νέο σου αγαπημένο hobby μπορεί να είναι πιο απλό απ’ όσο νομίζεις: Γνώρισε την κεραμική

Το νέο σου αγαπημένο hobby μπορεί να είναι πιο απλό απ’ όσο νομίζεις: Γνώρισε την κεραμική

Η αρωματική τάση που θα έβαζα στη λίστα μου για έναν χειμώνα βγαλμένο από film noir

Η αρωματική τάση που θα έβαζα στη λίστα μου για έναν χειμώνα βγαλμένο από film noir

Τα 3 superfoods που πρέπει να βάλεις στη διατροφή σου για απόλυτη συγκέντρωση στο γραφείο

Τα 3 superfoods που πρέπει να βάλεις στη διατροφή σου για απόλυτη συγκέντρωση στο γραφείο

Ξέχνα τις αυθόρμητες αγορές και δες πώς το κινητό σου χειραγωγεί την πιστωτική σου κάρτα

Ξέχνα τις αυθόρμητες αγορές και δες πώς το κινητό σου χειραγωγεί την πιστωτική σου κάρτα

Κ. Καραμανλής: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας – Κίνας

Κ. Καραμανλής: Πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και τα κοινά συμφέροντα Ελλάδας – Κίνας

Λεφτά υπάρχουν (στις Βρυξέλλες) για τον… Ζελένσκι – Όχι για τους ευρωπαίους πολίτες

Λεφτά υπάρχουν (στις Βρυξέλλες) για τον… Ζελένσκι – Όχι για τους ευρωπαίους πολίτες

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια

Η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία προειδοποιεί για επικίνδυνες «θεραπείες» και ψευδοδιαγνώσεις στα μάτια