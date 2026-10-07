Cinema 07.10.2026

Jessica Chastain: Η εντυπωσιακή μεταμόρφωση σε star της country στο «Heartland»

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Η Jessica Chastain πρωταγωνιστεί στο «Heartland» του Netflix ως πρώην star της country που επιστρέφει στο Nashville για να ερευνήσει την εξαφάνιση της ανιψιάς της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Jessica Chastain πρωταγωνιστεί στο Netflix «Heartland» ως η αποσυρμένη σταρ της κάντρι, Misty Jones.
  • Η Misty επιστρέφει στο Nashville για να βρει την εξαφανισμένη ανιψιά της, αποκαλύπτοντας σκοτεινά μυστικά.
  • Η προηγούμενη εμπειρία της Chastain ως Tammy Wynette βοήθησε στην ερμηνεία της Misty.
  • Η ταινία, σε σκηνοθεσία Sian Heder, εξερευνά μια σκοτεινή πλευρά του Nashville μέσα από φιλμ νουάρ στοιχεία.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Jessica Chastain ετοιμάζεται να μαγέψει ξανά το κοινό, αυτή τη φορά ως μια καταξιωμένη σταρ της κάντρι μουσικής. Στη νέα ταινία του Netflix, με τίτλο «Heartland», η ηθοποιός αναλαμβάνει τον ρόλο της Misty Jones, μιας καλλιτέχνιδας που έχει αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή για είκοσι χρόνια. Η πλοκή κορυφώνεται όταν η Misty επιστρέφει στο Nashville για να ανακαλύψει την τύχη της ανιψιάς της, η οποία έχει εξαφανιστεί μυστηριωδώς.

https://www.instagram.com/jessicachastain
https://www.instagram.com/jessicachastain

Η Misty Jones, που κάποτε μεσουρανούσε στις πίστες της κάντρι μουσικής, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα σκοτεινό παρελθόν και μια επικίνδυνη μουσική βιομηχανία. Καθώς ερευνά την εξαφάνιση της ανιψιάς της, μιας ανερχόμενης μουσικού, η Misty ξεσκεπάζει μια πλευρά του Nashville που κρύβει μυστικά και ψέματα. Η σύνοψη της ταινίας προειδοποιεί ότι «κανείς, ούτε καν η ίδια η Misty, δεν είναι αυτό που φαίνεται», υπογραμμίζοντας την ένταση και την αγωνία που διατρέχει την πλοκή.

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Στο «Heartland» συμμετέχουν επίσης οι Garrett Hedlund, Ross Lynch, Paul Sparks και John Hawkes. Επιπλέον, στην ταινία θα εμφανιστούν η επιτυχημένη κάντρι τραγουδίστρια Jennifer Nettles, γνωστή από το συγκρότημα Sugarland, και η Carter Faith, η οποία κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο.

https://www.instagram.com/jessicachastain
https://www.instagram.com/jessicachastain

Η Jessica Chastain αποκάλυψε ότι η ερμηνεία της στην μίνι σειρά «George and Tammy» του 2022, όπου υποδύθηκε την θρυλική τραγουδίστρια Tammy Wynette, της παρείχε «ένα κάπως άδικο πλεονέκτημα» για τον ρόλο της Misty Jones. «Το ότι πλησίασα τη Misty έχοντας κάπου μέσα στο DNA μου την Tammy ήταν εξαιρετικά χρήσιμο», δήλωσε η ηθοποιός στο PEOPLE. «Μπορούσα να αντλήσω από εκείνη την κατανόηση του τι κάνει η απόλυτη διασημότητα σε έναν άνθρωπο, αλλά και της αθωότητας που με κάποιον τρόπο μπορεί να επιβιώνει παράλληλα».

https://www.instagram.com/jessicachastain
https://www.instagram.com/jessicachastain

Η Jessica Chastain πρόσθεσε ότι ήθελε να μεταφέρει την αίσθηση μιας πλούσιας ιστορίας του χαρακτήρα χωρίς να χρειάζεται να την εξηγήσει λεπτομερώς, κάτι που η εμπειρία της με την Wynette της επέτρεψε να πετύχει. «Ευτυχώς, η Tammy με είχε ήδη στείλει στο μεταπτυχιακό της κάντρι μουσικής», σημείωσε.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο του «Heartland» υπογράφει η Sian Heder, γνωστή από την ταινία «Country Strong» (2010), η οποία επίσης εξερευνούσε τον κόσμο των κάντρι μουσικών. Η Heder δήλωσε στο PEOPLE ότι η πρόθεσή της ήταν να αποτυπώσει το Nashville «μέσα από το πρίσμα ενός φιλμ νουάρ, εξερευνώντας παράλληλα μια πιο σκοτεινή πλευρά της πόλης», τοποθετώντας «μια σύνθετη, βαθιά ατελή γυναίκα στο επίκεντρο» τον χαρακτήρα της Jessica Chastain.

Η Jessica Chastain βρήκε τον χαρακτήρα της Misty «ακαταμάχητο» λόγω της απουσίας απολογητικότητας και της απερίσκεπτης, ευάλωτης και πληγωμένης φύσης της. «Εξαφανίστηκε από αυτόν τον κόσμο αντί να συνεχίσει να κυνηγά την επιτυχία, και αυτό το βρήκα συναρπαστικό», εξήγησε. «Υπάρχει κάτι σχεδόν επικίνδυνο πάνω της, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι πρόκειται να κάνει στη συνέχεια». Η γνωριμία της με την Heder ενίσχυσε την επιθυμία της να συνεργαστούν σε αυτό το project. Το «Heartland» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 13 Νοεμβρίου.

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Jessica Chastain netflix
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