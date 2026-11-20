Μάθε για τη νέα ταινία «Patricia» του Netflix με την Πενέλοπε Κρουζ - δες πότε ξεκινούν τα γυρίσματα και την ιστορία επιβίωσης που θα σε

Με μια ματιά Ξεκινούν τα γυρίσματα της ταινίας «Patricia» για το Netflix, με πρωταγωνίστρια την Penélope Cruz.

Η Cruz πρωταγωνιστεί και συμμετέχει στην παραγωγή μέσω της εταιρείας της, Moonlyon.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που μάχεται δικαστικά για την ασφάλεια των παιδιών της.

Τη σκηνοθεσία και το σενάριο υπογράφει ο Juan Diego Botto, εμπνευσμένος από ιστορίες γυναικών. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Penélope Cruz βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος καθώς ξεκινούν τα γυρίσματα της νέας της ταινίας, «Patricia», για λογαριασμό του Netflix. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός όχι μόνο θα πρωταγωνιστήσει στον ομώνυμο ρόλο, αλλά θα έχει και ενεργό συμμετοχή στην παραγωγή μέσω της δικής της εταιρείας, Moonlyon. Το εγχείρημα αυτό σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας για την Moonlyon, η οποία ιδρύθηκε το 2022 από την Penélope Cruz σε συνεργασία με τον όμιλο Imagina.

Η ταινία «Patricia» εστιάζει στην ιστορία μιας γυναίκας που, έχοντας καταφέρει να αποδράσει από μια δεκαετή κακοποιητική σχέση, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα, εξίσου δύσκολη μάχη. Αυτή τη φορά, η μάχη δίνεται στις δικαστικές αίθουσες, όπου η Patricia παλεύει για την ασφάλεια και το μέλλον των παιδιών της, φοβούμενη συνεχώς για την ευημερία τους.

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Τη σκηνοθεσία και το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Juan Diego Botto, γνωστός για την προηγούμενη συνεργασία του με την Penélope Cruz στην ταινία «On The Fringe» (2022), η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Ο Botto, που είναι επίσης ηθοποιός, έχει αφιερώσει πάνω από δύο χρόνια στην έρευνα και τη συγγραφή του σεναρίου, αντλώντας έμπνευση από τις ιστορίες γυναικών που του εμπιστεύτηκαν τις εμπειρίες τους.

Η Penélope Cruz εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για το πρότζεκτ, τονίζοντας τη βαθιά της σύνδεση με την ιστορία και τον χαρακτήρα της Patricia. «Νιώθω τεράστιο ενθουσιασμό. Ήταν μια όμορφη και έντονη διαδρομή δίπλα στον αγαπημένο μου Χουάν Ντιέγκο Μπότο», δήλωσε η ηθοποιός. «Ο Χουάν έχει γράψει ένα υπέροχο σενάριο και είναι τιμή μου να αφηγηθώ αυτή την ιστορία μαζί του. Είναι μια πολύ σημαντική ιστορία και ένα τεράστιο προνόμιο να υποδύομαι αυτόν τον χαρακτήρα. Η Patricia αντιπροσωπεύει τόσες πολλές γυναίκες που υφίστανται καθημερινά αυτού του είδους τη βία».

Η Penélope Cruz, η οποία έχει συνδέσει μεγάλο μέρος της καριέρας της με τον Pedro Almodóvar, συμμετέχοντας σε εμβληματικές ταινίες του όπως το «Volver» και το «Pain and Glory», φέρνει την εμπειρία της και την ευαισθησία της σε αυτό το νέο, απαιτητικό ρόλο.

Εκτός από την Penélope Cruz, στο καστ της ταινίας «Patricia» συμμετέχουν επίσης οι Goya Toledo, Dylan Radley και Ramón Barea, προσδίδοντας περαιτέρω βαρύτητα στην παραγωγή. Το Netflix, μέσω της ανακοίνωσής του, επιβεβαίωσε την έναρξη των γυρισμάτων, δίνοντας ένα πρώτο δείγμα της ατμόσφαιρας της ταινίας μέσω ενός tweet που συνόδευε την είδηση.

Η ταινία «Patricia» έρχεται σε μια περίοδο που η Penélope Cruz διανύει μια ιδιαίτερα επιτυχημένη σεζόν βραβείων, χάρη στις ερμηνείες της στις ταινίες «La Bola Negra» και «Bunker», γεγονός που ανεβάζει ακόμα περισσότερο τις προσδοκίες για τη νέα της κινηματογραφική δουλειά.

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