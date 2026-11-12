«Non-Refundable»: Η Millie Bobby Brown επιστρέφει στο Netflix με νέα ταινία

Μάθε για τη νέα κωμική ταινία της Millie Bobby Brown στο Netflix, «Non-Refundable», στο πλευρό του Jack Innanen — μια ταινία που υπόσχεται

Με μια ματιά Η Millie Bobby Brown πρωταγωνιστεί και παράγει τη νέα κωμωδία του Netflix «Non-Refundable».

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Paul Briganti, αφορά ένα ζευγάρι που χωρίζει αλλά οργανώνει τον γάμο του.

Η πλοκή περιλαμβάνει ταξίδι στο Μεξικό για εκδίκηση και εντυπωσιασμό με νέους συντρόφους.

Η Millie Bobby Brown διευρύνει το ρεπερτόριό της, αποδεικνύοντας κωμικές ικανότητες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων για το «Stranger Things», την επιτυχία της τριλογίας «Enola Holmes» και την επικείμενη συνεργασία της σε κατασκοπική κωμωδία με τον David Harbour, η Millie Bobby Brown ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο της βήμα στο Netflix. Η νεαρή ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει και θα αναλάβει την παραγωγή μιας νέας κωμωδίας με τίτλο «Non-Refundable», στο πλευρό του Jack Innanen, ο οποίος ξεχώρισε ιδιαίτερα στην σειρά του FX, «Adults».

Τη σκηνοθεσία της ταινίας, η οποία περιγράφεται ως μια «high-concept commercial comedy», αναλαμβάνει ο Paul Briganti, γνωστός από τη θητεία του στο «Saturday Night Live». Η πλοκή επικεντρώνεται στο ζευγάρι Nate (Jack Innanen) και Dani (Millie Bobby Brown), οι οποίοι, παρά τον πρόσφατο χωρισμό τους, εξακολουθούν να είναι δεσμευμένοι με την διοργάνωση του γάμου τους. Για να εκδικηθούν ο ένας τον άλλον, ταξιδεύουν στο Μεξικό, προσπαθώντας να εντυπωσιάσουν ο ένας τον άλλον με τους νέους τους συντρόφους.

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Η ιδέα για το «Non-Refundable» βασίζεται σε ένα πρωτότυπο σενάριο του David Bernstein. Την παραγωγή της ταινίας αναλαμβάνουν η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi για την PCMA (με προηγούμενες δουλειές όπως το «Damsel» και το «Enola Holmes»), μαζί με τους Andrew Swett και Aaron Ryder για την Embrace Entertainment (γνωστή για το «Office Romance» του Netflix), καθώς και οι Will Speck και Josh Gordon για την Will Speck + Gordon Inc. Την εκτελεστική παραγωγή υπογράφουν η Millie Bobby Brown για την PCMA, ο Eric Fineman και ο David Kern.

Η Millie Bobby Brown έχει συνδέσει το όνομά της με επιτυχημένες παραγωγές φαντασίας και δράσης στο Netflix, όπως τα «Stranger Things», «Damsel» και η σειρά «Enola Holmes». Ωστόσο, η επιλογή της για το «Non-Refundable» βασίστηκε και στην πρόσφατη εμφάνισή της στην επερχόμενη ρομαντική κομεντί «Just Picture It» του Netflix, όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Gabriel LaBelle, αποδεικνύοντας τις υποτιμημένες κωμικές της ικανότητες.

Ο σκηνοθέτης Paul Briganti επιλέχθηκε για την εμπειρία του στο «Saturday Night Live», όπου για έξι σεζόν επέδειξε την ικανότητά του να δημιουργεί πρωτότυπο και απρόβλεπτο χιούμορ, καθώς και να αναδεικνύει το ταλέντο των ηθοποιών. Στη διάρκεια της θητείας του, επιμελήθηκε πολλά ψηφιακά σκετς, συμπεριλαμβανομένων των επιτυχημένων βίντεο των Please Don’t Destroy, όπως το «Three Sad Virgins» με τη συμμετοχή της Taylor Swift, και σκηνοθέτησε τον Brad Pitt σε ένα βραβευμένο με Emmy σκετς, όπου υποδυόταν τον Dr. Anthony Fauci.

Η Millie Bobby Brown αναμένεται να ολοκληρώσει τα γυρίσματα του «Stranger Things» στα τέλη του 2025, ενώ η τρίτη ταινία «Enola Holmes» σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με πάνω από 20 εκατομμύρια προβολές τις πρώτες πέντε ημέρες κυκλοφορίας της. Στο άμεσο μέλλον, θα συνεργαστεί ξανά με τον David Harbour, τον «πατέρα» της στο «Stranger Things», σε μια κατασκοπική ταινία για το Netflix.

Ο Jack Innanen εμφανίστηκε φέτος στη δεύτερη σεζόν της σειράς «Adults», ενώ συμμετείχε και στην κωμική ταινία «Big Mistakes» του Netflix, δίπλα στον Dan Levy.

Ο Paul Briganti έχει επίσης συνεργαστεί με την ομάδα των Please Don’t Destroy στο Peacock για την κωμωδία «Please Don’t Destroy: The Legend of Foggy Mountain». Στο παρελθόν, είχε σκηνοθετήσει επεισόδια της σειράς «Adults» και ξεκίνησε την καριέρα του δημιουργώντας βίντεο για το CollegeHumor.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την Millie Bobby Brown, η οποία συνεχίζει να διευρύνει το ρεπερτόριό της πέρα από τους καθιερωμένους ρόλους της, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων ταλέντων όπως ο Jack Innanen.

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