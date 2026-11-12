Cinema 12.11.2026

«Non-Refundable»: Η Millie Bobby Brown επιστρέφει στο Netflix με νέα ταινία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Μάθε για τη νέα κωμική ταινία της Millie Bobby Brown στο Netflix, «Non-Refundable», στο πλευρό του Jack Innanen — μια ταινία που υπόσχεται
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Millie Bobby Brown πρωταγωνιστεί και παράγει τη νέα κωμωδία του Netflix «Non-Refundable».
  • Η ταινία, σε σκηνοθεσία Paul Briganti, αφορά ένα ζευγάρι που χωρίζει αλλά οργανώνει τον γάμο του.
  • Η πλοκή περιλαμβάνει ταξίδι στο Μεξικό για εκδίκηση και εντυπωσιασμό με νέους συντρόφους.
  • Η Millie Bobby Brown διευρύνει το ρεπερτόριό της, αποδεικνύοντας κωμικές ικανότητες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων για το «Stranger Things», την επιτυχία της τριλογίας «Enola Holmes» και την επικείμενη συνεργασία της σε κατασκοπική κωμωδία με τον David Harbour, η Millie Bobby Brown ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο της βήμα στο Netflix. Η νεαρή ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει και θα αναλάβει την παραγωγή μιας νέας κωμωδίας με τίτλο «Non-Refundable», στο πλευρό του Jack Innanen, ο οποίος ξεχώρισε ιδιαίτερα στην σειρά του FX, «Adults».

millie_bobby_brown
https://www.instagram.com/milliebobbybrown

Τη σκηνοθεσία της ταινίας, η οποία περιγράφεται ως μια «high-concept commercial comedy», αναλαμβάνει ο Paul Briganti, γνωστός από τη θητεία του στο «Saturday Night Live». Η πλοκή επικεντρώνεται στο ζευγάρι Nate (Jack Innanen) και Dani (Millie Bobby Brown), οι οποίοι, παρά τον πρόσφατο χωρισμό τους, εξακολουθούν να είναι δεσμευμένοι με την διοργάνωση του γάμου τους. Για να εκδικηθούν ο ένας τον άλλον, ταξιδεύουν στο Μεξικό, προσπαθώντας να εντυπωσιάσουν ο ένας τον άλλον με τους νέους τους συντρόφους.

Διάβασε επίσης: Το «Victorious» επιστρέφει στο Netflix με νέα σειρά και πρωταγωνίστρια την Trina Vega

Η ιδέα για το «Non-Refundable» βασίζεται σε ένα πρωτότυπο σενάριο του David Bernstein. Την παραγωγή της ταινίας αναλαμβάνουν η Millie Bobby Brown και ο Jake Bongiovi για την PCMA (με προηγούμενες δουλειές όπως το «Damsel» και το «Enola Holmes»), μαζί με τους Andrew Swett και Aaron Ryder για την Embrace Entertainment (γνωστή για το «Office Romance» του Netflix), καθώς και οι Will Speck και Josh Gordon για την Will Speck + Gordon Inc. Την εκτελεστική παραγωγή υπογράφουν η Millie Bobby Brown για την PCMA, ο Eric Fineman και ο David Kern.

milli_bobby_brown_paidi
https://www.instagram.com/milliebobbybrown/

Η Millie Bobby Brown έχει συνδέσει το όνομά της με επιτυχημένες παραγωγές φαντασίας και δράσης στο Netflix, όπως τα «Stranger Things», «Damsel» και η σειρά «Enola Holmes». Ωστόσο, η επιλογή της για το «Non-Refundable» βασίστηκε και στην πρόσφατη εμφάνισή της στην επερχόμενη ρομαντική κομεντί «Just Picture It» του Netflix, όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Gabriel LaBelle, αποδεικνύοντας τις υποτιμημένες κωμικές της ικανότητες.

Ο σκηνοθέτης Paul Briganti επιλέχθηκε για την εμπειρία του στο «Saturday Night Live», όπου για έξι σεζόν επέδειξε την ικανότητά του να δημιουργεί πρωτότυπο και απρόβλεπτο χιούμορ, καθώς και να αναδεικνύει το ταλέντο των ηθοποιών. Στη διάρκεια της θητείας του, επιμελήθηκε πολλά ψηφιακά σκετς, συμπεριλαμβανομένων των επιτυχημένων βίντεο των Please Don’t Destroy, όπως το «Three Sad Virgins» με τη συμμετοχή της Taylor Swift, και σκηνοθέτησε τον Brad Pitt σε ένα βραβευμένο με Emmy σκετς, όπου υποδυόταν τον Dr. Anthony Fauci.

Η Millie Bobby Brown αναμένεται να ολοκληρώσει τα γυρίσματα του «Stranger Things» στα τέλη του 2025, ενώ η τρίτη ταινία «Enola Holmes» σημείωσε μεγάλη επιτυχία, με πάνω από 20 εκατομμύρια προβολές τις πρώτες πέντε ημέρες κυκλοφορίας της. Στο άμεσο μέλλον, θα συνεργαστεί ξανά με τον David Harbour, τον «πατέρα» της στο «Stranger Things», σε μια κατασκοπική ταινία για το Netflix.

Ο Jack Innanen εμφανίστηκε φέτος στη δεύτερη σεζόν της σειράς «Adults», ενώ συμμετείχε και στην κωμική ταινία «Big Mistakes» του Netflix, δίπλα στον Dan Levy.

Ο Paul Briganti έχει επίσης συνεργαστεί με την ομάδα των Please Don’t Destroy στο Peacock για την κωμωδία «Please Don’t Destroy: The Legend of Foggy Mountain». Στο παρελθόν, είχε σκηνοθετήσει επεισόδια της σειράς «Adults» και ξεκίνησε την καριέρα του δημιουργώντας βίντεο για το CollegeHumor.

Millie Bobby Brown
https://www.instagram.com/milliebobbybrown/

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την Millie Bobby Brown, η οποία συνεχίζει να διευρύνει το ρεπερτόριό της πέρα από τους καθιερωμένους ρόλους της, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει την ανάπτυξη νέων ταλέντων όπως ο Jack Innanen.

Διάβασε επίσης:

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Millie Bobby Brown netflix ΤΑΙΝΙΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Fashion meets Revolution: Η ανατρεπτική συνάντηση των Deux Hommes με την Κατερίνα Λιόλιου στο MadWalk 2026

Fashion meets Revolution: Η ανατρεπτική συνάντηση των Deux Hommes με την Κατερίνα Λιόλιου στο MadWalk 2026

12.11.2026
Επόμενο
Τα 6 scarf trends του χειμώνα 2026 που θα αναβαθμίσουν ακόμη και το πιο απλό outfit

Τα 6 scarf trends του χειμώνα 2026 που θα αναβαθμίσουν ακόμη και το πιο απλό outfit

12.11.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

10 νέες ταινίες καταφθάνουν στους κινηματογράφους: Ο Johnny Depp ως Scrooge είναι μόνο η αρχή!
Cinema

10 νέες ταινίες καταφθάνουν στους κινηματογράφους: Ο Johnny Depp ως Scrooge είναι μόνο η αρχή!

12.11.2026
«The Fall and Rise of Reggie Dinkins»: Οι Daniel Radcliffe & Megan Thee Stallion ανανεώνουν το τηλεοπτικό τους ραντεβού
Cinema

«The Fall and Rise of Reggie Dinkins»: Οι Daniel Radcliffe & Megan Thee Stallion ανανεώνουν το τηλεοπτικό τους ραντεβού

11.11.2026
«The Age of Innocence»: Το Netflix αποκαλύπτει τις πρώτες εικόνες από την νέα του σειρά
Cinema

«The Age of Innocence»: Το Netflix αποκαλύπτει τις πρώτες εικόνες από την νέα του σειρά

11.11.2026
«Godzilla Minus Zero»: Ιστορικό ρεκόρ στο αμερικανικό box office με εισπράξεις 31,6 εκατ. δολαρίων
Cinema

«Godzilla Minus Zero»: Ιστορικό ρεκόρ στο αμερικανικό box office με εισπράξεις 31,6 εκατ. δολαρίων

10.11.2026
«Grey’s Anatomy»: Πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος στην Ελλάδα
Cinema

«Grey’s Anatomy»: Πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος στην Ελλάδα

10.11.2026
Παιδικό & Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 – Η κινηματογραφική γιορτή powered by ΔΕΗ
Cinema

Παιδικό & Εφηβικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2026 – Η κινηματογραφική γιορτή powered by ΔΕΗ

10.11.2026
Ο Αλ Πατσίνο έρχεται στην Ελλάδα για τη νέα του ταινία – Ποιοι Έλληνες ηθοποιοί θα είναι στο καστ;
Cinema

Ο Αλ Πατσίνο έρχεται στην Ελλάδα για τη νέα του ταινία – Ποιοι Έλληνες ηθοποιοί θα είναι στο καστ;

10.11.2026
David Schwimmer: Η νοσταλγική επιστροφή στο εμβληματικό κόκκινο πουλόβερ του Ross από τα «Φιλαράκια»
Celeb News

David Schwimmer: Η νοσταλγική επιστροφή στο εμβληματικό κόκκινο πουλόβερ του Ross από τα «Φιλαράκια»

10.11.2026
Η επιστροφή του Johnny Depp που συζητούν όλοι – Τι λένε οι πρώτοι θεατές για το «Ebenezer»
Cinema

Η επιστροφή του Johnny Depp που συζητούν όλοι – Τι λένε οι πρώτοι θεατές για το «Ebenezer»

10.11.2026
Τα podcasts αντικαθιστούν την τηλεόραση: Γιατί ο ήχος είναι ο νέος βασιλιάς της ψυχαγωγίας;

Τα podcasts αντικαθιστούν την τηλεόραση: Γιατί ο ήχος είναι ο νέος βασιλιάς της ψυχαγωγίας;

Ξέχνα το κλασικό σαλόνι! Η νέα τάση που αλλάζει όσα γνωρίζαμε για το σπίτι

Ξέχνα το κλασικό σαλόνι! Η νέα τάση που αλλάζει όσα γνωρίζαμε για το σπίτι

Γιατί οι γαμήλιες βέρες φοριούνται στο συγκεκριμένο σημείο του χεριού; Η αλήθεια για τη φλέβα της αγάπης

Γιατί οι γαμήλιες βέρες φοριούνται στο συγκεκριμένο σημείο του χεριού; Η αλήθεια για τη φλέβα της αγάπης

Αντί για τορτίγια, βάλε μαρούλι! Το έξυπνο κόλπο για ένα χορταστικό γεύμα

Αντί για τορτίγια, βάλε μαρούλι! Το έξυπνο κόλπο για ένα χορταστικό γεύμα

Γιατί πατάς ξανά play σε μια σειρά που έχεις ήδη δει; Η απάντηση ίσως σε εκπλήξει!

Γιατί πατάς ξανά play σε μια σειρά που έχεις ήδη δει; Η απάντηση ίσως σε εκπλήξει!

5 ιστορικές διαδρομές στην Ιταλία σε περιμένουν να τις περπατήσεις

5 ιστορικές διαδρομές στην Ιταλία σε περιμένουν να τις περπατήσεις

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Στον Σπορ FM TV Champions, Europa και Conference League! Στα 288 εκατ. ευρώ η προσφορά της Percapita

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

Αθλητικό Mega News!Όλες οι μεταδόσεις του Νοεμβρίου

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

ΑΙΧΜΕΣ: Ανατροπή και “διπλό” από τον ΣΚΑΪ

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Δηλώνει παρών ο Βενιζέλος σε κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Στο έλεος των χάκερ η ανθρωπότητα

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες

Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες