10 νέες ταινίες καταφθάνουν στους κινηματογράφους: Ο Johnny Depp ως Scrooge είναι μόνο η αρχή!

Με μια ματιά 10 νέες ταινίες κυκλοφορούν στους κινηματογράφους από 12 έως 18 Νοεμβρίου, καλύπτοντας ποικίλα κινηματογραφικά γούστα.

Ο Johnny Depp ενσαρκώνει τον Scrooge, ενώ άλλες πρεμιέρες περιλαμβάνουν ελληνικό νεο-νουάρ και μουσικό ντοκιμαντέρ για τον George Michael.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θρίλερ, ταινίες τρόμου, περιπέτειες, animation, μουσικά ντοκιμαντέρ και ανθρώπινες ιστορίες.

Ξεχωρίζουν επίσης μια νέα εκδοχή των «Δαιμονισμένων» σε 4Κ, περιπέτεια με θαλάσσιο τέρας και ντοκιμαντέρ για τον Tarkovsky. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Από τις 12 έως τις 18 Νοεμβρίου, οι κινηματογραφικές αίθουσες υποδέχονται 10 νέες ταινίες που υπόσχονται να καλύψουν κάθε γούστο και να σου δώσουν αρκετές αφορμές για την επόμενη έξοδό σου. Ο Johnny Depp μεταμορφώνεται στον Ebenezer Scrooge σε μια νέα εκδοχή της κλασικής χριστουγεννιάτικης ιστορίας, ο Αλέξης Αλεξίου επιστρέφει με ένα σκοτεινό ελληνικό νεο-νουάρ θρίλερ, ενώ ο George Michael σε ταξιδεύει πίσω στο 1988 και στη θρυλική πρώτη σόλο περιοδεία του.

Την ίδια στιγμή, ένα μυθικό τέρας ξυπνά στα νορβηγικά φιόρδ, μια συμμορία ληστών μετατρέπει τις επιθέσεις της σε διαδικτυακό θέαμα και ένα εμβληματικό έργο του Ken Russell επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη σε αποκατεστημένη εκδοχή 4Κ. Ανάμεσα σε θρίλερ, ταινίες τρόμου, περιπέτειες, animation, μουσικά ντοκιμαντέρ και συγκινητικές ανθρώπινες ιστορίες, οι πρεμιέρες της εβδομάδας έχουν πολλές διαφορετικές επιλογές. Το μόνο που μένει είναι να δεις ποιες αξίζει να βάλεις πρώτες στη λίστα σου!

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Οι νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στους κινηματογράφους από τις 12 Νοεμβρίου

1. «Τα Κάλαντα του Σκρουτζ»

Η χριστουγεννιάτικη ιστορία του Κάρολου Ντίκενς επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μια νέα κινηματογραφική διασκευή, αυτή τη φορά με τον Johnny Depp στον εμβληματικό ρόλο του Ebenezer Scrooge. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ti West, τον οποίο γνωρίζεις από τις ταινίες «X» και «MaXXXine», δίνοντας τη δική του κινηματογραφική ματιά σε μία από τις πιο αγαπημένες ιστορίες των Χριστουγέννων. Αν έχεις συνδέσει τον Σκρουτζ με την κλασική ιστορία του ανθρώπου που καλείται να αντιμετωπίσει τα λάθη του παρελθόντος και να αλλάξει τη ζωή του, αυτή η νέα εκδοχή έχει έναν επιπλέον λόγο να σου τραβήξει την προσοχή: τη μεταμόρφωση του Johnny Depp σε έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς ήρωες της χριστουγεννιάτικης λογοτεχνίας.

2. «Πώς να Ληστέψεις μια Τράπεζα»

Τι συμβαίνει όταν μια συμμορία ληστών αποφασίζει να μετατρέψει τις τραπεζικές ληστείες σε διαδικτυακό θέαμα; Η απάντηση βρίσκεται σε αυτή την περιπετειώδη ταινία, όπου οι πρωταγωνιστές μεταδίδουν ζωντανά τις τολμηρές επιθέσεις τους και αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο κοινό στα social media. Η αυξανόμενη δημοτικότητά τους, όμως, τραβά την προσοχή ενός βετεράνου πράκτορα του FBI και μιας ιδιοφυΐας στους υπολογιστές, οι οποίοι προσπαθούν να βάλουν τέλος στη δράση τους. Τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο David Leitch, δημιουργός των «Deadpool 2» και «The Fall Guy», σε ένα heist movie που συνδυάζει ληστείες, δράση και την εμμονή της εποχής μας με τα likes και την online αναγνωρισιμότητα.

3. «Πατέρας»

Μερικές φορές, ένα και μόνο λάθος μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο της ταινίας «Πατέρας», η οποία αφηγείται την ιστορία ενός επιτυχημένου άντρα και αφοσιωμένου πατέρα, του οποίου η καθημερινότητα καταστρέφεται έπειτα από ένα τραγικό περιστατικό. Απομονωμένος μέσα στις ενοχές του και αντιμέτωπος με την πιθανότητα της φυλάκισης, καλείται να βρει έναν τρόπο να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του και να αναζητήσει τη συγχώρεση. Η ταινία της Σλοβάκας σκηνοθέτιδας Tereza Nvotová βασίζεται σε μια σοκαριστική πραγματική ιστορία, συμμετείχε στο Φεστιβάλ Βενετίας και αποτέλεσε την επίσημη πρόταση της Σλοβακίας για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας.

4. «George Michael: The Faith Tour»

Αν αγαπάς τη μουσική του George Michael, αυτή η κινηματογραφική κυκλοφορία σε ταξιδεύει πίσω στο 1988 και στην πρώτη μεγάλη σόλο περιοδεία του σπουδαίου Βρετανού τραγουδιστή. Το μουσικό ντοκιμαντέρ καταγράφει τις ζωντανές εμφανίσεις του στο Παρίσι, στο πλαίσιο του «The Faith Tour», μιας περιοδείας που σημάδεψε την πορεία του μετά την επιτυχία του ως σόλο καλλιτέχνης. Μια ευκαιρία να ξαναζήσεις στη μεγάλη οθόνη την ενέργεια των συναυλιών του και να απολαύσεις έναν καλλιτέχνη που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην παγκόσμια pop μουσική.

5. «Θάλασσα από Γυαλί»

Ο Αλέξης Αλεξίου, γνωστός από την ταινία «Τετάρτη 04:45», επιστρέφει με μια νέα ελληνική νεο-νουάρ ιστορία, με πρωταγωνίστριες την Ευαγγελία Ανδρεαδάκη και τη Χριστιάνα Ματέλσκα-Τόκα. Η 65χρονη Βαγγελιώ αποφασίζει να κάνει διακοπές μετά τον θάνατο του συζύγου της. Σε ένα έρημο τουριστικό θέρετρο γνωρίζει τη Βίκυ, ένα νεαρό κορίτσι που προσπαθεί να διαχειριστεί τη δύσκολη κατάσταση στο σπίτι της, εξαιτίας του αλκοολικού πατέρα της. Όταν η Βαγγελιώ αποφασίζει να παρέμβει σε ένα βίαιο ξέσπασμά του, η κατάσταση παίρνει απρόβλεπτη τροπή και οι συνέπειες αποδεικνύονται ανεξέλεγκτες. Η «Θάλασσα από Γυαλί» πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Εδιμβούργου και την ελληνική της πρεμιέρα στο 67ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Αν αναζητάς μια ελληνική ταινία με σκοτεινή ατμόσφαιρα, έντονες ανθρώπινες σχέσεις και μια ιστορία που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, αξίζει να της δώσεις μια ευκαιρία.

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6. «Οι Δαιμονισμένες»

Ένα από τα σημαντικότερα έργα του Ken Russell επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες σε αποκατεστημένη εκδοχή 4Κ και, μάλιστα, για πρώτη φορά στην πλήρη, χωρίς λογοκρισία μορφή που είχε οραματιστεί ο δημιουργός του. Η ιστορία μεταφέρει τον θεατή στη Γαλλία του 17ου αιώνα, στην πόλη Λουντέν, όπου ο Πάτερ Ουρμπέν Γκραντιέ έρχεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για μαγεία, έπειτα από την καταγγελία μιας σεξουαλικά καταπιεσμένης καλόγριας. Η πολιτική εξουσία, η θρησκευτική καταπίεση και οι σκοτεινές επιθυμίες μπλέκονται σε μια ιστορία που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και παραμένει μέχρι σήμερα ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό έργο.

7. «Κράκεν: Το Τέρας των Βυθών»

Ένα μυθικό πλάσμα ξυπνά στα βάθη της Νορβηγίας και απειλεί να μετατρέψει μια επιστημονική έρευνα σε εφιάλτη. Στο βαθύτερο φιόρδ της χώρας, μια θαλάσσια βιολόγος καλείται να διερευνήσει μια σειρά από ανεξήγητα φαινόμενα, τα οποία φαίνεται να συνδέονται με μια νέα ηχητική τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε τοπική ιχθυοκαλλιέργεια. Σύντομα, όμως, γίνεται σαφές ότι η τεχνολογία έχει ξυπνήσει τον Κράκεν, το θρυλικό τέρας των βυθών, το οποίο επιστρέφει για να διεκδικήσει τη θάλασσα. Αν σου αρέσουν οι ιστορίες τρόμου με θαλάσσια τέρατα, απομονωμένα τοπία και απειλές που παραμονεύουν κάτω από την επιφάνεια του νερού, αυτή η ταινία μπορεί να γίνει η επόμενη κινηματογραφική σου επιλογή.

8. «Μικροί Ήρωες»

Τι θα έκανες αν μια κατάρα σε μετέτρεπε ξαφνικά σε παιδί; Αυτό ακριβώς συμβαίνει στους «Μικρούς Ήρωες», μια περιπέτεια κινουμένων σχεδίων με φαντασία, μαγεία και αρκετές δοκιμασίες. Οι άλλοτε ατρόμητοι εξερευνητές και γενναίοι ήρωες βρίσκονται ξανά στην ηλικία των 10 ετών, εξαιτίας μιας τρομερής κατάρας. Για να αντιμετωπίσουν τον κακό μάγο Ντάρκαλ και να απελευθερώσουν τον πλανήτη τους από την αιώνια παιδική ηλικία, πρέπει να επανενωθούν, να ξεπεράσουν τους φόβους τους και να θυμηθούν τι σημαίνει να είσαι πραγματικός ήρωας. Μια επιλογή για τους μικρούς σινεφίλ, αλλά και για όσους αγαπούν τις animated περιπέτειες με μαγικούς κόσμους και μηνύματα για τη φιλία και τη συνεργασία.

9. «Πώς να Ξανασώσετε Έναν Μάγο»

Ύστερα από 300 χρόνια μοναξιάς, ο Ξεροκόκαλος ο Αθάνατος έχει βρει επιτέλους την αγάπη στο πρόσωπο της πολεμίστριας Μπάρμπαρα. Η ευτυχία τους, όμως, δεν κρατά για πολύ, αφού η θεία της, η δυναμική βασίλισσα Μπρουνγκίλντα, δεν εγκρίνει τη σχέση τους. Με ένα μαγικό φίλτρο παγιδεύει την Μπάρμπαρα σε βαθύ ύπνο και αφήνει στον Ξεροκόκαλο μία μόνο επιλογή: να βρει το θρυλικό Ελιξίριο της Ζωής, το οποίο βρίσκεται κρυμμένο σε έναν αφιλόξενο τόπο γεμάτο κινδύνους. Έτσι ξεκινά μια περιπέτεια γεμάτη μαγεία, δοκιμασίες και ανατροπές, με στόχο να σωθεί η αγαπημένη του.

10. «Αντρέι Ταρκόφσκι: Η Ιδιοφυΐα, ο Άνθρωπος, ο Θρύλος»

Για τους λάτρεις του κινηματογράφου και όσους θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη δημιουργική σκέψη ενός από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες στην ιστορία του σινεμά, το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ αποτελεί μια ξεχωριστή πρόταση. Το έργο επικεντρώνεται στον Andrei Tarkovsky και στην καλλιτεχνική του ιδιοφυΐα, μέσα από την καταγραφή των μεθόδων εργασίας και της φιλοσοφίας του κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τελευταίας ταινίας του, «Η Θυσία». Με σπάνιο υλικό από τα παρασκήνια, συνεντεύξεις και αποσπάσματα από το βιβλίο του «Σμιλεύοντας τον Χρόνο», το ντοκιμαντέρ φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο ο σπουδαίος δημιουργός προσέγγιζε την τέχνη του κινηματογράφου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο μοντέρ Michal Leszczylowski, ο οποίος είχε εργαστεί και ως συν-μοντέρ στη «Θυσία», προσφέροντας μια ιδιαίτερη ματιά στον κόσμο και στη δημιουργική διαδικασία του Ταρκόφσκι.

Ποια ταινία θα επιλέξεις για την επόμενη κινηματογραφική σου έξοδο;

Από τον Johnny Depp ως Σκρουτζ και τη μουσική κληρονομιά του George Michael μέχρι τη σκοτεινή ελληνική ιστορία του Αλέξη Αλεξίου και την επιστροφή των «Δαιμονισμένων» σε 4Κ, οι νέες ταινίες της εβδομάδας καλύπτουν αρκετά διαφορετικά κινηματογραφικά γούστα. Αν θέλεις δράση, μπορείς να επιλέξεις μια περιπέτεια με ληστείες και καταδιώξεις. Αν προτιμάς τον τρόμο, ο Κράκεν σε περιμένει στα παγωμένα νερά της Νορβηγίας. Αν πάλι αναζητάς μια πιο ιδιαίτερη κινηματογραφική εμπειρία, οι ελληνικές παραγωγές και τα ντοκιμαντέρ της εβδομάδας έχουν τις δικές τους ενδιαφέρουσες προτάσεις. Το μόνο που μένει είναι να διαλέξεις την ταινία που σου κέντρισε περισσότερο το ενδιαφέρον και να κλείσεις τη θέση σου στην αίθουσα!

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