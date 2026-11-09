Streaming News 09.11.2026

«Other Worlds»: Η νέα prequel σειρά του «Stranger Things» απέκτησε ημερομηνία

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Το Netflix ανακοίνωσε ένα ακόμη κεφάλαιο από τον κόσμο της επιτυχημένης σειράς, αποκαλύπτοντας τις πρώτες λεπτομέρειες για την ιστορία που ετοιμάζεται να αφηγηθεί
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Νέα prequel σειρά του Stranger Things, με τίτλο «Other Worlds», θα κάνει πρεμιέρα το 2028.
  • Η σειρά θα διαδραματίζεται το 1955 στην πόλη Marion της Νεβάδα.
  • Η πλοκή θα επικεντρώνεται στο παρελθόν του Henry Creel (Vecna) πριν αποκτήσει τις δυνάμεις του.
  • Δημιουργοί είναι οι Matt και Ross Duffer, με την Kate Trefry ως υπεύθυνη σειράς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το σύμπαν του Stranger Things ετοιμάζεται να αποκτήσει μια ακόμη ιστορία, με το Netflix να ανακοινώνει μια νέα σειρά που θα εξερευνήσει ένα διαφορετικό κεφάλαιο του μυστηριώδους κόσμου του. Το νέο πρότζεκτ έχει τίτλο «Other Worlds: A Stranger Things Adventure» και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2028, φέρνοντας τους θεατές αρκετές δεκαετίες πίσω από τα γεγονότα της αρχικής σειράς.

starnger_things
https://www.instagram.com/strangerthingstv/

Η ανακοίνωση έγινε στις 6 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της καθιερωμένης Stranger Things Day, της ημέρας που έχει συνδεθεί με την εξαφάνιση του Will Byers, στις 6 Νοεμβρίου 1983. Η συγκεκριμένη ημερομηνία αποτελεί σημείο αναφοράς για τους fans της σειράς, οι οποίοι κάθε χρόνο περιμένουν νέα για το αγαπημένο τους τηλεοπτικό σύμπαν.

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Το «Other Worlds» αποτελεί το επόμενο μεγάλο βήμα για το franchise, το οποίο συνεχίζει να επεκτείνεται μέσα από διαφορετικές μορφές αφήγησης, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της αρχικής σειράς στα τέλη του 2025.

Τι θα δούμε στο νέο spin-off του Stranger Things

Αυτή τη φορά, η ιστορία δεν θα ακολουθεί την παρέα του Hawkins, αλλά θα μας μεταφέρει στη δεκαετία του 1950. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σειρά θα διαδραματίζεται το 1955, στην πόλη Marion της Νεβάδα, αρκετά χρόνια πριν από όσα γνωρίσαμε στο «Stranger Things» και στη θεατρική παραγωγή «The First Shadow».

Αν και η πλοκή παραμένει σε μεγάλο βαθμό μυστική, το ενδιαφέρον στρέφεται γύρω από το παρελθόν του Henry Creel, του χαρακτήρα που αργότερα γνωρίσαμε ως Vecna. Οι Matt και Ross Duffer είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι το νέο spin-off θα εξερευνήσει γεγονότα που προηγήθηκαν της απόκτησης των δυνάμεών του, δίνοντας πιθανότατα περισσότερες απαντήσεις για την προέλευση ενός από τους πιο σκοτεινούς χαρακτήρες του σύμπαντος.

Το σύντομο βίντεο της ανακοίνωσης έδωσε μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα της νέας σειράς, επιβεβαιώνοντας τη χρονική περίοδο και την τοποθεσία όπου θα εκτυλίσσεται η ιστορία. Περισσότερες λεπτομέρειες για τους χαρακτήρες και το καστ δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.

Ποιοι βρίσκονται πίσω από τη νέα σειρά

Στη δημιουργική ομάδα επιστρέφουν οι Matt και Ross Duffer, οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από την επιτυχία του αρχικού «Stranger Things», μαζί με την Kate Trefry. Η τελευταία έχει συμμετάσχει στη συγγραφή της αρχικής σειράς, ενώ έχει συνδεθεί και με το θεατρικό «Stranger Things: The First Shadow».

will_stranger_things
https://www.instagram.com/strangerthingstv/

Η Kate Trefry αναλαμβάνει τον ρόλο της υπεύθυνης σειράς, καθώς και της εκτελεστικής παραγωγού, ενώ τα αδέλφια Duffer θα συμμετέχουν στην παραγωγή μέσω της εταιρείας τους, Upside Down Pictures.

eleven_stranger_things
https://www.instagram.com/strangerthingstv/?hl=el

Το «Other Worlds» είναι το τέταρτο πρότζεκτ που επεκτείνει το σύμπαν του «Stranger Things», μετά την αρχική σειρά, τη σειρά κινουμένων σχεδίων «Stranger Things: Tales from ’85» και τη θεατρική παραγωγή «Stranger Things: The First Shadow».

stranger_things
https://www.instagram.com/strangerthingstv/

Με την πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για το 2028, το νέο spin-off έχει ήδη δημιουργήσει προσδοκίες, κυρίως επειδή υπόσχεται να φωτίσει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα και ανεξερεύνητα κομμάτια της μυθολογίας του «Stranger Things».

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netflix Other Worlds Stranger Things
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