Screen News 09.11.2026

Ο Robert Pattinson και ο Nicholas Hoult μπαίνουν στην κούρσα για τον ρόλο του James Bond

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Δύο ακόμη δυνατά ονόματα μπαίνουν στην κούρσα για τον ρόλο του 007, ενώ η προετοιμασία της νέας ταινίας συνεχίζεται
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι Robert Pattinson και Nicholas Hoult φέρονται να έχουν περάσει από δοκιμαστικά για τον ρόλο του James Bond.
  • Οι δύο ηθοποιοί έχουν προηγούμενη εμπειρία σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές και franchises.
  • Ο Callum Turner, ο Josh O’Connor, ο Jack Lowden και ο Harry Styles είναι επίσης υποψήφιοι.
  • Η Amazon MGM Studios ετοιμάζει την επόμενη ταινία, με σκηνοθέτη τον Denis Villeneuve και σεναριογράφο τον Steven Knight.
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Η αναζήτηση για τον επόμενο James Bond συνεχίζεται και δύο ακόμη γνωστά ονόματα έρχονται να προστεθούν στη λίστα των πιθανών διαδόχων του Daniel Craig. Οι Robert Pattinson και Nicholas Hoult φέρονται να έχουν περάσει από δοκιμαστικά για τον εμβληματικό ρόλο του 007, ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από την επόμενη κινηματογραφική περιπέτεια του Βρετανού πράκτορα.

https://www.instagram.com/007/?hl=el
https://www.instagram.com/007/?hl=el

Οι δύο ηθοποιοί διαθέτουν σημαντική εμπειρία σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές και έχουν ήδη συνδεθεί με μερικά από τα πιο επιτυχημένα franchises των τελευταίων ετών. Ο Robert Pattinson έχει φορέσει τη στολή του Batman στο σύμπαν της DC, ενώ έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από το «Twilight» και συμμετείχε στο «Harry Potter». Από την άλλη, ο Nicholas Hoult έχει ενσαρκώσει τον Lex Luthor στις πρόσφατες ταινίες του Superman, ενώ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην τριλογία prequel των «X-Men».

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Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι για τον νέο James Bond

Τα ονόματα των Robert Pattinson και Nicholas Hoult έρχονται να προστεθούν σε μια ήδη μεγάλη λίστα ηθοποιών που έχουν συνδεθεί με τον επόμενο 007. Ανάμεσα στους υποψήφιους που έχουν απασχολήσει τα δημοσιεύματα βρίσκονται οι Callum Turner, Josh O’Connor και Jack Lowden, ενώ ενδιαφέρον έχει προκαλέσει και η πληροφορία ότι ο Harry Styles έχει πραγματοποιήσει συζητήσεις για τον ρόλο.

Ο Robert Pattinson δίνει δύο αντίχειρες προς τα πάνω μπροστά από ένα μπλε φόντο με το λογότυπο της Μπιενάλε της Βενετίας.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Παράλληλα, ο Theo James, σε ηλικία 41 ετών, παραμένει επίσης ανάμεσα στα ονόματα που δεν έχουν αποκλειστεί. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για το ποιος θα αναλάβει να συνεχίσει την ιστορία του διάσημου πράκτορα μετά την αποχώρηση του Daniel Craig.

https://www.instagram.com/nicholashoult/
https://www.instagram.com/nicholashoult/

Μάλιστα, οι συζητήσεις γύρω από το casting έχουν προσελκύσει και το ενδιαφέρον παλαιότερων πρωταγωνιστών του franchise. Ο Pierce Brosnan, που ενσάρκωσε τον James Bond τη δεκαετία του 1990, έχει εκφράσει θετική άποψη για τον Callum Turner, ενώ ο Gary Oldman έχει υποστηρίξει την επιλογή του Jack Lowden, με τον οποίο συνεργάζεται στη σειρά «Slow Horses».

Ποιοι ετοιμάζουν την επόμενη ταινία James Bond

Η επόμενη ταινία, γνωστή προς το παρόν ως «Bond 26», βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας, με την Amazon MGM Studios να έχει αναθέσει τη σκηνοθεσία στον Denis Villeneuve, δημιουργό των «Dune» και «Blade Runner 2049». Το σενάριο έχει αναλάβει ο Steven Knight, γνωστός ως δημιουργός της επιτυχημένης σειράς «Peaky Blinders».

Ο Daniel Craig ως James Bond με μαύρο σμόκιν και παπιγιόν.
IMDB

Την παραγωγή έχουν αναλάβει οι Amy Pascal και David Heyman, οι οποίοι καλούνται να δώσουν νέα κατεύθυνση σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά franchises. Η επιλογή του επόμενου πρωταγωνιστή αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις για τη νέα εποχή του 007, με το ενδιαφέρον να παραμένει στραμμένο στα ονόματα που θα διεκδικήσουν τελικά τον ρόλο.

Ο Daniel Craig ως James Bond σε σκηνή δράσης πάνω σε τρένο.
IMDB

Προς το παρόν, όλα τα παραπάνω παραμένουν στο επίπεδο των πληροφοριών και των φημών γύρω από το casting. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η αναζήτηση του επόμενου James Bond έχει ήδη εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κινηματογραφικά θέματα.

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James Bond Nicholas Hoult Robert Pattinson
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