Cinema 09.11.2026

«Maestro in Blue»: Πότε κυκλοφορεί ο 4ος κύκλος στο Netflix

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Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη στη συχνότητα της παγκόσμιας πλατφόρμας που υπόσχεται να κλείσει οριστικά την ιστορία των Παξών
Ανάλια Μαργώνη
Με μια ματιά
  • Ο 4ος και τελευταίος κύκλος της σειράς «Maestro in Blue» θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου 2026.
  • Η σειρά θα παραμείνει αποκλειστικά στο Netflix για δύο χρόνια, πριν προβληθεί στο Mega.
  • Τα γυρίσματα του τελευταίου κύκλου πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα, Παξούς και Βουδαπέστη.
  • Στον τελευταίο κύκλο θα εμφανιστούν νέοι χαρακτήρες, ενώ επιστρέφουν και γνωστοί ηθοποιοί.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ανήκεις κι εσύ στους φανατικούς θαυμαστές που παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα τις δραματικές εξελίξεις, τα πάθη και τα μυστικά στο ειδυλλιακό νησί των Παξών, τότε τα νέα που περιμένεις εδώ και καιρό είναι επιτέλους γεγονός. Η αγαπημένη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, που κατάφερε να κάνει το δικό της ιστορικό πέρασμα στην παγκόσμια πλατφόρμα του Netflix, ετοιμάζεται να ρίξει οριστικά αυλαία. Το μεγάλο φινάλε της σειράς «Maestro in Blue» έρχεται για να δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έμειναν αιωρούμενα και να προσφέρει στο κοινό μια καθηλωτική τηλεοπτική εμπειρία.

https://www.instagram.com/christopherpapakaliatis/
https://www.instagram.com/christopherpapakaliatis/

Η τέταρτη και τελευταία σεζόν της παραγωγής της Foss Productions θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στις 18 Δεκεμβρίου 2026, αποκλειστικά στο Netflix. Η σειρά θα παραμείνει διαθέσιμη αποκλειστικά στη συνδρομητική πλατφόρμα για δύο χρόνια, μαζί με τους 3 πρώτους κύκλους που βρίσκονται ήδη στην ταινιοθήκη της, ενώ στη συνέχεια τα νέα επεισόδια θα προβληθούν και από την τηλεόραση του Mega. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης υπογράφει για ακόμα μία φορά το σενάριο, τη σκηνοθεσία αλλά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο του μουσικού Ορέστη Εμμανουήλ, υποσχόμενος μια συγκλονιστική κορύφωση.

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Η παραγωγή ξεπέρασε τα σύνορα της Ελλάδας, καθώς τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν όχι μόνο στις σταθερές τοποθεσίες της Αθήνας και των Παξών, αλλά επεκτάθηκαν και στη Βουδαπέστη. Στο αγαπημένο καστ επιστρέφουν καταξιωμένα ονόματα όπως η Χάρις Αλεξίου, η Κλέλια Ανδριολάτου και η Μαρία Καβογιάννη, ενώ τη φετινή σεζόν εμπλουτίζουν νέες προσθήκες, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου. Στη συνέχεια, συγκεντρώσαμε όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για το μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός του χειμώνα.

https://www.instagram.com/christopherpapakaliatis/
https://www.instagram.com/christopherpapakaliatis/

Η διαδρομή της πρώτης ελληνικής σειράς στο Netflix

Η πορεία του Maestro ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2022 μέσα από τη συχνότητα του Mega, κερδίζοντας αμέσως την αγάπη των τηλεθεατών. Πολύ σύντομα, τα δικαιώματα της σειράς αποκτήθηκαν από το Netflix, καθιστώντας την την πρώτη ελληνική τηλεοπτική παραγωγή που εντάχθηκε στην παγκόσμια πλατφόρμα. Μετά την επιτυχία του δεύτερου και του τρίτου κύκλου μέσα στο 2024, ο τέταρτος κύκλος έρχεται να ολοκληρώσει με τον πιο δραματικό τρόπο την ιστορία που καθήλωσε εκατομμύρια θεατές.

https://www.instagram.com/christopherpapakaliatis/
https://www.instagram.com/christopherpapakaliatis/

Η υπόθεση και οι νέες προσθήκες που θα συζητηθούν

Η ιστορία παρακολουθεί τον Ορέστη, έναν μουσικό που φτάνει στους Παξούς για να διοργανώσει το φεστιβάλ μουσικής του νησιού. Εκεί ερωτεύεται τη νεαρή Κλέλια και βρίσκεται μπλεγμένος σε μια υπόθεση δολοφονίας, την ώρα που η σειρά αναδεικνύει τα βαθύτερα κοινωνικά προβλήματα της κλειστής κοινωνίας. Στον τελευταίο κύκλο, η επανένωση της Κλέλιας Ανδριολάτου με τον Ορέστη Χαλκιά αλλά και η είσοδος νέων χαρακτήρων αναμένεται να φέρουν ανατροπές που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον σου αμείωτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.

https://www.instagram.com/christopherpapakaliatis/
https://www.instagram.com/christopherpapakaliatis/

Πώς και πότε θα παρακολουθήσεις το μεγάλο φινάλε

Η αντίστροφη μέτρηση για την 18η Δεκεμβρίου 2026 έχει ήδη ξεκινήσει, με όλα τα νέα επεισόδια του τέταρτου κύκλου να γίνονται διαθέσιμα ταυτόχρονα στο Netflix σε ολόκληρο τον κόσμο. Η σειρά θα διατηρήσει την αποκλειστικότητά της στην πλατφόρμα για δύο ολόκληρα χρόνια πριν κάνει το πέρασμά της στη συχνότητα του Mega, δίνοντάς σου εν τω μεταξύ την ευκαιρία να κάνεις ένα πλήρες μαραθώνιο στους 3 πρώτους κύκλους που βρίσκονται ήδη διαθέσιμοι για να φρεσκάρεις τη μνήμη σου.

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Maestro in Blue netflix ΣΕΙΡΑ Χριστόφορος Παπακαλιάτης
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