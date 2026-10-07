Βίκυ Σταυροπούλου: Η τρυφερή ευχή στον Αλέξη Γεωργούλη για τα γενέθλιά του

Μάθε για την τρυφερή ευχή της Βίκυς Σταυροπούλου στον Αλέξη Γεωργούλη για τα γενέθλιά του – δείτε τη συγκινητική ανάρτηση στο Instagram

Με μια ματιά Η Βίκυ Σταυροπούλου ευχήθηκε δημόσια στον Αλέξη Γεωργούλη για τα γενέθλιά του μέσω Instagram.

Ανάρτησε κοινή τους φωτογραφία, όπου είναι αγκαλιασμένοι και χαμογελούν.

Έγραψε «σε αγαπώ» και προσωπική ευχή, τονίζοντας τη φιλία τους.

Η σχέση τους βασίζεται σε κοινή συνεργασία, όπως στη σειρά «Είσαι το ταίρι μου». Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Βίκυ Σταυροπούλου έστειλε μια δημόσια και ιδιαίτερα τρυφερή ευχή στον Αλέξη Γεωργούλη με αφορμή τα γενέθλιά του. Η γνωστή ηθοποιός, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία, η οποία έγινε αντικείμενο συζήτησης για τη στενή σχέση που τους συνδέει.

Σε μια κίνηση που τόνισε την ισχυρή φιλία και εκτίμηση μεταξύ τους, η Βίκυ Σταυροπούλου επέλεξε να ευχηθεί στον Αλέξη Γεωργούλη μέσω μιας ανάρτησης που δημοσίευσε στα social media. Η φωτογραφία που επέλεξε η ηθοποιός, τους δείχνει και τους δύο να χαμογελούν πλατιά, ενώ είναι αγκαλιασμένοι, αποτυπώνοντας μια στιγμή ζεστασιάς και οικειότητας.

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Πάνω στην κοινή τους selfie, η Βίκυ Σταυροπούλου έγραψε τη φράση «σε αγαπώ», συνοδεύοντας την ανάρτησή της με μουσική και μια προσωπική ευχή για τον Αλέξη Γεωργούλη. Αυτή η επιλογή της να εκφράσει τα συναισθήματά της δημόσια, υπογραμμίζει τη σημασία της σχέσης τους, προσδίδοντας μια ιδιαίτερη νότα στην ημέρα των γενεθλίων του ηθοποιού.

Η στενή σχέση μεταξύ Βίκυς Σταυροπούλου και Αλέξη Γεωργούλη δεν είναι κάτι καινούργιο. Οι δύο ηθοποιοί έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, με πιο χαρακτηριστική στιγμή την επιτυχημένη σειρά «Είσαι το ταίρι μου», όπου μοιράστηκαν τηλεοπτικό χρόνο και ανέπτυξαν μια δυνατή επαγγελματική και φιλική σχέση.

Ακόμη και μετά το τέλος της σειράς, η επικοινωνία και η αλληλοϋποστήριξη μεταξύ τους φάνηκε να συνεχίζεται. Στο παρελθόν, είχαν υπάρξει αναφορές για τη σχέση τους, όπως η εμφάνιση της Δανάης Μπάρκα με τον Αλέξη Γεωργούλη, η οποία θύμισε σκηνές από την αγαπημένη σειρά, καθώς και ειδήσεις για τον Αλέξη Γεωργούλη που πρωταγωνιστούσε σε νέα αμερικανική ταινία στην Κέρκυρα, με τη συμμετοχή και άλλων γνωστών Ελλήνων ηθοποιών όπως ο Πάνος Βλάχος και ο Αποστόλης Τότσικας.

Η Βίκυ Σταυροπούλου άλλωστε, γνωστή για την ειλικρίνειά της, έχει εκφράσει κατά καιρούς την εκτίμησή της για τους συναδέλφους της. Η τωρινή της ευχή στον Αλέξη Γεωργούλη έρχεται να επιβεβαιώσει αυτή τη διαρκή σύνδεση, δείχνοντας ότι η φιλία τους παραμένει ισχυρή παρά τις επαγγελματικές τους πορείες και τις προσωπικές τους εξελίξεις.

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