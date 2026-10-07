Amanda Seyfried: Το viral βίντεο με τον Ghostface που θα σε κάνει να τρομάξεις κι εσύ

Με μια ματιά Η Amanda Seyfried δημοσίευσε viral βίντεο στο Instagram με τον Ghostface.

Το βίντεο δείχνει την ηθοποιό να τραγουδά και να τρομάζει από την εμφάνιση του Ghostface.

Η Seyfried είχε προετοιμαστεί για ρόλο ως Joni Mitchell, μαθαίνοντας το άλμπουμ "Blue".

Η ταινία για τη Joni Mitchell δεν υλοποιήθηκε, αλλά υπάρχει πιθανότητα για νέο project. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Amanda Seyfried βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν από τους πιο γνωστούς κακοποιούς της κινηματογραφικής ιστορίας, τον Ghostface, σε ένα απρόσμενο και χιουμοριστικό στιγμιότυπο. Η ηθοποιός, γνωστή για τους ρόλους της σε ταινίες όπως το «Mamma Mia!» και το «The dropout», δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο απολαμβάνει να τραγουδά ένα αγαπημένο της κομμάτι, όταν ξαφνικά η ερμηνεία της διακόπτεται από την αναπάντεχη εμφάνιση του Ghostface.

Το βίντεο, το οποίο γρήγορα έγινε viral, δείχνει την Seyfried να βρίσκεται στο χώρο της, απορροφημένη στην ερμηνεία του κλασικού τραγουδιού της Joni Mitchell, «A case of you». Καθώς οι στίχοι της αναφέρονται σε μια γυναίκα με «στόμα σαν το δικό σου» και στην κατανόηση των «διαβόλων» και των «πράξεων» κάποιου, ένα πρόσωπο με τη χαρακτηριστική μάσκα του Ghostface αρχίζει να πλησιάζει από το παρασκήνιο. Η κατάσταση κορυφώνεται όταν η Amanda Seyfried φτάνει στη φράση «Oh, but be prepared to bleed» και, αντιλαμβανόμενη την παρουσία του Ghostface από το οπτικό της πεδίο, ξεσπά σε μια τρομαγμένη κραυγή, προτού το βίντεο κοπεί.

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Αυτό το παιχνιδιάρικο βίντεο έρχεται λίγους μήνες αφότου η Amanda Seyfried αποκάλυψε ότι είχε μάθει να παίζει ολόκληρο το αριστούργημα της Joni Mitchell, «Blue», το οποίο κυκλοφόρησε το 1971. Η εκμάθηση του άλμπουμ ήταν μέρος της προετοιμασίας της για ένα project που τελικά δεν υλοποιήθηκε, το οποίο αφορούσε τη ζωή της θρυλικής τραγουδοποιού. Η Amanda Seyfried είχε επιλεγεί για να υποδυθεί την Mitchell σε ένα βιογραφικό φιλμ που θα εστίαζε στην καλλιτέχνιδα και τον μάνατζέρ της, Elliot Roberts, ο οποίος ήταν επίσης συνιδρυτής της Asylum Records.

Η εμπειρία αυτή ήταν ιδιαίτερα συγκινητική για την ηθοποιό. Όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν στο περιοδικό GQ: «Την ημέρα που τελείωσα την εκμάθηση του τελευταίου τραγουδιού του άλμπουμ, ‘[The Last Time I Saw] Richard’, έκλαιγα σαν τρελή. Ένιωσα σαν πραγματική μουσικός, σαν να ανήκω εδώ».

Για την προετοιμασία της για τον ρόλο, η Amanda Seyfried είχε την ευκαιρία να συναντήσει την ίδια την Joni Mitchell στο σπίτι της στα βραβευμένα με Όσκαρ Los Angeles. Εκεί, η θρυλική μουσικός μοιράστηκε ιστορίες από τη ζωή της και οι δύο μαζί άκουσαν το άλμπουμ «Blue». Παρόλο που η ταινία για την Mitchell στην οποία συμμετείχε η Amanda Seyfried δεν προχώρησε, υπάρχει η ελπίδα για ένα άλλο project, καθώς ο σκηνοθέτης Cameron Crowe, ο οποίος βρίσκεται πίσω από την ιδέα, φέρεται να έχει προσεγγίσει την Meryl Streep για να υποδυθεί την Joni Mitchell στα μεταγενέστερα χρόνια της ζωής της.

Ενώ το βιογραφικό φιλμ της Mitchell δεν υλοποιήθηκε, η Amanda Seyfried ίσως έχει μια άλλη ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει σε κάποια μελλοντική παραγωγή του «Scream», αν και αυτό παραμένει προς το παρόν μια υπόθεση. Αυτό το αστείο βίντεο με τον Ghostface αποτελεί μια ευχάριστη υπενθύμιση της ικανότητας της Seyfried να συνδυάζει το ταλέντο της με ένα παιχνιδιάρικο πνεύμα, προσφέροντας στιγμές ψυχαγωγίας στους θαυμαστές της.

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