Πώς θα απολαύσεις σοκολατένιο γλυκό χωρίς ζάχαρη; Αυτός ο κορμός θα γίνει η νέα σου εμμονή

Με μια ματιά Συνταγή για σοκολατένιο κορμό χωρίς ζάχαρη, με στραγγιστό γιαούρτι, κάστανα και φουντούκια.

Η παρασκευή του απαιτεί μόνο 15 λεπτά προετοιμασίας και δεν χρειάζεται ψήσιμο.

Χρησιμοποιεί μπισκότα και σοκολάτα χωρίς ζάχαρη, με γλυκαντικό στέβια.

Ο κορμός διατηρείται στο ψυγείο για μέρες ή στην κατάψυξη για 3 μήνες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Κάθε φορά που πλησιάζουν οι γιορτές, ετοιμάζεις ένα επίσημο τραπέζι για τα αγαπημένα σου πρόσωπα, το αιώνιο δίλημμα ανάμεσα στην απόλυτη σοκολατένια απόλαυση και τη διατήρηση μιας ισορροπημένης διατροφής κάνει την εμφανισή του. Όλες γνωρίζουμε πολύ καλά εκείνη τη γνώριμη αίσθηση αναζήτησης ενός επιδορπίου που θα καταφέρει να κλέψει τις εντυπώσεις στην εμφάνιση, χωρίς όμως να επιβαρύνει τον οργανισμό μας με περιττές θερμίδες και επεξεργασμένα σάκχαρα. Η ιδέα ότι ένα εντυπωσιακό γλυκό απαιτεί απαραίτητα κιλά ζάχαρης και βαριές κρέμες γάλακτος ανήκει πλέον στο παρελθόν, παραχωρώντας τη θέση της σε πολύ πιο σοφιστικέ και ανάλαφρες εναλλακτικές.

Ο κορμός σοκολάτας αποτελεί αδιαμφισβήτητα τον βασιλιά των γιορτινών επιδορπίων, όμως η συγκεκριμένη εκδοχή έρχεται να ανατρέψει όλα όσα γνώριζες μέχρι σήμερα. Συνδυάζοντας την πλούσια γεύση της μαύρης σοκολάτας με την απαλή υφή από το στραγγιστό γιαούρτι 2%, τη φινέτσα που προσφέρουν τα βρασμένα κάστανα και την τραγανή αίσθηση από τα φουντούκια, αυτό το γλυκό μετατρέπεται στο απόλυτο γαστρονομικό highlight της χειμερινής σεζόν. Το αποτέλεσμα είναι ένας κορμός με βελούδινη δομή, γεμάτος αρώματα και υφές που θα ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο ορκισμένους λάτρεις της σοκολάτας, κρατώντας παράλληλα το θερμιδικό προφίλ σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

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Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτής της συνταγής δεν είναι μόνο η ασυναγώνιστη γεύση της, αλλά και η ευκολία στην παρασκευή της, αφού απαιτεί μόλις 15 λεπτά προετοιμασίας και καθόλου ψήσιμο. Ετοιμάσου να κρατήσεις σημειώσεις για τα υλικά και τα βήματα εκτέλεσης που θα σου χαρίσουν ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα, έτοιμο να στολίσει την πιο κεντρική θέση στο γιορτινό σου τραπέζι.

Τα υλικά που θα χρειαστείς για τον κορμό και την επικαλυψη

Για τη βάση του κορμού:

150 gr μπισκότα χωρίς ζάχαρη

χωρίς ζάχαρη 250 gr γιαούρτι στραγγιστό 2%

στραγγιστό 2% 250 gr σοκολάτα χωρίς ζάχαρη

χωρίς ζάχαρη 2 κ.σ. υγρό γλυκαντικό με στέβια

με 1 κ.σ. κονιάκ (προαιρετικά)

(προαιρετικά) 40 gr κακάο κοσκινισμένο

κοσκινισμένο 40 gr φουντούκια

100 gr κάστανα (10 βρασμένα ή ψητά κάστανα)

(10 βρασμένα ή ψητά κάστανα) Λίγες σταγόνες ηλιέλαιο

Για την επικάλυψη:

125 gr γιαούρτι

125 gr σοκολάτα χωρίς ζάχαρη

χωρίς ζάχαρη 5 σταγόνες υγρό γλυκαντικό με στέβια

με Λίγες σταγόνες ηλιέλαιο

Για το γαρνίρισμα (προαιρετικά):

Κακάο

Σπόροι ροδιού

Τα βήματα εκτέλεσης για εγγυημένη επιτυχία

Κόβουμε τα κάστανα και τα φουντούκια σε χοντρά κομμάτια και σπάμε τα μπισκότα επίσης σε χοντρά κομμάτια. Ανακατεύουμε σε ένα μπολ τα κάστανα, τα φουντούκια, τα μπισκότα και κοσκινίζουμε από πάνω το κακάο. Λιώνουμε την ψιλοκομμένη σοκολάτα σε μπεν μαρί, προσθέτουμε λίγες σταγόνες ηλιέλαιο, ανακατεύουμε και αφήνουμε το μείγμα να πέσει λίγο σε θερμοκρασία. Προσθέτουμε στη λιωμένη σοκολάτα το γιαούρτι, το γλυκαντικό και το κονιάκ, ανακατεύοντας πολύ καλά. Ρίχνουμε το σοκολατένιο μείγμα μέσα στο μπολ με τα στερεά υλικά (μπισκότα, κάστανα, φουντούκια) και ανακατεύουμε με μαρίζ μέχρι να σχηματιστεί μια ομοιογενής, μαλακή μάζα. Απλώνουμε δύο κομμάτια μεμβράνης κουζίνας στον πάγκο και τοποθετούμε το μείγμα κατά μήκος της μακριάς πλευράς σε μεγάλες κουταλιές. Γυρίζουμε τη μεμβράνη πάνω από το μείγμα, πιέζουμε ελαφρώς για να γίνει συμπαγές και το τυλίγουμε σφιχτά σε ρολό, στρίβοντας τις άκρες σαν καραμέλα για να διαμορφώσουμε το κυλινδρικό σχήμα. Τοποθετούμε το ρολό πάνω σε έναν δίσκο και το βάζουμε στο ψυγείο για περίπου 1 ώρα μέχρι να σφίξει. Για την παρασκευή της επικάλυψης, λιώνουμε τη σοκολάτα σε μπεν μαρί με λίγες σταγόνες ηλιέλαιο, αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς και στη συνέχεια ανακατεύουμε μέσα το γιαούρτι και το γλυκαντικό. Βγάζουμε τον παγωμένο κορμό από τη μεμβράνη, αλείφουμε ολόγυρα την επικάλυψη με σπάτουλα ή κουτάλι και σχηματίζουμε γραμμές με ένα πιρούνι για να δώσουμε την όψη φλοιού δέντρου. Γαρνίρουμε με κακάο και σπόρους ροδιού, διατηρούμε στο ψυγείο και κόβουμε σε φέτες πριν το σερβίρισμα.

Τα μυστικά των experts για το πιο εντυπωσιακό σερβίρισμα

Αν ο κορμός μείνει για πολλές ώρες στο ψυγείο, φρόντισε να τον αφήσεις περίπου 15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου πριν τον κόψεις, ώστε να αναδειχθούν όλα τα αρώματα της σοκολάτας και να αποκτήσει την ιδανική, βελούδινη υφή. Η προσθήκη από βρασμένα και καθαρισμένα ψητά κάστανα είναι το στοιχείο που απογειώνει γευστικά το γλυκό, δίνοντάς του έναν αριστοκρατικό αέρα. Τέλος, να θυμάσαι ότι ο κορμός διατηρείται φρέσκος στο ψυγείο για αρκετές ημέρες, ενώ μπορείς να τον φυλάξεις στην κατάψυξη έως και για 3 μήνες, έχοντας πάντα έτοιμο ένα πεντάστερο επιδόρπιο για κάθε απρόσμενη επίσκεψη.

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