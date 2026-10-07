Μουσική 07.10.2026

David Guetta: Έσπασε τα κοντέρ για 6η φορά – Ξανά ο Νο1 DJ στον κόσμο

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Ο David Guetta κατακτά ξανά την πρώτη θέση στο DJ Mag Top 100 DJs και γίνεται ο πρώτος DJ που φτάνει 6 φορές στην κορυφή
Πόπη Βασιλείου
Με μια ματιά
  • Ο David Guetta αναδείχθηκε Νο1 DJ στον κόσμο για 6η φορά, σύμφωνα με το DJ Mag Top 100 DJs.
  • Είναι ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία που κατακτά αυτόν τον τίτλο έξι φορές.
  • Ο Guetta ξεκίνησε από το Παρίσι και έγινε παγκόσμιο pop φαινόμενο, επηρεάζοντας τη dance σκηνή.
  • Η Ibiza και τα parties του, όπως το "F Me I'm Famous!", συνδέονται άρρηκτα με την επιτυχία του.
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Αν υπάρχει ένα όνομα που έχει συνδεθεί όσο λίγα με την παγκόσμια ηλεκτρονική μουσική, αυτό είναι του David Guetta. Ο Γάλλος DJ και παραγωγός καταφέρνει για ακόμη μία φορά να βρεθεί στην κορυφή, καθώς αναδείχθηκε Νο1 DJ στον κόσμο για 6η φορά, σύμφωνα με την κατάταξη DJ Mag Top 100 DJs, γράφοντας ένα ακόμη κεφάλαιο σε μια καριέρα που μετρά περισσότερες από δύο δεκαετίες. Για εσένα που έχεις συνδέσει τα μεγαλύτερα dance hits των τελευταίων χρόνων με τη χαρακτηριστική του υπογραφή, η συγκεκριμένη διάκριση δεν είναι απλώς ακόμη ένα βραβείο. Είναι μια επίδοση που αποτυπώνει το πόσο βαθιά έχει επηρεάσει ο David Guetta τη σύγχρονη dance σκηνή, από τα clubs του Παρισιού μέχρι τα μεγαλύτερα φεστιβάλ του πλανήτη και από τα διεθνή charts μέχρι τη θρυλική Ibiza.

David Guetta
https://www.instagram.com/davidguetta/

Ο David Guetta γίνεται ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία που κατακτά τον τίτλο του Νο1 DJ στον κόσμο έξι φορές, σύμφωνα με το DJ Mag Top 100 DJs. Πρόκειται για μια επίδοση που έρχεται να προστεθεί σε μια ήδη εντυπωσιακή διαδρομή και επιβεβαιώνει τη διαχρονική παρουσία του Γάλλου καλλιτέχνη στην κορυφή της ηλεκτρονικής μουσικής. Για να αντιληφθείς το μέγεθος της συγκεκριμένης πορείας, αρκεί να κοιτάξεις πίσω στις αρχές της καριέρας του. Ο David Guetta ξεκίνησε από το Παρίσι και σταδιακά κατάφερε να μετατρέψει το όνομά του σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands της παγκόσμιας dance μουσικής.

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Από τα DJ sets και τις παραγωγές του μέχρι τις συνεργασίες με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της pop και της urban σκηνής, κατάφερε να κινηθεί πολύ πέρα από τα στενά όρια της ηλεκτρονικής μουσικής. Η κορυφή του DJ Mag Top 100 DJs έχει ιδιαίτερη σημασία για κάθε DJ, καθώς αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ετήσιες κατατάξεις στον χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής. Για τον David Guetta, όμως, η 6η πρωτιά αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος, καθώς τον τοποθετεί σε μια κατηγορία που πλέον δύσκολα συγκρίνεται με οποιονδήποτε άλλον καλλιτέχνη της dance σκηνής.

david_guetta
https://www.instagram.com/davidguetta/

Η ιστορία του David Guetta είναι, ουσιαστικά, η ιστορία ενός DJ που κατάφερε να μετατρέψει την ηλεκτρονική μουσική σε παγκόσμιο pop φαινόμενο. Ξεκινώντας από το Παρίσι, ο David Guetta χρειάστηκε χρόνια για να χτίσει το κοινό του και να διαμορφώσει τον ήχο που αργότερα θα γινόταν σήμα κατατεθέν του. Στην πορεία, οι παραγωγές και οι συνεργασίες του τον έφεραν στο πλευρό μερικών από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής, δημιουργώντας hits που ξεπέρασαν τα όρια των clubs και βρέθηκαν στην κορυφή των charts. Αυτό είναι ίσως και το στοιχείο που εξηγεί καλύτερα τη διάρκεια της επιτυχίας του. Ο David Guetta δεν περιορίστηκε ποτέ σε ένα συγκεκριμένο κοινό. Κατάφερε να συνδέσει τους fans της ηλεκτρονικής μουσικής με το mainstream ακροατήριο και να κάνει τον ήχο του αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης pop κουλτούρας.

https://www.instagram.com/davidguetta/
https://www.instagram.com/davidguetta/

Αν υπάρχει ένας τόπος που έχει συνδεθεί άρρηκτα με την πορεία του David Guetta, αυτός είναι η Ibiza. Η παρουσία του στο νησί έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από μια σειρά εμφανίσεων. Οι αξέχαστες βραδιές του στο Ushuaïa Ibiza και τα περίφημα parties F Me I’m Famous!* έχουν συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης nightlife κουλτούρας του νησιού. Για εσένα που έχεις βρεθεί έστω και μία φορά στην Ibiza, το όνομα David Guetta είναι δύσκολο να μην σου θυμίσει τις μεγάλες καλοκαιρινές βραδιές, τα τεράστια stages, τα φώτα και τον ήχο που έχει γίνει συνώνυμο της σύγχρονης clubbing εμπειρίας. Η σχέση του με την Ibiza έχει αποκτήσει πλέον σχεδόν μυθικές διαστάσεις. Ο Guetta παραμένει μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της νυχτερινής ζωής του νησιού και συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που συνδέονται με τη διεθνή dance σκηνή.

https://www.instagram.com/davidguetta/
https://www.instagram.com/davidguetta/

Ανάμεσα στα projects που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στην ιστορία του David Guetta βρίσκεται το *F Me I’m Famous!**, ένα party concept που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο. Η επιτυχία του δεν βασίστηκε μόνο στη μουσική. Το concept έγινε μέρος μιας ολόκληρης εμπειρίας γύρω από τη nightlife κουλτούρα και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη σύνδεση του Guetta με την Ibiza.Κάπως έτσι, το όνομά του πέρασε από τα DJ booths στη συνείδηση ενός πολύ μεγαλύτερου κοινού. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της διαδρομής του: ο David Guetta κατάφερε να κάνει το DJing πρωταγωνιστή της  παγκόσμιας pop σκηνής.

Η 6η πρωτιά στο DJ Mag Top 100 DJs έρχεται σε μια περίοδο όπου η ηλεκτρονική μουσική συνεχίζει να εξελίσσεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Νέοι ήχοι, νέοι παραγωγοί και νέες τάσεις εμφανίζονται συνεχώς, όμως ο David Guetta εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο. Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της νέας διάκρισης. Δεν μιλάμε απλώς για έναν καλλιτέχνη που γνώρισε τεράστια επιτυχία σε μια συγκεκριμένη εποχή. Μιλάμε για έναν DJ που έχει καταφέρει να παραμένει επίκαιρος, να συνεργάζεται με διαφορετικές γενιές καλλιτεχνών και να προσαρμόζει τον ήχο του χωρίς να χάνει την ταυτότητά του. Έτσι, η νέα κορυφή στο DJ Mag Top 100 DJs δεν λειτουργεί μόνο ως μία ακόμη προσωπική διάκριση για τον David Guetta. Αποτελεί και μια υπενθύμιση της επιρροής που έχει ασκήσει στην ηλεκτρονική μουσική τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια.

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David Guetta
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