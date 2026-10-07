Καλύπτει τα δίδακτρα 32.000 δολαρίων: Η κίνηση του ASAP Rocky που αλλάζει τη ζωή ενός τυχερού φοιτητή

Η συνήθεια των μεγάλων stars της hip hop να επιστρέφουν την αγάπη στην κοινότητα συνεχίζει με μια σειρά υποτροφιών που ανοίγουν πόρτες στη νέα γενιά

Με μια ματιά Ο ASAP Rocky προσφέρει πλήρη τετραετή υποτροφία για δίδακτρα 32.000 δολαρίων.

Η υποτροφία αφορά πρωτοετή φοιτητή στη Roc Nation School του LIU Brooklyn.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 15 Δεκεμβρίου για το φθινόπωρο του 2027.

Άλλοι αστέρες όπως DJ Khaled και Megan Thee Stallion στηρίζουν το σχολείο με υποτροφίες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στον λαμπερό κόσμο της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, όπου οι περισσότεροι καλλιτέχνες απασχολούν τα πρωτοσέλιδα με τις πολυτελείς εμφανίσεις, τα ακριβά αξεσουάρ και τα ρεκόρ των πωλήσεών τους, υπάρχουν κάποιες σπάνιες στιγμές που η πραγματική είδηση κρύβεται στην ουσιαστική προσφορά. Ο ASAP Rocky, ένας από τους πιο επιδραστικούς fashion icons και rappers της γενιάς μας με καταγωγή από το Harlem, αποφάσισε να αποδείξει στην πράξη ότι η επιτυχία αποκτά νόημα μόνο όταν ανοίγει δρόμους για τους επόμενους. Αν και ο ίδιος δεν κάθισε ποτέ στα έδρανα κάποιου πανεπιστημίου, επιλέγοντας τον σκληρό δρόμο της αυτοδημιούργητης καριέρας, ανακοίνωσε μια πρωτοβουλία που υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τη ζωή ενός νέου, ταλαντούχου δημιουργού.

Όπως αποάλυψε αποκλειστικά το Billboard, ο δημοφιλής καλλιτέχνης προχωρά στη δημιουργία μιας πλήρους, τετραετούς υποτροφίας για έναν πρωτοετή φοιτητή που θα εγγραφεί στο Roc Nation School of Music, Sports and Entertainment του LIU Brooklyn. Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία αν σκεφτεί κανείς ότι το ετήσιο κόστος διδάκτρων στο συγκεκριμένο ίδρυμα αγγίζει τα 32.000 δολάρια, καθιστώντας τις σπουδές εκεί ένα άπιαστο όνειρο για πολλούς νέους με ταλέντο αλλά χωρίς την απαιτούμενη οικονομική άνεση. Παρά το γεγονός ότι το 99% του φοιτητικού σώματος λαμβάνει κάποια μορφή οικονομικής ενίσχυσης, η κάλυψη του 100% των διδάκτρων για 4 ολόκληρα χρόνια αποτελεί ένα ανεκτίμητο δώρο.

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Η φιλοσοφία πίσω από αυτή τη γενναιόδωρη προσφορά εστιάζει στην ενδυνάμωση της νέας γενιάς και στην παροχή των απαραίτητων εφοδίων ώστε οι φρέσκες ιδέες να μετατραπούν σε επιτυχημένα επαγγελματικά projects. Ο ASAP Rocky δήλωσε χαρακτηριστικά ότι πιστεύει ακράδαντα στη δημιουργία μιας προσωπικής διαδρομής και θέλει να δώσει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους με όραμα, φιλοδοξία και κάτι σημαντικό να πουν, να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Ετοιμάσου να κρατήσεις σημειώσεις για όλες τις λεπτομέρειες αυτής της σπουδαίας πρωτοβουλίας που ενώνει τη hip hop κουλτούρα με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση.

Οι προθεσμίες αιτήσεων και το ακαδημαϊκό προφίλ της υποτροπής

Οι αιτήσεις για τους υποψήφιους πρωτοετείς φοιτητές που στοχεύουν στο φθινοπωρινό εξάμηνο του 2027 έχουν ήδη ανοίξει και θα παραμείνουν διαθέσιμες μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Ο τυχερός που θα επιλεγεί θα λάβει την πλήρη κάλυψη των διδάκτρων του για τέσσερα χρόνια από τον ASAP Rocky, αποκτώντας πρόσβαση σε ένα από τα πιο σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα της Αμερικής. Το Roc Nation School φιλοξενεί περίπου 300 φοιτητές στο campus του Brooklyn, προσφέροντας έξι διαφορετικά πτυχία Bachelor of Arts, τρία εκ των οποίων καλύπτουν τους τομείς της εφαρμοσμένης μουσικής, της φωνητικής απόδοσης, καθώς και της μουσικής τεχνολογίας, επιχειρηματικότητας και παραγωγής.

Η λίστα των A-list celebrities που στηρίζουν το Roc Nation School

Ο ASAP Rocky δεν είναι ο μόνος star που αποφάσισε να επενδύσει στο μέλλον των φοιτητών του LIU Brooklyn. Στο παρελθόν, εξέχουσες προσωπικότητες όπως ο DJ Khaled, η Megan Thee Stallion, ο star του NBA LaMelo Ball αλλά και ο Gimel «Young Guru» Keaton έχουν λανσάρει τις δικές τους επώνυμες υποτροφίες στο ίδιο σχολείο. Μάλιστα, ο θρυλικός μηχανικός ήχου του Jay-Z, Young Guru, ανέλαβε από το 2022 τη θέση του Διευθυντή στο πρόγραμμα Music Technology, Entrepreneurship & Production, προσφέροντας στους φοιτητές γνώσεις απευθείας από την κορυφή της βιομηχανίας.

Η μουσική επιστροφή στην κορυφή του Billboard 200

Η σπουδαία αυτή κοινωνική προσφορά έρχεται σε μια περίοδο απόλυτης καλλιτεχνικής καταξίωσης για τον ASAP Rocky. Στο μουσικό πεδίο, ο Harlem ράπερ κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιανουάριο το πολυσυζητημένο και μακροχρόνια αναμενόμενο άλμπουμ του με τίτλο «Don’t Be Dumb». Το project γνώρισε ακαριαία τεράστια εμπορική επιτυχία, πραγματοποιώντας εντυπωσιακό ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 chart και αποδεικνύοντας ότι ο καλλιτέχνης παραμένει στην απόλυτη αιχμή του δόρατος της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

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