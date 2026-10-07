Μουσικά Νέα 07.10.2026

Γιατί ο Drake «γυρίζει την πλάτη» στα Grammy – Η απόφαση που είχε προαναγγείλει

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Ο Drake αποφάσισε να μην υποβάλει τα τρία νέα άλμπουμ του για τα Grammy 2027, επιβεβαιώνοντας τη στάση που έχει κρατήσει τα τελευταία χρόνια
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Drake δεν θα υποβάλει τα τρία νέα του άλμπουμ για τα βραβεία Grammy του 2027.
  • Η απόφαση αυτή είχε υπαινιχθεί ο ίδιος ο καλλιτέχνης στο άλμπουμ του "Iceman".
  • Η απόφαση έρχεται μετά τη διαμάχη του με τον Kendrick Lamar και τη δικαστική διαμάχη με την UMG.
  • Ο Drake έχει εκφράσει αμφιθυμία για τα Grammy και στο παρελθόν, αποσύροντας υποψηφιότητες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Drake φαίνεται πως έχει πάρει την απόφαση να μην υποβάλει τα τρία νέα του άλμπουμ, Iceman, Habibti και Maid of Honour, για την τελετή απονομής των βραβείων Grammy του 2027. Η είδηση, όπως αναφέρει το Billboard, έρχεται λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία των έργων, τα οποία σηματοδοτούν την επιστροφή του καλλιτέχνη μετά την έντονη αντιπαράθεση του 2024 με τον Kendrick Lamar.

https://www.instagram.com/champagnepapi
https://www.instagram.com/champagnepapi

Τα τρία άλμπουμ του Drake κατέλαβαν σταθερές θέσεις στα charts καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ιδιαίτερα το Iceman ξεχώρισε, καταρρίπτοντας το προσωπικό ρεκόρ του καλλιτέχνη για τη μεγαλύτερη παραμονή στην κορυφή του chart Billboard’s Top R&B/Hip-Hop Albums, ξεπερνώντας το προηγούμενο επίτευγμα του Take Care.

Διάβασε επίσης: Drake vs Kendrick Lamar: Η μάχη των beats συνεχίζεται στα δικαστήρια

Η στάση του Drake απέναντι στα βραβεία Grammy δεν είναι καινούργια. Ο ίδιος ο ράπερ έχει υπαινιχθεί αυτή την απόφαση και στο άλμπουμ Iceman, όπου στο τελευταίο κομμάτι, «Make them know» ραπάρει: «Αυτό το άλμπουμ, δεν θα το υποβάλω ποτέ». Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο Drake επιστρέφει στο προσκήνιο μετά τη διαμάχη του με τον Lamar, καθώς και λόγω της συνεχιζόμενης δικαστικής διαμάχης του με την δισκογραφική του εταιρεία UMG.

Ο ράπερ με μαύρη μπλούζα «ICEMAN» ποζάρει για τη νέα κυκλοφορία του άλμπουμ «FOMO».
https://www.instagram.com/champagnepapi

Η αγωγή, η οποία υποστηρίζει ότι η εταιρεία προώθησε το diss track «Not like us» παρά τους δήθεν συκοφαντικούς στίχους, απορρίφθηκε από ομοσπονδιακό δικαστή πέρυσι, με την ομάδα του Drake να έχει καταθέσει έφεση, η οποία αναμένεται να εκδικαστεί τον Δεκέμβριο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το «Not like us» είχε κερδίσει πέντε βραβεία Grammy το 2025.

Ο Drake εμφανίζεται στη σκηνή με αμάνικο γιλέκο, μετά την κυκλοφορία του νέου του τραγουδιού «FOMO».
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Ακόμα και πριν από την πρόσφατη ραπ διαμάχη, ο Drake είχε εκφράσει την αμφιθυμία του για τα Grammy. Το 2018, είχε αρνηθεί να υποβάλει το More Life για βράβευση, ενώ το 2022 απέσυρε την υποψηφιότητα του Certified Lover Boy. Την επόμενη χρονιά, ακολούθησε το ίδιο μονοπάτι και για το Honestly, Nevermind.

Ο Drake με καπέλο και ρολόι δείχνει το χέρι του, καθώς πλησιάζουν τα 40α γενέθλιά του.
https://www.instagram.com/champagnepapi/

Παρόλα αυτά, το κοινό του άλμπουμ με τον 21 Savage, Her Loss, είχε υποβληθεί για την τελετή των Grammy του 2024, αλλά έχασε το βραβείο Καλύτερου Rap Άλμπουμ από το Michael του Killer Mike.

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