Celeb World 07.10.2026

Η Eva Marie Saint, θρύλος του Hollywood, πέθανε στα 102 της

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Η Eva Marie Saint, θρύλος του κλασικού Hollywood και βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η θρυλική ηθοποιός Eva Marie Saint πέθανε σε ηλικία 102 ετών.
  • Κέρδισε Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για το "Το λιμάνι της αγωνίας" (1954).
  • Πρωταγωνίστησε στην ταινία του Alfred Hitchcock "Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων" (1959).
  • Η καριέρα της διήρκεσε πάνω από επτά δεκαετίες σε κινηματογράφο, τηλεόραση και θέατρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Eva Marie Saint, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του κλασικού κινηματογράφου, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη σε ηλικία 102 ετών. Η είδηση του θανάτου της επιβεβαιώθηκε από τον εκπρόσωπό της, ο οποίος ανέφερε ότι η ηθοποιός απεβίωσε «από φυσικά αίτια, πλαισιωμένη από την οικογένεια και τους οικείους της» στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.

https://www.instagram.com/evamariesaints
https://www.instagram.com/evamariesaints

Η Eva Marie Saint, η οποία άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στο Χόλιγουντ, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1950, έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τους ρόλους της σε εμβληματικές ταινίες. Η ερμηνεία της στην ταινία «Το λιμάνι της αγωνίας» (On the Waterfront) του Elia Kazan το 1954 της χάρισε το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου, καθιερώνοντάς την ως μια ταλαντούχα ηθοποιό. Λίγα χρόνια αργότερα, συνεργάστηκε με τον θρυλικό Alfred Hitchcock, ενσαρκώνοντας έναν αξιομνημόνευτο ρόλο στο ψυχολογικό του θρίλερ «Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων» (North by Northwest) το 1959, δίπλα στον Cary Grant.

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Η καριέρα της Eva Marie Saint εκτεινόταν σε περισσότερες από επτά δεκαετίες, καλύπτοντας τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο. Από νεαρή ηλικία, έδειξε μια ακαταμάχητη αγάπη για το σανίδι.

https://www.instagram.com/evamariesaints
https://www.instagram.com/evamariesaints

Η ίδια είχε περιγράψει τη σχέση της με το θέατρο με συγκινητικά λόγια, παρομοιάζοντας κάθε ρόλο με «παιδί» που παραμένει μαζί της για πάντα, και δηλώνοντας ότι ένιωθε «σαν να είναι έγκυος» όταν ανέβαζε μια παράσταση. Η αφοσίωσή της στην υποκριτική την οδήγησε από το Broadway της Νέας Υόρκης μέχρι το Λος Άντζελες και άλλες πόλεις, όπου άφησε το στίγμα της.

 

Εκτός από τις κινηματογραφικές της επιτυχίες, η Eva Marie Saint διακρίθηκε και στην τηλεόραση. Το 1990, μετά από πέντε υποψηφιότητες, απέσπασε το πρώτο της βραβείο Emmy για τη συμμετοχή της στη σειρά «People Like Us» του NBC.

 

Η Eva Marie Saint ζούσε κοντά στο Λος Άντζελες, έχοντας στο Walk of Fame του Hollywood δύο αστέρια προς τιμήν της: ένα για την κινηματογραφική της προσφορά και ένα για την τηλεοπτική της πορεία.

https://www.instagram.com/evamariesaints
https://www.instagram.com/evamariesaints

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον κόσμο της υποκριτικής, τιμώντας όμως μια σπουδαία καλλιτεχνική κληρονομιά.

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Eva Marie Saint
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