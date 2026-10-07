Carly Rae Jepsen: Μόλις κυκλοφόρησε το «Day and night» και ήδη έρχεται νέο υλικό

Η Carly Rae Jepsen επιστρέφει με νέο EP, «Day and night (Continued)», που περιλαμβάνει 8 νέα τραγούδια από τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ

Με μια ματιά Η Carly Rae Jepsen κυκλοφορεί νέο EP, "Day and night (Continued)", με οκτώ επιπλέον τραγούδια.

Το EP περιέχει τραγούδια από τις ίδιες ηχογραφήσεις του διπλού άλμπουμ "Day and night".

Η κυκλοφορία του EP γίνεται λιγότερο από ένα μήνα μετά το άλμπουμ, επιταχύνοντας την παράδοση B-sides.

Η Jepsen ανακοίνωσε το EP μέσω social media, απευθυνόμενη στους θαυμαστές της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του διπλού της άλμπουμ «Day and night», η Carly Rae Jepsen ετοιμάζει μία ευχάριστη έκπληξη για τους θαυμαστές της. Η Καναδή τραγουδοποιός ανακοίνωσε την επερχόμενη κυκλοφορία ενός EP με τίτλο «Day and night (Continued)», το οποίο θα περιλαμβάνει οκτώ επιπλέον τραγούδια που προέκυψαν από τις ίδιες συνεδρίες ηχογράφησης. Η κυκλοφορία του EP είναι προγραμματισμένη για αυτήν την Παρασκευή, συνεχίζοντας έτσι την παράδοση της Jepsen να δημοσιεύει B-sides υλικό μετά την κυκλοφορία ενός κύριου άλμπουμ.

Η Jepsen, γνωστή για την ικανότητά της να δημιουργεί πιασάρικα pop κομμάτια, έκανε την ανακοίνωση μέσω των social media, απευθυνόμενη στους αφοσιωμένους της φίλους: «Λάτρεις των B-sides, σας βλέπω και δεν ξεχνώ το όχι και τόσο μυστικό μας συμβόλαιο! Ας γίνουμε λίγο… αντισυμβατικοί», έγραψε, υπονοώντας την προσμονή για νέα μουσική.

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Το «Day and night (Continued)» θα περιλαμβάνει οκτώ τραγούδια, ορισμένα από τα οποία έχουν ήδη αποκαλυφθεί ως τίτλοι, όπως τα «Yes», «Wedding season», «Lullaby» και «In pure faith». Η παράδοση των B-sides ξεκίνησε το 2016 με την κυκλοφορία του «Emotion: Side B», περίπου ένα χρόνο μετά το αρχικό άλμπουμ «Emotion». Ωστόσο, η Jepsen φαίνεται να επιταχύνει τους ρυθμούς, καθώς το «Day and night (Continued)» κυκλοφορεί λιγότερο από ένα μήνα μετά την κυκλοφορία του “Day and Night”. Μένει να φανεί αν θα υπάρξουν περαιτέρω κυκλοφορίες από το υλικό των ηχογραφήσεων του διπλού άλμπουμ.

Το «Day and night» σηματοδοτεί το όγδοο άλμπουμ της Carly Rae Jepsen και το πρώτο της διπλό άλμπουμ. Το ευέλικτο LP, που εξερευνά διάφορα είδη, περιλαμβάνει ήδη αγαπημένα singles όπως τα «On wires», «After all», «Don’t leave me on the dancefloor» και «Versailles». Το επόμενο έτος, η Jepsen θα πραγματοποιήσει μια περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, την «Day and Night Tour», η οποία θα περιλαμβάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Πέρα από τη μουσική της καριέρα, η Jepsen συμμετέχει και στη συγγραφή της θεατρικής μεταφοράς της ταινίας «10 Things I Hate About You». Η παράσταση αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Broadway τον Αύγουστο του 2027, με τη Lena Dunham να συμμετέχει στη συγγραφή του σεναρίου.

Η λίστα των τραγουδιών του «Day and night (Continued)»

Το EP «Day and Night (Continued)» θα περιλαμβάνει τα εξής κομμάτια:

Reaching For a Star

Sixteen and Rising

Wedding Season

Lullaby

Yes

Muscle Memory

Love Depressed

In Pure Faith

Η Carly Rae Jepsen συνεχίζει να εντυπωσιάζει το κοινό της με τη διαρκή δημιουργικότητά της και την ικανότητά της να προσφέρει νέες, συναρπαστικές μουσικές εμπειρίες. Η κυκλοφορία του «Day and Night (Continued)» αναμένεται με ανυπομονησία από τους fans της pop μουσικής.

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