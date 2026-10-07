Μουσική 07.10.2026

Carly Rae Jepsen: Μόλις κυκλοφόρησε το «Day and night» και ήδη έρχεται νέο υλικό

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Η Carly Rae Jepsen επιστρέφει με νέο EP, «Day and night (Continued)», που περιλαμβάνει 8 νέα τραγούδια από τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Carly Rae Jepsen κυκλοφορεί νέο EP, "Day and night (Continued)", με οκτώ επιπλέον τραγούδια.
  • Το EP περιέχει τραγούδια από τις ίδιες ηχογραφήσεις του διπλού άλμπουμ "Day and night".
  • Η κυκλοφορία του EP γίνεται λιγότερο από ένα μήνα μετά το άλμπουμ, επιταχύνοντας την παράδοση B-sides.
  • Η Jepsen ανακοίνωσε το EP μέσω social media, απευθυνόμενη στους θαυμαστές της.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του διπλού της άλμπουμ «Day and night», η Carly Rae Jepsen ετοιμάζει μία ευχάριστη έκπληξη για τους θαυμαστές της. Η Καναδή τραγουδοποιός ανακοίνωσε την επερχόμενη κυκλοφορία ενός EP με τίτλο «Day and night (Continued)», το οποίο θα περιλαμβάνει οκτώ επιπλέον τραγούδια που προέκυψαν από τις ίδιες συνεδρίες ηχογράφησης. Η κυκλοφορία του EP είναι προγραμματισμένη για αυτήν την Παρασκευή, συνεχίζοντας έτσι την παράδοση της Jepsen να δημοσιεύει B-sides υλικό μετά την κυκλοφορία ενός κύριου άλμπουμ.

Η Carly Rae Jepsen ποζάρει με το νέο της άλμπουμ «Day and Night» που επαναπροσδιορίζει την pop μουσική.
https://www.instagram.com/carlyraejepsen/

Η Jepsen, γνωστή για την ικανότητά της να δημιουργεί πιασάρικα pop κομμάτια, έκανε την ανακοίνωση μέσω των social media, απευθυνόμενη στους αφοσιωμένους της φίλους: «Λάτρεις των B-sides, σας βλέπω και δεν ξεχνώ το όχι και τόσο μυστικό μας συμβόλαιο! Ας γίνουμε λίγο… αντισυμβατικοί», έγραψε, υπονοώντας την προσμονή για νέα μουσική.

Διάβασε επίσης: «Day and Night»: Η Carly Rae Jepsen επιστρέφει με νέο άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει την pop

Το «Day and night (Continued)» θα περιλαμβάνει οκτώ τραγούδια, ορισμένα από τα οποία έχουν ήδη αποκαλυφθεί ως τίτλοι, όπως τα «Yes», «Wedding season», «Lullaby» και «In pure faith». Η παράδοση των B-sides ξεκίνησε το 2016 με την κυκλοφορία του «Emotion: Side B», περίπου ένα χρόνο μετά το αρχικό άλμπουμ «Emotion». Ωστόσο, η Jepsen φαίνεται να επιταχύνει τους ρυθμούς, καθώς το «Day and night (Continued)» κυκλοφορεί λιγότερο από ένα μήνα μετά την κυκλοφορία του “Day and Night”. Μένει να φανεί αν θα υπάρξουν περαιτέρω κυκλοφορίες από το υλικό των ηχογραφήσεων του διπλού άλμπουμ.

Η Carly Rae Jepsen περπατάει έξω από ένα μαγαζί με πίτσα, προωθώντας το νέο της άλμπουμ "Day and Night".
https://www.instagram.com/carlyraejepsen/

Το «Day and night» σηματοδοτεί το όγδοο άλμπουμ της Carly Rae Jepsen και το πρώτο της διπλό άλμπουμ. Το ευέλικτο LP, που εξερευνά διάφορα είδη, περιλαμβάνει ήδη αγαπημένα singles όπως τα «On wires», «After all», «Don’t leave me on the dancefloor» και «Versailles». Το επόμενο έτος, η Jepsen θα πραγματοποιήσει μια περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, την «Day and Night Tour», η οποία θα περιλαμβάνει την πρώτη της εμφάνιση στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Η Carly Rae Jepsen με νέο άλμπουμ «Day and Night» επαναπροσδιορίζει την pop μουσική με την εμφάνισή της.
https://www.instagram.com/carlyraejepsen/

Πέρα από τη μουσική της καριέρα, η Jepsen συμμετέχει και στη συγγραφή της θεατρικής μεταφοράς της ταινίας «10 Things I Hate About You». Η παράσταση αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο Broadway τον Αύγουστο του 2027, με τη Lena Dunham να συμμετέχει στη συγγραφή του σεναρίου.

Η Carly Rae Jepsen ποζάρει χαμογελαστή σε εξωτερικό χώρο, προωθώντας το νέο της άλμπουμ «Day and Night».
https://www.instagram.com/carlyraejepsen/

Η λίστα των τραγουδιών του «Day and night (Continued)»

Το EP «Day and Night (Continued)» θα περιλαμβάνει τα εξής κομμάτια:

  • Reaching For a Star
  • Sixteen and Rising
  • Wedding Season
  • Lullaby
  • Yes
  • Muscle Memory
  • Love Depressed
  • In Pure Faith
Η Carly Rae Jepsen αποκαλύπτει την έμπνευση πίσω από το όνομα του γιου της, Ilya, σε μια νέα φωτογράφιση.
https://www.instagram.com/carlyraejepsen/

Η Carly Rae Jepsen συνεχίζει να εντυπωσιάζει το κοινό της με τη διαρκή δημιουργικότητά της και την ικανότητά της να προσφέρει νέες, συναρπαστικές μουσικές εμπειρίες. Η κυκλοφορία του «Day and Night (Continued)» αναμένεται με ανυπομονησία από τους fans της pop μουσικής.

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Carly Rae Jepsen άλμπουμ τραγούδια
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