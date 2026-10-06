«Digger» vs «Verity»: Η μάχη στο box office που δεν εξελίχθηκε όπως περίμεναν

Η νέα ταινία με τον Tom Cruise, «Digger», γνώρισε απογοητευτικό ξεκίνημα στις αίθουσες, ενώ η ταινία «Verity» κατέκτησε την πρώτη θέση

Με μια ματιά Η ταινία "Digger" του Tom Cruise είχε απογοητευτική πρεμιέρα στο box office, εισπράττοντας 8 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική.

Το "Digger" είναι το πιο αδύναμο άνοιγμα για τον Tom Cruise από το 2007, με χαμηλές βαθμολογίες κοινού και κριτικών.

Η ταινία "Verity" του Amazon MGM Studios κατέκτησε την πρώτη θέση στο box office με 32,6 εκατομμύρια δολάρια.

Το Σαββατοκύριακο αναμένεται να αποφέρει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια εγχώριες εισπράξεις, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το κινηματογραφικό εγχείρημα του Tom Cruise με τον τίτλο «Digger», μια σατιρική μαύρη κωμωδία, γνώρισε μια ιδιαίτερα απογοητευτική πρεμιέρα στο box office, αφήνοντας τους υπεύθυνους της Warner Bros. με πικρή γεύση. Η ταινία, που πραγματεύεται την ιστορία ενός πλούσιου επιχειρηματία πετρελαίου που προκαλεί μια φυσική καταστροφή, εισέπραξε μόλις 8 εκατομμύρια δολάρια από 3.300 αίθουσες στη Βόρεια Αμερική. Το ποσό αυτό είναι εξαιρετικά χαμηλό, δεδομένου του υψηλού προϋπολογισμού της παραγωγής, ο οποίος φέρεται να κυμαίνεται μεταξύ 125 και 180 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι αρχικές προβλέψεις της Warner Bros. κυμαίνονταν μεταξύ 12 και 15 εκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας το τελικό αποτέλεσμα μια σημαντική υπέρβαση των αρνητικών προσδοκιών. Η διεθνής συγκομιδή της ταινίας έφτασε τα 12 εκατομμύρια δολάρια. Το «Digger» σηματοδοτεί το πιο αδύναμο άνοιγμα για τον Tom Cruise από το 2007, όταν το πολεμικό δράμα «Lions for Lambs» είχε ξεκινήσει με 6,7 εκατομμύρια δολάρια, αν και με πολύ μικρότερο προϋπολογισμό.

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Αμφιλεγόμενη υποδοχή και χαμηλές βαθμολογίες

Η προσπάθεια του σκηνοθέτη Alejandro G. Iñárritu να δημιουργήσει μια ταινία που θα προκαλούσε συζητήσεις και θα διεκδικούσε βραβεία, φαίνεται να μην καρποφόρησε. Το κοινό ανταπέδωσε με μια βαθμολογία C+ στο CinemaScore, μια από τις χαμηλότερες στην καριέρα του Tom Cruise. Οι κριτικοί, επίσης, φάνηκαν διχασμένοι, με το ποσοστό αποδοχής στο Rotten Tomatoes να ανέρχεται στο 51%. Το The Hollywood Reporter χαρακτήρισε την ταινία «νεκρή και θαμμένη».

Λίγες εβδομάδες πριν την πρεμιέρα, οι εκτιμήσεις έδειχναν ότι το «Digger» θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια δολάρια στο άνοιγμά του, ωστόσο, το ενδιαφέρον έδειξε να μειώνεται δραματικά τις τελευταίες δέκα ημέρες πριν την κυκλοφορία της. Η ταινία αναμένεται να αποφέρει σημαντικές οικονομικές απώλειες για την Warner Bros., ενώ έρχεται λίγο πριν την αναμενόμενη ολοκλήρωση της συγχώνευσης των 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Paramount Skydance με το στούντιο.

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«Verity» στην κορυφή, «Resident Evil» και «Heart of the Beast» ακολουθούν

Σε αντίθεση με την απογοήτευση του «Digger», το Amazon MGM Studios κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση στο εγχώριο box office με την ταινία «Verity», βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Colleen Hoover. Η ταινία απέσπασε 32,6 εκατομμύρια δολάρια από 3.510 αίθουσες. Το κοινό της ταινίας ήταν κατά κύριο λόγο γυναικείο (78%), με ένα σημαντικό ποσοστό (38%) να ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών.

Η ταινία, με προϋπολογισμό 40 εκατομμυρίων δολαρίων και σκηνοθεσία του Michael Showalter, με πρωταγωνίστριες τις Anne Hathaway, Dakota Johnson και Josh Hartnett, αποτελεί μια ενθαρρυντική αρχή. Αν και το άνοιγμά της υστερεί σε σύγκριση με το «It Ends With Us» (50 εκατομμύρια δολάρια το 2024), ξεπερνά τις πρεμιέρες των «Regretting You» (13,6 εκατομμύρια δολάρια το 2025) και «Reminders of Him» (17,9 εκατομμύρια δολάρια το 2026).

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Παρόλα αυτά, η κριτική υποδοχή του «Verity» δεν ήταν ιδιαίτερα θερμή, λαμβάνοντας επίσης βαθμολογία C+ στο CinemaScore, όπως και το «Digger». Η βαθμολογία του στο Rotten Tomatoes ανέρχεται στο 34%, με τον κριτικό του THR, Richard Lawson, να την χαρακτηρίζει «λογοτεχνικό σφάλμα». Η πλοκή επικεντρώνεται σε μια συγγραφέα (Johnson) που αναλαμβάνει να ολοκληρώσει ένα βιβλίο για μια διάσημη συγγραφέα (Hathaway).

Στη δεύτερη θέση του box office βρέθηκε το «Resident Evil» της Sony, εισπράττοντας 12,5 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας το συνολικό εγχώριο άθροισμα στα 124,8 εκατομμύρια δολάρια. Ακολουθεί το «Heart of the Beast» της Paramount με 11 εκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας το σύνολο στα 38,3 εκατομμύρια. Το «Primetime» της A24, στην δεύτερη εβδομάδα προβολής του, πρόσθεσε 8 εκατομμύρια δολάρια, φτάνοντας τα 34 εκατομμύρια.

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Γενική εικόνα της αγοράς και άλλες ταινίες

Σε γενικές γραμμές, το Σαββατοκύριακο αναμένεται να αποφέρει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια εγχώριες εισπράξεις, σημειώνοντας αύξηση περίπου 16% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό Σαββατοκύριακο. Η εγχώρια αγορά κινηματογράφου για το 2026 οδεύει προς τα 7,95 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 19% σε σχέση με το 2025.

Η ταινία «Beware Boiúna» της Lionsgate, που κυκλοφόρησε ευρέως, δεν κατάφερε να εισέλθει στην πρώτη δεκάδα, εισπράττοντας μόλις 550.000 δολάρια από 1.121 αίθουσες. Εν τω μεταξύ, το «Avengers: Endgame» επέστρεψε στην πρώτη θέση της παγκόσμιας λίστας όλων των εποχών, ξεπερνώντας το «Avatar» μετά την επανέκδοσή του. Το «Spider-Man: Brand New Day» της Sony ξεπέρασε παγκοσμίως τα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παραμένοντας στην τρίτη θέση των παγκόσμιων εισπράξεων.

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