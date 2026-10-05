«Δεν Κοστίζει Τίποτα»: Η απόφαση που αλλάζει τη ζωή μιας γυναίκας και γίνεται μια δυνατή ιστορία

Μια προσωπική απόφαση γίνεται αφορμή για να έρθουν στο προσκήνιο δύσκολα ερωτήματα γύρω από το σώμα, τη μητρότητα και την επιλογή

Με μια ματιά Το ντοκιμαντέρ «Δεν Κοστίζει Τίποτα» εξερευνά την εμπειρία της δωρεάς ωαρίων από νέες γυναίκες στην Ελλάδα.

Η ταινία εστιάζει στην προσωπική ιστορία της Δανάης, αναδεικνύοντας τις σωματικές και ψυχολογικές προκλήσεις της διαδικασίας.

Θέτει ερωτήματα για την επάρκεια του ιατρικού συστήματος στην προετοιμασία και προστασία των δοτριών ωαρίων.

Το ντοκιμαντέρ, βραβευμένο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ταξιδεύει σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας για προβολές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Πώς βιώνει μια νέα γυναίκα στην Ελλάδα την εμπειρία της δωρεάς ωαρίων; Πόσο προστατευμένη ή μη νιώθει στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας; Και πώς τελικά μια τέτοια εμπειρία μπορεί να «κοστίσει» πολύ περισσότερο απ’ όσο πιστεύει κανείς;

Το βραβευμένο με Χρυσό Αλέξανδρο ντοκιμαντέρ ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ (28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – τμήμα Newcomers) σε σκηνοθεσία της Μαίρης Μπουλή και σε παραγωγή της Long Run Productions, ταξιδεύει μέσα από το δίκτυο του CineDoc σε Αθήνα, Βόλο, Θεσσαλονίκη Λάρισα και Πάτρα.

Σχετικά με την ταινία

Η Δανάη είναι μια νέα κοπέλα που ζει στην Αθήνα. Δουλεύει σε μπαρ, αλλά ονειρεύεται να γίνει χορεύτρια μπαλέτου. Όπως όλοι οι νέοι άνθρωποι της ηλικίας της, για την ώρα προσπαθεί να ανταπεξέλθει οικονομικά στην απαιτητική καθημερινότητα. Έτσι, αποφασίζει να γίνει δότρια ωαρίων. Γιατί όχι; Μοιάζει ότι δεν της κοστίζει τίποτα. Στην πορεία όμως, συνειδητοποιεί ότι η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή.

Μέσα από τον φακό της σκηνοθέτριας Μαίρης Μπουλή, γνωρίζουμε καλύτερα τη Δανάη στην καθημερινότητά της, το σπίτι που μένει, τις φίλες της, τα ενδιαφέροντά της, τι την κάνει χαρούμενη. Μέσα από την προσωπική της εμπειρία, η ταινία θέτει στο επίκεντρο το βίωμα των γυναικών που αποφασίζουν να γίνουν δότριες ωαρίων και που συχνά παραμένει αθέατο, ενώ προκύπτουν ερωτήματα γύρω από το ίδιο το ιατρικό σύστημα και κατά πόσο προετοιμάζει κατάλληλα τις υποψήφιες δότριες για μια τέτοια διαδικασία ή τις προστατεύει επαρκώς από τυχόν επιπλοκές είτε σωματικές, είτε ψυχολογικές.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Πριν από πέντε χρόνια διάβαζα για τη δωρεά ωαρίων, γιατί σκεφτόμασταν μαζί με τη φωτογράφο και φίλη Ασημίνα Διονυσοπούλου να το κάνουμε κι εμείς. Όμως, δεν υπήρχε ενημέρωση. Μόνο διαφημίσεις κλινικών εξωσωματικής. Έτσι, σκεφτήκαμε να γυρίσουμε μια ταινία γι’ αυτό. Το βίωμα της Δανάης είναι μια ιστορία για κάθε άνθρωπο που προσπαθεί να πάρει τον έλεγχο του σώματός του στη σύγχρονη εποχή.

ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ

● ΑΘΗΝΑ – από Πέμπτη 15 μέχρι και Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ

Προπώληση ηλεκτρονικά μέσω του https://danaoscinema.gr/ και στο ταμείο του κινηματογράφου.

Οι προβολές στον Δαναό θα πραγματοποιηθούν παρουσία της σκηνοθέτιδας, συντελεστών και ειδικών καλεσμένων, όπως οι Ειρήνη Τουντασάκη, Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Λίνα Λυκομήτρου, Ψυχολόγος και Ψυχοθεραπεύτρια, EMD, ιδρυτικό μέλος της οργάνωσης «Άγγιγμα και Όρια», Μιρέλλα Κορομπίλια, Phd, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Επόπτρια, Αντωνία Λεγάκη, Δικηγόρος, Μαριάννα Κακαουνάκη, Δημοσιογράφος και Σκηνοθέτρια Ντοκιμαντέρ, Διονυσία Λουράντου, Γυναικολόγος κ.ά.

Αθηναϊκή Πρεμιέρα: Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, 20.00

Θα ακολουθήσει Q&A με τους συντελεστές της ταινίας και κέρασμα στο φουαγιέ του κινηματογράφου από το δίκτυο παραγωγών Open Farm.

Επόμενες προβολές στον κινηματογράφο Δαναό:

❖ Παρασκευή 16, Πέμπτη 22 και Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 20.00

❖ Σάββατο 17, Κυριακή 18, Τετάρτη 21, Σάββατο 24 Οκτωβρίου στις 18.00

● ΛΑΡΙΣΑ – Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, 20:00

«Χατζηγιάννειο» Πνευματικό Κέντρο

Προπώληση στο ταμείο του χώρου την ημέρα της προβολής.

Θα ακολουθήσει Q&A με τη σκηνοθέτρια Μαίρη Μπουλή και τη διευθύντρια φωτογραφίας Ασημίνα-Λυδία Διονυσοπούλου.

● ΒΟΛΟΣ – Σάββατο 10 Οκτωβρίου, 20:00 / στο πλαίσιο του CineDoc Caravan

«Αχίλλειον» Δημοτικό Κινηματοθέατρο Βόλου

Προπώληση:

https://www.more.com/gr-el/tickets/cinema/festival/cinedoc-bolou-2026-27-den-kostizei-tipota/

Θα ακολουθήσει Q&A με τη σκηνοθέτρια Μαίρη Μπουλή και τη διευθύντρια φωτογραφίας Ασημίνα-Λυδία Διονυσοπούλου.

● ΠΗΛΙΟ, ΑΓΙΟΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ – Κυριακή 11 Οκτωβρίου, 12:00

Στο πλαίσιο του CineDoc Caravan.

Κτήριο Στρατώνας – Είσοδος ελεύθερη.

Σε συνεργασία με τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Αγίου Λαυρεντίου.

Θα ακολουθήσει Q&A με τη σκηνοθέτρια Μαίρη Μπουλή και τη διευθύντρια φωτογραφίας Ασημίνα-Λυδία Διονυσοπούλου.

● ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, 18.30

Αίθουσα «Ολύμπιον»

Προπώληση σύντομα διαθέσιμη μέσω more.com.

Θα προηγηθεί εισήγηση από μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Βραβεία Κοινού Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.

Με στόχο την ενίσχυση του ελληνικού ντοκιμαντέρ και της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών σε πολιτιστικές δράσεις, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc συνεχίζει και φέτος τη συνεργασία του με τη διεθνή πλατφόρμα Votemo, καθιερώνοντας τοπικά Βραβεία Κοινού σε Αθήνα, Βόλο και Ρέθυμνο.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2026-27, το ντοκιμαντέρ ΔΕΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΤΙΠΟΤΑ είναι υποψήφιo για το Βραβείο Κοινού στην Αθήνα και τον Βόλο. Οι θεατές της κάθε περιοχής, θα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν online, σκανάροντας το QR code που θα τους δοθεί τις ημέρες των προβολών. Μετά το τέλος της ταινίας, η πλατφόρμα ψηφοφορίας θα παραμένει ανοιχτή για 24 ώρες.

Τα Βραβεία Κοινού του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ CineDoc 2026-27 είναι μια χορηγία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.) – Creative Greece. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2027.

Βιογραφικό σκηνοθέτριας

Η Μαίρη Μπουλή αποφοίτησε το 2019 από το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και το 2022 από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Πολιτισμός και Παραγωγή Ντοκιμαντέρ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το πρώτο της μικρού μήκους ντοκιμαντέρ «Πήγα, Είδα, Άκουσα», για την προσβασιμότητα στην Αθήνα, έκανε πρεμιέρα στο 22ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, στο DocFest Χαλκίδας, στο Αρχαιολογικό, Εθνογραφικό και Ιστορικό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στην Κύπρο, καθώς και στο Festival della Comunicazione e del Cinema Archeologico στην Ιταλία. Στη συνέχεια σκηνοθέτησε τη μικρού μήκους ταινία «Nightwalk», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Lift-Off Sessions τον Φεβρουάριο του 2020 και την ελληνική της πρεμιέρα στο Nafplio Bridges International Film Festival. Το «Nightwalk» κέρδισε επίσης το δεύτερο βραβείο στην κατηγορία «Cinema» του διαγωνισμού «Two Meters of a Kiss» από τον οργανισμό Athena.

Το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ της «Blue House» έκανε πρεμιέρα στο DocFest Χαλκίδας το 2022, όπου απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Φοιτητικής Ταινίας. Η διπλωματική της ταινία, το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ «Μια φορά το ’44», έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και προβλήθηκε επίσης στο DocFest Χαλκίδας το 2023. Το 2023 σκηνοθέτησε επίσης το «Laundromat Realities» για την πλατφόρμα Greek2Me. Το «Δεν Κοστίζει Τίποτα», σε παραγωγή της Long Run Productions και συμπαραγωγή της ΕΡΤ και του ΕΚΚΟΜΕΔ, είναι το πρώτο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ της.

Credits

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Μαίρη Μπουλή | ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Λεωνίδας Λιάμπεης (Long Run Productions), ΕΡΤ | ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: ΕΚΚΟΜΕΔ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Ασημίνα-Λυδία Διονυσοπούλου, Γεωργία Αρβανίτη | ΜΟΝΤΑΖ: Γιώργος Τσάπης | ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ: DJ ASTERIX | ΗΧΟΛΗΨΙΑ: Αλκαίος Νικολάου-Μιχαήλ, Μαρίνος Σπαγουλάκης | COLOR CORRECTION: Μαρία Τζωρτζάτου | SOUND DESIGN: Χαρά Κωνσταντάρα | ANIMATION: Άγης Ρόμπολας | TITLE DESIGN: Εύα Παπαγιάννη | VFX: Midnight VFX, Κώστας Σαρδέλης, Παντελής Αναστασιάδης | ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΣ: Αλεξάνδρα Δυράνη-Μαούνη | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΦΙΣΑΣ: Theodore Duck | INTERNATIONAL SALES: Low Light Films | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: CineDoc | SOCIAL MEDIA: @atnocost.film

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