5 κωμωδίες στο Netflix για να κάνεις τις φθινοπωρινές βραδιές πιο διασκεδαστικές

Αν ψάχνεις κάτι ανάλαφρο για να δεις μετά τη δουλειά ή ένα χαλαρό βράδυ στο σπίτι, αυτές οι κωμωδίες θα σε βάλουν αμέσως σε καλύτερο mood

Με μια ματιά Το "The Perfect Find" είναι ρομαντική κομεντί για καριέρα, μόδα και απρόσμενο έρωτα.

Το "You People" εξερευνά πολιτισμικές συγκρούσεις και οικογενειακές σχέσεις με χιούμορ.

Το "Players" ακολουθεί δημοσιογράφο που ερωτεύεται, αλλάζοντας τους κανόνες του φλερτ.

Το "Lift" είναι κωμωδία ληστείας με δράση, περιπέτεια και χιούμορ σε αεροπλάνο.

Το "Family Switch" παρουσιάζει οικογένεια που αλλάζει σώματα, φέρνοντας κωμικές καταστάσεις. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Καθώς το φθινόπωρο έχει πλέον έρθει και η επιστροφή στην καθημερινότητα έχει ήδη ξεκινήσει, είναι απολύτως φυσικό να νιώθεις μια μικρή μελαγχολία. Η αλλαγή του ρυθμού και η επιστροφή στους γνώριμους ρυθμούς συχνά φέρνουν μια αίσθηση νοσταλγίας για τις ξέγνοιαστες στιγμές που αφήνεις πίσω σου.

Το Netflix διαθέτει μια πλούσια βιβλιοθήκη με ευχάριστες κινηματογραφικές προτάσεις που μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση και θα κάνουν το φθινόπωρο πιο ευχάριστο.

Διάβασε επίσης: Ο γιος της Audrey Hepburn δίνει την απόλυτη έγκριση στη Lily Collins για να υποδηθεί τη μητέρα του

1. The Perfect Find

Αν ψάχνεις μια ρομαντική κομεντί με στιλ, αυτή η ταινία ακολουθεί μια γυναίκα που προσπαθεί να κάνει μια δυναμική επανεκκίνηση στην καριέρα της στη βιομηχανία της μόδας. Τα πράγματα όμως περιπλέκονται όταν ερωτεύεται κεραυνοβόλα έναν νεότερο συνάδελφο, ο οποίος τυχαίνει να είναι ο γιος του δύσκολου αφεντικού της. Το αποτέλεσμα είναι ένα απολαυστικό μείγμα χιούμορ, παρεξηγήσεων και καλοκαιρινής αισθητικής που θα σε κάνει να χαμογελάσεις.

2. You People

Μια σύγχρονη κωμωδία που πιάνει τον παλμό των πολιτισμικών συγκρούσεων μέσα από τις οικογενειακές σχέσεις. Ένα νεαρό ζευγάρι προσπαθεί να πείσει τις εντελώς διαφορετικές και συχνά υπερπροστατευτικές οικογένειές του να αποδεχτούν τη σχέση τους, προκαλώντας μια σειρά από αμήχανες και εξαιρετικά αστείες καταστάσεις. Η χημεία του πρωταγωνιστικού διδύμου και οι αιχμηρές ατάκες προσφέρουν άφθονο γέλιο από την αρχή μέχρι το τέλος.

2. Players

Αυτή η ανάλαφρη και ρυθμική κωμωδία ακολουθεί μια αθλητική δημοσιογράφο στη Νέα Υόρκη που έχει τελειοποιήσει την τέχνη του φλερτ και των προκαθορισμένων «παιχνιδιών» κατάκτησης. Όταν όμως γνωρίζει έναν γοητευτικό άντρα που την κάνει να ερωτευτεί πραγματικά, συνειδητοποιεί ότι οι κανόνες του παιχνιδιού πρέπει να αλλάξουν. Είναι μια διασκεδαστική ιστορία γεμάτη ενέργεια που ταιριάζει ιδανικά για μια χαλαρή βραδιά στον καναπέ.

4. Lift

Αν θέλεις το γέλιο σου να συνδυάζεται με αρκετή δόση δράσης και περιπέτειας, αυτή η κωμωδία ληστείας είναι η ιδανική επιλογή. Μια ομάδα επαγγελματιών απατεώνων αναλαμβάνει να κλέψει ραβδιά χρυσού αξίας εκατομμυρίων δοσίων μέσα από ένα αεροπλάνο εν πτήσει, οργανώνοντας ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο. Με γρήγορο ρυθμό, χιούμορ και δυνατές ερμηνείες, καταφέρνει να σε κρατήσει σε αγωνία χωρίς να χάνει τη ανάλαφρη διάθεσή του.

5. Family Switch

Μια κλασική και αγαπημένη συνταγή παρεξήγησης και αλλαγής σωμάτων έρχεται να φέρει τα πάνω-κάτω σε μια οικογένεια λίγο πριν από τις γιορτές. Γονείς και έφηβα παιδιά ανταλλάσσουν σώματα την παραμονή μιας καθοριστικής μέρας για τη ζωή του καθενός, αναγκασμένοι να ζήσουν την καθημερινότητα ο ένας του άλλου. Οι καταστάσεις που προκύπτουν είναι απίστευτα κωμικές και αναδεικνύουν με τρυφερότητα τη σημασία της οικογενειακής κατανόησης.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: