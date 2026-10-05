Cinema 05.10.2026

Η Lindsay Lohan αναβίωσε την iconic σκηνή του «Mean Girls» και έγινε ξανά η Cady Heron

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Η Lindsay Lohan αναβίωσε την iconic σκηνή του «Mean Girls» για την 3η Οκτωβρίου και χάρισε στους fans μία δυνατή δόση νοσταλγίας
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Lindsay Lohan αναβίωσε εμβληματική σκηνή από το "Mean Girls" για την 3η Οκτωβρίου.
  • Η ηθοποιός αναπαρέστησε τη σκηνή στο X (πρώην Twitter) με τον σκηνοθέτη Mark Waters.
  • Η Lohan και ο Waters συνεργάζονται ξανά στην επερχόμενη ταινία του Netflix "Return to You".
  • Η αναβίωση ενισχύει τη νοσταλγία και σηματοδοτεί νέα εποχή στην καριέρα της Lohan.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Lindsay Lohan, η οποία έχει αφήσει το στίγμα της στον χώρο της ψυχαγωγίας, επέστρεψε πρόσφατα στις οθόνες με μια αναβίωση που ενθουσίασε τους θαυμαστές της. Συγκεκριμένα, η διάσημη ηθοποιός μοιράστηκε μια προσωπική στιγμή από την εμβληματική ταινία «Mean Girls», στην οποία πρωταγωνίστησε το 2004, προκαλώντας κύματα νοσταλγίας.

Η Lindsay Lohan με το iconic ginger look της, αφήνοντας πίσω το ξανθό, χαμογελάει στον φακό.
https://www.instagram.com/lindsaylohan/

Η 3 Οκτωβρίου, γνωστή πλέον ως «3rd October» ανάμεσα στους φαν της ταινίας, έγινε για άλλη μια φορά αφορμή για μια ιδιαίτερη στιγμή. Σύμφωνα με το σενάριο του «Mean Girls», η Cady Heron ενθουσιάζεται όταν ο Aaron Samuels  στρέφεται προς το μέρος της στην τάξη και τη ρωτά τι μέρα είναι. Η απάντησή της, «It’s October 3rd», έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη του κοινού.

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Πιστή στην παράδοση, η Lohan αναπαρέστησε αυτήν ακριβώς τη σκηνή, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στον λογαριασμό της στο X (πρώην Twitter). Στο βίντεο, η ηθοποιός κάθεται σε ένα θρανίο, πίσω από τον “Aaron Samuels” της, ο οποίος στην αναβίωση αυτή υποδύεται ο σκηνοθέτης της ταινίας, Mark Waters. Η Lohan, χρησιμοποιώντας τον αυθεντικό ήχο από την ταινία, ακούγεται να λέει: «Στις 3 Οκτωβρίου με ρώτησε τι μέρα ήταν», πριν αναφωνήσει «Είναι 3 Οκτωβρίου» στον Waters, με τους δυο τους να ξεσπούν σε γέλια.

Η Lindsay Lohan ως η νέα Brand Ambassador της Schwarzkopf για την περιποίηση των μαλλιών.
https://www.instagram.com/lindsaylohan/

Νέα συνεργασία και νοσταλγία

Η παρουσία της Lohan και του Waters στην «ανεπίσημη γιορτή» της 3ης Οκτωβρίου δεν ήταν τυχαία. Πρόσφατα, έγινε γνωστό ότι η Lohan και ο Waters θα συνεργαστούν ξανά. Η ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη ταινία του Netflix, «Return to You», όπου θα υποδυθεί μια «ισχυρή αλλά μοναχική δικηγόρο». Η πλοκή της ταινίας περιλαμβάνει την αποκάλυψη ενός συναισθηματικού DVD που προοριζόταν για τον σύζυγο μιας ετοιμοθάνατης γυναίκας, το οποίο λαμβάνει κατά λάθος η πρωταγωνίστρια.

Η Lindsay Lohan με το iconic ginger look της, αποδεικνύει την αλλαγή στα μαλλιά της με νέα φωτογραφία.
https://www.instagram.com/lindsaylohan/

Αυτή η νέα συνεργασία φέρνει ξανά την Lohan πιο κοντά στο είδος που την ανέδειξε, ενώ παράλληλα ενισχύει τη νοσταλγική διάθεση που δημιουργείται από την αναβίωση της σκηνής του «Mean Girls». Η ηθοποιός, μετά από μια περίοδο απουσίας από τα κινηματογραφικά φώτα, δείχνει να βρίσκει ξανά τον ρυθμό της, συνδυάζοντας νέες επαγγελματικές προκλήσεις με επιτυχημένες αναφορές στο παρελθόν της.

Είναι φανερό ότι η Lohan αγκαλιάζει την κληρονομιά της από τα «Mean Girls», μια ταινία που εξακολουθεί να αγαπιέται από γενιές θεατών. Η ικανότητά της να αναβιώνει αυτές τις εμβληματικές στιγμές δείχνει την αγάπη της για τους ρόλους που την καθιέρωσαν, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί μια νέα εποχή στην καριέρα της.

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Lindsay Lohan Mean Girls
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