Fashion 05.10.2026

Οι 7 πιο τολμηροί συνδυασμοί χρωμάτων από τις πασαρέλες για τα φθινοπωρινά σου outfits

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Από το πράσινο με το ροζ μέχρι το μαύρο με το μπλε, οι πασαρέλες της Νέας Υόρκης αποδεικνύουν ότι το chromatic clashing είναι η μεγαλύτερη τάση
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η μόδα απελευθερώνεται από τους κανόνες, υιοθετώντας τολμηρούς χρωματικούς συνδυασμούς.
  • Το street style και οι πασαρέλες παρουσιάζουν εκρηκτικά χρώματα, αντικαθιστώντας τον μινιμαλισμό.
  • Αναδεικνύονται 7 τολμηροί συνδυασμοί χρωμάτων από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης.
  • Οι σχεδιαστές συνδυάζουν ασυνήθιστες αποχρώσεις για φρεσκάδα και δυναμισμό στα outfits.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης για τη σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 απέδειξε περίτρανα ότι η μόδα διανύει μια περίοδο απόλυτης απελευθέρωσης, όπου οι κανόνες του παρελθόντος απλώς δεν ισχύουν πια. Πέρα από τα εντυπωσιακά ντεμπούτα και τα επετειακά shows που συγκέντρωσαν τα βλέμματα, η πραγματική καρδιά της έμπνευσης χτυπούσε στο street style και στις πασαρέλες μέσα από μια ξέφrenη έκρηξη χρώματος. Τον μινιμαλισμό διαδέχεται μια πιο παιχνιδιάρικη, τολμηρή και ανατρεπτική αισθητική, όπου το chromatic clashing γίνεται η απόλυτη υπογραφή της εποχής.

xrwmata_outfits
https://www.instagram.com/toryburch/

Αντί για τα προβλέψιμα total looks και τις ασφαλείς μονοχρωμίες, οι κορυφαίοι σχεδιαστές τόλμησαν να παντρέψουν αποχρώσεις που θεωρούνταν «απαγορευμένες» ή απλώς ασύμβατες μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα; Ένα απολαυστικό παιχνίδι αντιθέσεων που φέρνει φρεσκάδα και απροσδόκητο δυναμισμό στην γκαρνταρόμπα μας. Παρακάτω συγκεντρώσαμε τους 7 πιο εντυπωσιακούς και ευκολοφόρετους χρωματικούς συνδυασμούς από τα shows της Νέας Υόρκης, έτοιμους να ανανεώσουν το στιλ σου άμεσα χωρίς να χρειαστεί να περιμένεις την επόμενη σεζόν.

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1. Πράσινο και ροζ

Ο μεγαλύτερος συνδυασμός χρωμάτων δεν ήταν άλλος από τις πασέλ αποχρώσεις του πράσινου και του ροζ. Το είδαμε σε φορέματα με κρόσσια, σε δαντελωτές καμιζόλες φορεμένες με ροζ διαφανείς φούστες και σε γλυπτικά τοπ. Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος: τα δύο χρώματα μπορούν να ισορροπούν τέλεια ή το ένα να λειτουργεί απλώς ως statement αξεσουάρ.

Μοντέλο παρουσιάζει δημιουργία του οίκου Carolina Herrera στο φαντασμαγορικό show για τα 45 χρόνια του, που έκλεισε τη NYFW.
https://www.carolinaherrera.com/

2. Butter yellow και μπλε

Το βουτυρένιο κίτρινο δείχνει πλέον λιγότερο σαν μια παροδική τάση και περισσότερο σαν ένας κλασικός ουδέτερος τόνος. Στις φετινές παρτίδες, η απαλή αυτή απόχρωση συνδυάστηκε ιδανικά με το μπλε και το denim. Οι σχεδιαστές έπαιξαν με συμπληρωματικά χρώματα, τοποθετώντας φωτεινά μπλε στοιχεία κάτω από ανοιχτόχρωμα πανωφόρια.

Μοντέλο παρουσιάζει τη νέα συλλογή Calvin Klein με έμπνευση από τα 90s, συνδυάζοντας τζιν και λευκό σακάκι.
https://www.instagram.com/calvinklein/

3. Μωβ και κόκκινο

Αν και αρχικά δεν φάνταζε ως ο πιο συνήθης συνδυασμός, οι δημιουργοί κατάφεραν να τον απογειώσουν παίζοντας με διαφορετικούς τόνους από κάθε χρώμα. Μεταξωτά φορέματα με indigo επιστρώσεις πάνω από magenta ή λιλά σύνολα διακοσμημένα με κόκκινες λεπτομέρειες απέδειξαν τη δύναμη των ομοειδών χρωματικών τόνων.

kokkino_mov_sindiasmos
https://www.instagram.com/toryburch/

4. Μαύρο και μπλε

Ο παλιός κανόνας που έλεγε ότι δεν πρέπει ποτέ να φοράς μαύρο και navy μαζί ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Φέτος, οι οίκοι μόδας απέδειξαν πόσο εξαιρετικά αλληλοσυμπληρώνονται αυτά τα δύο χρώματα, είτε μιλάμε για σκούρα azure τοπ με μαύρες φούστες είτε για πιο ανοιχτόχρωμες μπλε φούστες συνδυασμένες με αυστηρά μαύρα σακάκια.

Μοντέλο παρουσιάζει δημιουργία του οίκου Prada με δερμάτινο τζάκετ και αέρινη φούστα, επαναπροσδιορίζοντας τη θηλυκότητα.

5. Πολλαπλά πασέλ

Τα runways γέμισαν έμπνευση για εμφανίσεις που θυμίζουν πασέλ πριγκίπισσες, συνδυάζοντας το καναρινί κίτρινο με το λιλά και το baby blue. Ορισμένοι σχεδιαστές επέλεξαν διπλούς χρωματικούς συνδυασμούς, ενώ άλλοι προτίμησαν μια πιο chromatically maximalist προσέγγιση με πολυεπίπεδα φορέματα και αμέτρητα πασέλ λουλούδια τυπωμένα σε διαφάνειες.

pastel_outfits
https://www.instagram.com/ullajohnson/

6. Animal Print με ανατροπή

Τα animal prints ζουν μια απόλυτη αναγέννηση, από το κλασικό cheetah και το snakeskin μέχρι τα παιχνιδιάρικα cow και deer prints. Το ενδιαφέρον φέτος δεν βρισκόταν μόνο στο ίδιο το τύπωμα, αλλά στον τρόπο που οι σχεδιαστές το συνδύασαν με εκπληκτικούς τόνους, όπως το ζεστό cheetah με καναρινί κίτρινο ή το fawn print με λιλά αποχρώσεις.

animal_print_outfit
https://www.instagram.com/proenzaschouler/

7. Πορτοκαλί και μπλε

Οι διακριτικές πινελιές από πορτοκαλί και μπλε υπήρχαν παντού στις συλλογές, φέρνοντας έναν αέρα ζωντάνιας και ενέργειας. Συνδυάζοντας ποικίλους τόνους των δύο χρωμάτων, οι δημιουργοί πέτυχαν ένα αποτέλεσμα που κέντρισε τα βλέμματα και έδωσε μια εντελώς φρέσκια οπτική στο καθημερινό styling.

portokali_mple
https://www.instagram.com/kallmeyerofficial/

portokali_mple

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Fashion fashion trends Εβδομάδα Μόδας Νέας Υόρκης
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