Living 04.10.2026

Βραστήρας γεμάτος άλατα; Το κόλπο που θα τον κάνει σαν καινούργιο

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Ο πιο απλός, φυσικός και αποτελεσματικός οδηγός βήμα-βήμα για να διατηρήσεις τον βραστήρα σου καθαρό και σαν καινούργιο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα άλατα συσσωρεύονται στον βραστήρα με τη συχνή χρήση, δημιουργώντας λευκή κρούστα.
  • Χρησιμοποιήστε λευκό ξίδι και νερό για να καθαρίσετε τον βραστήρα, χωρίς ακριβά χημικά.
  • Βράστε το διάλυμα ξιδιού, αφήστε το να δράσει, και μετά τρίψτε απαλά με μαλακή βούρτσα.
  • Ξεπλύνετε καλά τον βραστήρα βράζοντας και πετώντας καθαρό νερό δύο φορές.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο ηλεκτρικός βραστήρας είναι αναμφίβολα μια από τις πιο χρηστικές συσκευές στην κουζίνα μας. Είτε τον χρησιμοποιούμε για τον πρωινό μας καφέ, είτε για γρήγορο τσάι, είτε για να ζεστάνουμε νερό που θα επιταχύνει το μαγείρεμα, η συσκευή αυτή δουλεύει υπερωρίες. Ωστόσο, με τη συχνή χρήση, τα άλατα του νερού της βρύσης αρχίζουν να συσσωρεύονται στο εσωτερικό, σχηματίζοντας μια ενοχλητική λευκή κρούστα στα τοιχώματα και στη βάση.

Pexels
Pexels

Η αφαίρεση των αλάτων δεν απαιτεί ακριβά χημικά προϊόντα ούτε πολύπλοκες διαδικασίες. Με απλά υλικά που ήδη έχουμε στα ντουλάπια της κουζίνας μας, όπως το λευκό ξίδι, μπορούμε να επαναφέρουμε τον βραστήρα μας στην αρχική του κατάσταση μέσα σε λίγα λεπτά, εξασφαλίζοντας καλύτερη απόδοση και καθαρότερο νερό.

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Τι θα χρειαστείς για τη διαδικασία:

  • Λευκό ξίδι
  • Νερό βρύσης
  • Μια μαλακή βούρτσα καθαρισμού
  • Ένα καθαρό πανί με μικροΐνες

Οδηγός βήμα προς βήμα για έναν πεντακάθαρο βραστήρα:

1. Προετοιμασία του διαλύματος: Αναμειγνύουμε ίση ποσότητα λευκού ξιδιού και νερού και ρίχνουμε το μείγμα απευθείας στο εσωτερικό, φροντίζοντας να καλύψει τα σημεία με τα περισσότερα άλατα.

2. Βράσιμο και αναμονή: Θέτουμε τον βραστήρα σε λειτουργία και τον αφήνουμε να βράσει. Μόλις ολοκληρωθεί ο βρασμός, τον βγάζουμε από την πρίζα και αφήνουμε το ζεστό διάλυμα να δράσει για περίπου 15-20 λεπτά.

3. Απομάκρυνση των αλάτων: Αδειάζουμε το μείγμα και, μόλις η συσκευή κρυώσει σε ασφαλή θερμοκρασία, τρίβουμε απαλά τα εσωτερικά τοιχώματα με τη μαλακή βούρτσα για να φύγουν τα υπολείμματα. Αποφεύγουμε τις σκληρές μεταλλικές βούρτσες που μπορεί να χαράξουν την επιφάνεια.

vrastiras_nerou_katharismos
Pexels

4. Καθαρισμός εξωτερικά: Σκουπίζουμε την εξωτερική επιφάνεια του βραστήρα με ένα ελαφρώς νωπό πανί μικροϊνών.

5. Σχολαστικό ξέβγαλμα: Γεμίζουμε ξανά τον βραστήρα με καθαρό νερό, το βράζουμε και το πετάμε. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία άλλη μία φορά για να σιγουρέψουμε ότι έχουν φύγει τελείως τυχόν υπολείμματα και η μυρωδιά του ξιδιού.

Επαναλαμβάνοντας αυτή την εύκολη διαδικασία τακτικά, ιδιαίτερα αν στην περιοχή σας το νερό είναι «σκληρό», ο βραστήρας σας θα παραμείνει πεντακάθαρος και θα λειτουργεί απροβλημάτιστα για πολύ περισσότερο καιρό.

Κεντρική Εικόνα: Pexels 

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βραστήρας κουζίνα
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