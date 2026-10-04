Life 04.10.2026

Νέα σεζόν, νέο σπίτι: 4 φθινοπωρινές τάσεις στη διακόσμηση που αξίζει να δοκιμάσεις

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Από το μπορντό και το terracotta μέχρι το σκούρο ξύλο, δες τις 4 τάσεις διακόσμησης που φέρνουν το φθινόπωρο στο σπίτι
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ζεστά χρώματα όπως terracotta, λαδί, tobacco και μπορντό προσθέτουν ατμόσφαιρα.
  • Μοτίβα όπως καρό και περίτεχνα σχέδια δίνουν χαρακτήρα στον χώρο.
  • Το σκούρο ξύλο, σε αποχρώσεις καρυδιού και καφέ, επιστρέφει για ζεστασιά.
  • Τα φωτιστικά γίνονται διακοσμητικά στοιχεία, προσφέροντας ατμόσφαιρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μπορεί έξω να κρατάμε ακόμα το καλοκαιρινό mood, όμως το σπίτι μας φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται την επόμενη σεζόν. Οι πρώτες φθινοπωρινές τάσεις στη διακόσμηση κάνουν την εμφάνισή τους και φέρνουν μαζί τους πιο ζεστά χρώματα, ενδιαφέρουσες υφές και μικρές αλλαγές που μπορούν να μεταμορφώσουν έναν χώρο.

Διάφορα φυτά εσωτερικού χώρου σε γλάστρες, που χρειάζονται προσοχή λόγω της αλλαγής του καιρού.
Pexels

Δεν χρειάζεται, φυσικά, να αλλάξεις όλο το σπίτι επειδή αλλάζει η εποχή. Άλλωστε, ποιος έχει χρόνο και budget για κάτι τέτοιο; Ένα καινούργιο μαξιλάρι, ένα ιδιαίτερο φωτιστικό ή ένα μικρό διακοσμητικό σε πιο σκούρα απόχρωση μπορούν να κάνουν το δωμάτιό σου να δείχνει αμέσως πιο cozy.

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Η νέα σεζόν, λοιπόν, δεν ζητά υπερβολές. Θέλει χρώμα, χαρακτήρα και πιο ζεστή ατμόσφαιρα, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το απόλυτα μίνιμαλ και ουδέτερο look. Αν θέλεις να κάνεις το σπίτι σου λίγο πιο autumn χωρίς να αποχαιρετήσεις εντελώς το καλοκαίρι, αυτές είναι οι τέσσερις τάσεις που αξίζει να δοκιμάσεις.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

1. Βάλε λίγο περισσότερο χρώμα στη ζωή σου

Το πρώτο και πιο εύκολο update είναι, φυσικά, το χρώμα. Οι πολύ φωτεινές αποχρώσεις του καλοκαιριού μπορούν να παραμείνουν, αλλά τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να τους προσθέσεις μερικούς πιο βαθιούς τόνους.

Καφέ δερμάτινο μαξιλάρι και λευκό ριχτάρι με σχέδια σε σκούρα πολυθρόνα
Πηγή: Unsplash

Terracotta, λαδί, tobacco και μπορντό είναι μερικές από τις αποχρώσεις που μπορούν να κάνουν τον χώρο πιο ζεστό χωρίς να τον βαραίνουν. Δεν χρειάζεται να βάψεις το δωμάτιο από την αρχή. Ένα ριχτάρι, δύο μαξιλάρια, ένα βάζο ή μερικά κεραμικά αρκούν για να πάρεις το σωστό autumn feeling.

2. Τα μοτίβα επιστρέφουν και κάνουν το σπίτι πιο fun

Αν το σπίτι σου έχει αρχίσει να μοιάζει λίγο υπερβολικά… beige, ίσως ήρθε η στιγμή για prints και patterns. Καρό, toile de jouy και πιο περίτεχνα σχέδια δίνουν χαρακτήρα σε έναν χώρο και τον κάνουν να δείχνει λιγότερο «βγαλμένος από κατάλογο».

Σαλόνι με σκούρο πράσινο καναπέ, ριχτάρι, μαξιλάρια, κιθάρα και ξύλινο πάτωμα.
Πηγή: Unsplash

Το trick είναι να μην το παρακάνεις. Ένα ιδιαίτερο κάλυμμα στον καναπέ, ένα τραπεζομάντιλο, μια πολυθρόνα ή ακόμη και ένα μικρό διακοσμητικό με έντονο μοτίβο μπορούν να γίνουν το statement item του δωματίου.

3. Το σκούρο ξύλο κάνει comeback

Το ανοιχτό ξύλο είχε για αρκετό καιρό την τιμητική του, όμως τώρα το σκούρο ξύλο επιστρέφει δυναμικά στη διακόσμηση. Οι αποχρώσεις του καρυδιού και του βαθύ καφέ προσθέτουν αμέσως περισσότερη ζεστασιά και ταιριάζουν τέλεια με τα γήινα χρώματα της νέας σεζόν.

Pexels
Pexels

Και εδώ δεν χρειάζεται να επενδύσεις σε καινούργια έπιπλα. Ένα μικρό τραπεζάκι, ένας δίσκος, μια κορνίζα ή ένα ξύλινο αντικείμενο μπορούν να δώσουν αυτή τη μικρή αλλαγή που ψάχνεις.

4. Τα φωτιστικά γίνονται το νέο statement piece

Αν υπάρχει ένα item που μπορεί πραγματικά να αλλάξει το mood ενός δωματίου, αυτό είναι ο φωτισμός. Τα φωτιστικά δεν χρειάζεται πλέον να είναι απλώς πρακτικά, αλλά μπορούν να λειτουργήσουν ως κανονικά διακοσμητικά στοιχεία.

Πηγή: Pexels
Πηγή: Pexels

Υφασμάτινα καπέλα, ιδιαίτερα σχέδια και prints μπορούν να δώσουν προσωπικότητα ακόμη και στην πιο απλή γωνιά. Και όταν οι μέρες αρχίσουν να μικραίνουν, ένα ζεστό, χαμηλό φως είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται το σπίτι για να αποκτήσει το απόλυτο cozy vibe.

fotistiko_lampa
Pinterest

Το καλύτερο με όλες αυτές τις deco τάσεις είναι ότι δεν χρειάζεται να τις υιοθετήσεις όλες μαζί. Διάλεξε εκείνη που ταιριάζει περισσότερο στο στιλ σου, πρόσθεσε μερικές μικρές πινελιές και άσε το σπίτι να αλλάξει mood μαζί με την εποχή.

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διακόσμηση φθινόπωρο 2026
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