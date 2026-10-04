Fashion 04.10.2026

Ο χειμώνας θέλει statement παλτό – Οι 8 viral τάσεις της σεζόν

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Από τα faux fur και τα Afghan coats μέχρι τους ψηλούς γιακάδες, αυτά είναι τα παλτό που θα βλέπεις παντού τον χειμώνα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Τα παλτό της σεζόν φθινόπωρο/χειμώνας 2026-2027 είναι εντυπωσιακά, oversized και ζεστά.
  • Οι τάσεις περιλαμβάνουν ψηλούς γιακάδες (funnel-neck), επιβλητική faux fur και bohemian Afghan coats.
  • Το δερμάτινο παλτό παραμένει διαχρονική επιλογή σε διάφορες γραμμές και σιλουέτες.
  • Τα μανίκια των παλτό μακραίνουν υπερβολικά, καλύπτοντας τα χέρια για μοντέρνο στυλ.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το παλτό είναι από εκείνα τα κομμάτια που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Κάθε χειμώνα επιστρέφει στην πρώτη γραμμή της γκαρνταρόμπας, αλλάζει γραμμές, υφές και αναλογίες και γίνεται το βασικό στοιχείο πάνω στο οποίο μπορείς να «χτίσεις» ολόκληρο το look σου.

palto_zebra
https://www.instagram.com/by.ivanaramirezm/

Για τη σεζόν φθινόπωρο/χειμώνας 2026-2027, οι τάσεις θέλουν τα πανωφόρια πιο εντυπωσιακά, πιο oversized και αρκετά πιο ζεστά. Από τους ψηλούς γιακάδες και τις faux fur υφές μέχρι τα μακριά μανίκια, το δέρμα και τις έντονες αποχρώσεις, οι φετινές προτάσεις έχουν ξεκάθαρη fashion ταυτότητα.

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1. Funnel-neck παλτό

Ο ψηλός γιακάς γίνεται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της νέας σεζόν. Τα funnel-neck παλτό ανεβαίνουν αρκετά στον λαιμό και δημιουργούν ένα αποτέλεσμα που θυμίζει statement κασκόλ, χωρίς να χρειάζεται να προσθέσεις άλλο αξεσουάρ.

Η τάση εμφανίστηκε στις συλλογές των Courrèges, Acne Studios και Balenciaga, ενώ η Phoebe Philo έχει κάνει εδώ και χρόνια τον συγκεκριμένο γιακά ένα από τα χαρακτηριστικά της. Είναι μια επιλογή που δείχνει μοντέρνα ακόμη και όταν το υπόλοιπο σύνολο παραμένει minimal.

funnel_jacket
https://www.instagram.com/courreges/

2. Faux fur πανωφόρια

Η οικολογική γούνα παραμένει δυναμικά στο προσκήνιο και φέτος γίνεται ακόμη πιο επιβλητική. Τα παλτό αποκτούν περισσότερο όγκο, τυλίγουν τη σιλουέτα και χαρίζουν στο χειμερινό look μια glamorous διάθεση.

Στις πασαρέλες των Stella McCartney, Balenciaga, Gucci, Schiaparelli, Valentino και Miu Miu, η faux fur εμφανίστηκε σε διαφορετικές εκδοχές, επιβεβαιώνοντας ότι έχει πλέον σταθερή θέση στη χειμερινή γκαρνταρόμπα. Παράλληλα, οι oversized γραμμές της φέρνουν κάτι από την αισθητική των 70s που επιστρέφει δυναμικά.

oversized_palto_balenciaga
https://www.instagram.com/gucci/

3. Afghan coat

Αν υπάρχει μία τάση που σε μεταφέρει κατευθείαν στα 70’s, αυτή είναι το Afghan coat. Με χαρακτηριστική sheepskin υφή και έντονη bohemian διάθεση, το συγκεκριμένο πανωφόρι θυμίζει την εποχή των rock stars και της hippie αισθητικής.

Για τη νέα σεζόν, όμως, επιστρέφει πιο σύγχρονο. Οι Miu Miu, Conner Ives και Fendi το επαναφέρουν στις πασαρέλες με ανανεωμένες αναλογίες και styling που το κάνει πολύ πιο εύκολο να ενταχθεί στη σημερινή γκαρνταρόμπα.

fendi_afghan_coat
https://www.instagram.com/fendi/

4. Δερμάτινα παλτό

Το δερμάτινο παλτό παραμένει μία από τις πιο ασφαλείς fashion επιλογές του χειμώνα. Είναι διαχρονικό, κομψό και μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και ένα απλό outfit.

Για το φθινόπωρο/χειμώνα 2026-2027 θα το δεις σε πολλές διαφορετικές γραμμές: από trench coats και εφαρμοστά σχέδια που τονίζουν τη μέση μέχρι μακριές, ρευστές σιλουέτες. Acne Studios, Alberta Ferretti, Bottega Veneta, Magda Butrym, Celine, Hermès, Courrèges και Khaite έδωσαν τη δική τους εκδοχή στην τάση.

khaite_dermatino_palto
https://www.instagram.com/khaite/

5. Πολύ μακριά μανίκια

Αυτή τη σεζόν τα μανίκια δεν σταματούν στον καρπό. Αντίθετα, μακραίνουν αρκετά ώστε να καλύπτουν ακόμη και τα χέρια, δημιουργώντας μια πιο χαλαρή και σύγχρονη σιλουέτα.

Η Givenchy ξεχώρισε με παλτό που υιοθετούν αυτή την υπερβολική αναλογία, αποδεικνύοντας πως ακόμη και μια μικρή αλλαγή στη γραμμή μπορεί να κάνει ένα κλασικό πανωφόρι να δείχνει εντελώς διαφορετικό.

Κεντρική Εικόνα: @atlein

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