Living 04.10.2026

Γιατί το πλυντήριο κολλάει στα 5 λεπτά; Οι 4 λόγοι που συμβαίνει

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Ανακάλυψε γιατί ο χρόνος στο πλυντήριο κολλάει και τι μπορείς να κάνεις για να ολοκληρωθεί η πλύση σου αμέσως
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Βουλωμένο φίλτρο: Δυσκολία στην αποστράγγιση νερού εμποδίζει το στύψιμο, προκαλώντας καθυστέρηση.
  • Υπερφόρτωση κάδου: Ασύμμετρη κατανομή βάρους ρούχων εμποδίζει την ασφαλή περιστροφή και το στύψιμο.
  • Υπερβολικός αφρός: Μεγάλη ποσότητα απορρυπαντικού δημιουργεί αφρό, παρατείνοντας το ξέπλυμα.
  • Βαρύ αντικείμενο στον κάδο: Μονό, ογκώδες αντικείμενο προκαλεί ανισορροπία και ενεργοποιεί προστασία από κραδασμούς.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Υπάρχει τίποτα πιο εκνευριστικό από το να στέκεσαι μπροστά στο πλυντήριο, να βλέπεις την οθόνη να δείχνει επίμονα «5 λεπτά» για να ολοκληρωθεί η πλύση, και να συνειδητοποιείς ότι έχει περάσει ήδη 1 ολόκληρη ώρα χωρίς να αλλάζει τίποτα; Στέκεσαι εκεί περιμένοντας να ακούσεις το πολυπόθητο «κλικ» για να απλώσεις τα ρούχα σου, αλλά ο κάδος συνεχίζει να γυρίζει νωχελικά ή απλώς να σταματάει, παγιδεύοντάς σε σε μια ατέλειωτη αναμονή.

Pexels
Pexels

Αυτό το ενοχλητικό φαινόμενο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η συσκευή σου χάλασε ξαφνικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το έξυπνο σύστημα του πλυντηρίου προσπαθεί απλώς να προστατεύσει τον εαυτό του και τα ρούχα σου, καθυστερεί το στύψιμο ή την τελική αποστράγγιση επειδή αντιμετωπίζει κάποιο λειτουργικό «κολλήματα». Ας δούμε τους 4 πιο συνηθισμένους λόγους που συμβαίνει αυτό και πώς μπορείς να τους αντιμετωπίσεις.

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1. Βουλωμένο φίλτρο

Η πιο κοινή αιτία για να κολλήσει το πλυντήριο λίγο πριν το τέλος είναι η δυσκολία στην αποστράγγιση. Τα σύγχρονα πλυντήρια αρνούνται πεισματικά να προχωρήσουν σε στύψιμο υψηλών στροφών αν δεν απομακρυνθεί πρώτα όλο το νερό από τον κάδο, για λόγους ασφαλείας. Αν το φίλτρο έχει γεμίσει με χνούδια, κέρματα ή μικροαντικείμενα, το νερό στραγγίζει εξαιρετικά αργά. Ο χρονοδιακόπτης μπερδεύεται, κολλάει στα 5 λεπτά και περιμένει μάταια να αδειάσει ο κάδος.

Τι να κάνεις: Άνοιξε το πορτάκι του φίλτρου, τοποθέτησε μια πετσέτα και ένα ρηχό σκεύος, και ξεβίδωσε προσεκτικά την τάπα για να καθαρίσεις τυχόν υπολείμματα. Θα εκπλαγείς με το πόσο γρήγορα θα στρώσει η λειτουργία του μετά.

Νεαρή γυναίκα με καρό πουκάμισο κάθεται δίπλα σε πλυντήριο, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα των ρούχων που μυρίζουν μούχλα.
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2. Υπερφόρτωση

Όταν ο κάδος είναι τιγκάρισμένος πέρα από τα όρια της χωρητικότητάς του, τα ρούχα γίνονται μια τεράστια, βαριά και συμπαγής μάζα. Στο στάδιο του στυψίματος, η φυγόκεντρος δύναμη απαιτεί τα ρούχα να κατανεμηθούν ομοιόμορφα γύρω από τα τοιχώματα του κάδου. Αν η μάζα αυτή είναι ασύμμετρη και τεράστια, το πλυντήριο ανιχνεύει επικίνδυνη ανισορροπία που μπορεί να προκαλέσει κραδασμούς ή βλάβη στο μοτέρ.

Τι να κάνεις: Για να προστατευτεί, το μηχάνημα προσπαθεί ξανά και ξανά να τα ισσοροπήσει, ρίχνοντας νερό ή κάνοντας αργές περιστροφές, με αποτέλεσμα να κολλάει στον χρόνο. Την επόμενη φορά, φρόντισε να γεμίζεις τον κάδο μέχρι τα τρία τέταρτα, αφήνοντας αρκετό χώρο για να κινούνται ελεύθερα τα υφάσματα.

Γυναίκα με καλάθι γεμάτο ρούχα δίπλα σε πλυντήριο, εξηγώντας γιατί τα ρούχα μυρίζουν μούχλα.
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3. Υπερβολικός αφρός

Πολλοί πιστεύουν λανθασμένα ότι όσο περισσότερο απορρυπαντικό βάλουν, τόσο πιο καθαρά θα βγουν τα ρούχα. Στην πραγματικότητα, η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού δημιουργεί τεράστια ποσότητα αφρού, ειδικά σε προγράμματα με ζεστό νερό. Ο αισθητήρας του πλυντηρίου αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει υπερβολικός αφρός μέσα στον κάδο και αναγκάζεται να παρατείνει τον χρόνο ξεπλύματος, προσθέτοντας επιπλέον νερό για να τον εξαφανίσει.

Τι να κάνεις: Ο χρονοδιακόπτης μένει κολλημένος στα 5 λεπτά επειδή το πρόγραμμα «ξαναγράφεται» αυτόματα για να ολοκληρωθεί με ασφάλεια. Μείωσε αισθητά την ποσότητα του απορρυπαντικού και προτίμησε τα προϊόντα χαμηλού αφρισμού (HE).

Γυναίκα μυρίζει καθαρό ρούχο δίπλα σε πλυντήριο, διερευνώντας γιατί τα ρούχα μυρίζουν όταν στεγνώνουν.
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4. Κάτι πολύ βαρύ στον κάδο

Δεν είναι μόνο η ποσότητα των ρούχων αλλά και η φύση τους που μπορεί να τρελάνει το πλυντήριο. Αν έχεις βάλει μέσα ένα και μόνο τεράστιο, βαρύ αντικείμενο, όπως ένα διπλό πάπλωμα, μια βαριά κουβέρτα, πολλά μπουφάν μαζί ή ένα μεγάλο χαλί μπάνιου, αυτό μαζεύεται στη μία πλευρά του κάδου κατά την περιστροφή.

Τι να κάνεις: Καθώς το πλυντήριο προσπαθεί να στυψιπώσει, η τεράστια αυτή ασμμετρία ενεργοποιεί τον αισθητήρα προστασίας από κραδασμούς. Το μηχάνημα σταματάει, ξαναδοκιμάζει, προσπαθεί να απορροφήσει τους κραδασμούς και κολλάει στον τελικό χρόνο. Αν πλένεις κάτι πολύ βαρύ ή ογκώδες, δοκίμασε να προσθέσεις μερικές πετσέτες μπάνιου για να μοιραστεί το βάρος ή στύψ’ το χειροκίνητα αν χρειαστεί.

 

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