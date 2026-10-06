Μουσικά Νέα 06.10.2026

«The life of a showgirl»: Η deluxe έκδοση που εκτόξευσε την Taylor Swift ξανά στην κορυφή του Billboard 200

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Η Taylor Swift βρίσκεται ξανά στην κορυφή του Billboard 200, 9 μήνες μετά την τελευταία της εβδομάδα στο Νο1 με το «The life of a showgirl»
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η deluxe έκδοση του άλμπουμ «The life of a showgirl» της Taylor Swift επανήλθε στην κορυφή του Billboard 200.
  • Η επανέκδοση περιλαμβάνει τέσσερα νέα τραγούδια, με το «Patient zero» να είναι το κεντρικό.
  • Το άλμπουμ συγκέντρωσε 173.000 ισοδύναμες μονάδες, με το 78% να προέρχεται από streaming.
  • Άλλοι καλλιτέχνες όπως η Tinashe και ο Kenny Chesney εισήλθαν στο Top 10 του chart.
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Η Taylor Swift γιορτάζει την επιστροφή του άλμπουμ της «The life of a showgirl» στην κορυφή του αμερικανικού chart Billboard 200. Το άλμπουμ, μετά την επανέκδοσή του με προσθήκη τεσσάρων ακυκλοφόρητων μέχρι πρότινος τραγουδιών, κατάφερε να βρεθεί ξανά στην πρώτη θέση για τη χρονική περίοδο που λήγει στις 10 Οκτωβρίου. Αυτή είναι η 13η μη συνεχόμενη εβδομάδα που το άλμπουμ βρίσκεται στην κορυφή, μετά την αρχική του κυκλοφορία στις 18 Οκτωβρίου 2025 και την τελευταία του εμφάνιση στην πρώτη θέση στις 10 Ιανουαρίου 2026.

Γυναίκα με μακρύ φόρεμα και ψηλοτάκουνα ξαπλωμένη πάνω σε αυτοκίνητο σε σκηνικό γυρίσματος music video.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Η deluxe έκδοση, με τίτλο ,«The life of a showgirl: The encore» κυκλοφόρησε στις 25 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει τα νέα κομμάτια «Patient zero», «Cleveland!», «Pink Clouding» και «Babylon». Το «Patient zero» ξεχώρισε ως το κεντρικό τραγούδι της επανέκδοσης, με το επίσημο μουσικό του βίντεο να κάνει πρεμιέρα κατά τη διάρκεια των MTV Video Music Awards στις 27 Σεπτεμβρίου, με την ίδια την Taylor Swift να το παρουσιάζει ζωντανά.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, το «The life of a showgirl» συγκέντρωσε 173.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ την εβδομάδα που έληξε την 1η Οκτωβρίου. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει μια εντυπωσιακή αύξηση 619% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, όπου είχε καταγράψει 21.000 μονάδες. Σημαντικό είναι ότι περίπου το 78% των μονάδων προήλθε από δραστηριότητα streaming, κυρίως λόγω των τεσσάρων νέων τραγουδιών.

Η Dakota Johnson κοιτάζει την αντανάκλασή της σε μια σκηνή από το νέο σκοτεινό music video.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Η επανεμφάνιση του άλμπουμ στην κορυφή μετά από εννέα μήνες παύσης αποτελεί ένα αξιοσημείωτο γεγονός. Η μεγαλύτερη χρονική απόσταση μεταξύ δύο εβδομάδων στην κορυφή του Billboard 200 φέτος σημειώθηκε νωρίτερα, όταν το άλμπουμ «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» του Bad Bunny έφτασε ξανά στην πρώτη θέση μετά από εννέα μήνες και δύο εβδομάδες.

Άλλες Επιτυχίες στο Top 10

Εκτός από την Taylor Swift, το Top 10 του Billboard 200 αυτή την εβδομάδα περιλαμβάνει και άλλες αξιοσημείωτες εισόδους. Η Tinashe βλέπει το άλμπουμ της «Popstar» να εισέρχεται στο Top 10 για πρώτη φορά, καταλαμβάνοντας την 6η θέση. Αντίστοιχα, ο Kenny Chesney εξασφαλίζει την 17η είσοδό του στο Top 10 με το άλμπουμ «Silver sands Marina», το οποίο κατέλαβε την 7η θέση.

Η Tinashe χαμογελάει καθώς ποζάρει ανάμεσα σε φωτογραφίες της, προμοτάροντας το νέο της άλμπουμ «Popstar».
https://www.instagram.com/tinashenow

Το chart Billboard 200 αναδεικνύει τα δημοφιλέστερα άλμπουμ της εβδομάδας στις ΗΠΑ, βασιζόμενο σε μια πολυδιάστατη κατανάλωση που μετράται σε ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ. Αυτές οι μονάδες περιλαμβάνουν τις πωλήσεις άλμπουμ, τα track equivalent albums (TEA) και τα streaming equivalent albums (SEA).

Από τις 173.000 ισοδύναμες μονάδες του «The life of a showgirl» που συγκεντρώθηκαν την τελευταία εβδομάδα μέτρησης, οι 136.000 προήλθαν από streaming (αύξηση 500%, που αντιστοιχεί σε 138,79 εκατομμύρια επίσημα streams από το σύνολο των τραγουδιών του άλμπουμ). Αυτό οδήγησε το άλμπουμ στην 1η θέση του Top Streaming Albums για όγδοη εβδομάδα. Οι πωλήσεις άλμπουμ ανήλθαν σε 21.000 (αύξηση 1.529%), φέρνοντας το άλμπουμ στο Νο. 5 του Top Album Sales, ενώ οι μονάδες TEA έφτασαν τις 16.000 (αύξηση 11.445%). Η έκδοση «Encore» είναι διαθέσιμη προς το παρόν μόνο μέσω streaming και ψηφιακών λήψεων.

Η τραγουδίστρια με το μαύρο φόρεμα ποζάρει με το πλάι, ενώ οι fans της μετρούν αντίστροφα για το νέο της τραγούδι.
https://www.instagram.com/taylorswift/

Άλλα άλμπουμ που συμπληρώνουν το Top 10 περιλαμβάνουν το «you seem pretty sad for a girl so in love» της Olivia Rodrigo (2η θέση), το «Dandelion» της Ella Langley (3η θέση), το «I’m the Problem» του Morgan Wallen (4η θέση) και το «The great divide» του Noah Kahan (5η θέση).

Μια τραγουδίστρια με λευκό φόρεμα παίζει κιθάρα και τραγουδάει στη σκηνή, περιτριγυρισμένη από λουλούδια, σε μια viral εμφάνιση.
https://www.instagram.com/oliviarodrigo/

Η Tinashe, με το «Popstar» στην 6η θέση, κατέγραψε την καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων της καριέρας της, με 22.000 αντίτυπα. Το άλμπουμ υποστηρίχθηκε από οκτώ διαφορετικές εκδόσεις βινυλίου και CD, τέσσερις deluxe ψηφιακές εκδόσεις με bonus tracks και μια τυπική ψηφιακή έκδοση. Το «Popstar» ακολουθεί την επιτυχία του περσινού hit «No broke boys», το οποίο αποτέλεσε την πρώτη της είσοδο στο Top 40 του Billboard Hot 100 από το 2014.

https://www.instagram.com/oliviadeano/
https://www.instagram.com/oliviadeano/

Ο Kenny Chesney, με το «Silver sands marina» στην 7η θέση, συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στα charts, με το άλμπουμ να περιλαμβάνει το επιτυχημένο single «Carry on», το οποίο έφτασε στο Νο. 1 του Country Airplay chart. Το Top 10 ολοκληρώνεται με το «The art of loving» της Olivia Dean (8η θέση), το «Stick season» του Noah Kahan (9η θέση) και το «ICEMAN» του Drake (10η θέση).

Ο ράπερ με μαύρη μπλούζα «ICEMAN» ποζάρει για τη νέα κυκλοφορία του άλμπουμ «FOMO».
https://www.instagram.com/champagnepapi

Η Luminate, ως ανεξάρτητος πάροχος δεδομένων για τα charts του Billboard, πραγματοποιεί διεξοδικό έλεγχο όλων των στοιχείων πριν από τη δημοσίευση των εβδομαδιαίων κατατάξεων, διασφαλίζοντας την ακρίβεια και την εγκυρότητα των δεδομένων.

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Billboard Taylor Swift The Life of a Showgirl
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