Με μια ματιά Νέο μουσικό βίντεο για το «In My Life» των The Beatles, με πρωταγωνιστή τον Owen Cooper.

Το βίντεο, γυρισμένο στο Liverpool, αφηγείται ιστορίες αγάπης, οικογένειας και αναμνήσεων.

Η Apple Corps ενισχύει τις δραστηριότητές της στο Liverpool ενόψει νέου μουσείου για τους Beatles.

Ανακοινώθηκε κινηματογραφικό τετράπτυχο του Sam Mendes για τα μέλη των The Beatles. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το κλασικό τραγούδι των The Beatles, «In My Life», αποκτά νέα ζωή μέσα από ένα συγκινητικό μουσικό βίντεο, που κυκλοφόρησε πρόσφατα ως μέρος της επανέκδοσης του άλμπουμ «Rubber Soul» για το 2026. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του βίντεο, που σκηνοθετήθηκε από την Jessica Swale και την Irina Alexiu, βρίσκεται ο Owen Cooper, γνωστός από την επιτυχημένη του εμφάνιση στην σειρά «Adolescence».

Το οπτικό υλικό, που αναρτήθηκε στην επίσημη σελίδα των The Beatles στο YouTube, μεταφέρει τους θεατές στην πατρίδα του συγκροτήματος, το Liverpool, για να αφηγηθεί μια δυνατή ιστορία για τη δύναμη της αγάπης, της οικογένειας και των αναμνήσεων. Η αφήγηση ξεκινά με μια τυχαία συνάντηση σε ένα πάρκο του Liverpool τη δεκαετία του 1940. Μέσα από το ταξίδι ενός αγαπημένου γιουκαλίλι, το βίντεο απεικονίζει τη γέννηση μιας σχέσης, τη δημιουργία ενός ανεκτίμητου δεσμού μεταξύ μητέρας και γιου, και την έμπνευση για μια μουσική αγάπη που μεταδίδεται από γενιά σε γενιά.

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Η ιστορία εκτυλίσσεται μέσα από τις δεκαετίες, από το μεταπολεμικό Liverpool, περνώντας από τα «swinging sixties» και φτάνοντας μέχρι τη σύγχρονη εποχή, αναδεικνύοντας έτσι την ακατανίκητη δύναμη της μουσικής να συνδέει τους ανθρώπους.

Τα γυρίσματα στο Liverpool και οι σημαντικές τοποθεσίες

Η παραγωγή του βίντεο επικεντρώθηκε σε διάφορες εμβληματικές τοποθεσίες του Liverpool, προσθέτοντας αυθεντικότητα και βάθος στην οπτική αφήγηση. Οι θεατές μπορούν να αναγνωρίσουν τα νερά του ποταμού Mersey, το μεγαλόπρεπο Royal Liver Building, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό του Liverpool, την ιστορική περιοχή Royal Albert Dock, αλλά και το θρυλικό Strawberry Fields. Η Apple Corps, η εταιρεία που διαχειρίζεται την κληρονομιά των The Beatles, εντείνει τις δραστηριότητές της στο Liverpool, ενόψει και της επικείμενης έναρξης του «The Beatles Story». Πρόκειται για ένα νέο, εκτεταμένο μουσείο 100.000 τετραγωνικών ποδιών, αφιερωμένο στο θρυλικό συγκρότημα, το οποίο θα ανοίξει τις πόρτες του το 2028 στον χώρο της πρώην αγοράς St John’s.

Το κινηματογραφικό επταετές σχέδιο του Sam Mendes

Παράλληλα, το 2028 αναμένεται να κάνει την πρεμιέρα του και το κινηματογραφικό τετράπτυχο του Sam Mendes, με τίτλο «The Beatles – A Four Film Cinematic Event». Η φιλόδοξη αυτή παραγωγή θα παρουσιάσει 4 ξεχωριστές βιογραφικές ταινίες, καθεμία αφιερωμένη σε ένα μέλος των The Beatles. Τους ρόλους των θρυλικών μουσικών θα αναλάβουν οι Joseph Quinn ως George Harrison, Paul Mescal ως Paul McCartney, Barry Keoghan ως Ringo Starr και Harris Dickinson ως John Lennon. Το νέο μουσικό βίντεο για το «In My Life» έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα των οπτικοποιημένων έργων των The Beatles, προσφέροντας μια φρέσκια ματιά σε ένα από τα πιο αγαπημένα τους τραγούδια, με τη σύγχρονη αισθητική και την ταλαντούχα ερμηνεία του Owen Cooper.

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