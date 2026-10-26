Σχεδόν 1.300 δίσκοι των Beatles βγαίνουν προς πώληση – Η ιστορία πίσω από τη συλλογή δεκαετιών

Με μια ματιά Σχεδόν 1.300 σπάνιοι δίσκοι των Beatles διατίθενται προς πώληση μέσω της πλατφόρμας Discogs.

Η συλλογή προέρχεται από αφοσιωμένο φαν που συγκέντρωνε πρωτότυπες εκδόσεις και διεθνείς κυκλοφορίες για δεκαετίες.

Περιλαμβάνονται σπάνια προωθητικά αντίτυπα, μονοφωνικές εκδόσεις και διεθνείς εκδοχές της μουσικής των Beatles.

Η πώληση αποτελεί μέρος της σειράς "Discogs Drops" που προσφέρει πρόσβαση σε σπάνιες μουσικές συλλογές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η πλατφόρμα ανακάλυψης μουσικής και συλλογής δίσκων, Discogs, ενώνει τις δυνάμεις της με το ανεξάρτητο δισκοπωλείο Black Plastic Records, που εδρεύει στη Γερμανία, για τη δημόσια διάθεση σχεδόν 1.300 σπάνιων δίσκων των Beatles. Η εν λόγω συλλογή προέρχεται από έναν αφοσιωμένο φαν, ο οποίος αφιέρωσε δεκαετίες στην εύρεση πρωτότυπων εκδόσεων, σπάνιων singles και διεθνών εκδόσεων του θρυλικού συγκροτήματος.

Μια συλλογή δεκαετιών

Η ιδιωτική αυτή συλλογή, η οποία περιλαμβάνει συνολικά περίπου 1.500 δίσκους, αποτέλεσε αντικείμενο πάθους ενός συλλέκτη που αναζήτησε κάθε πιθανή εκδοχή της μουσικής των Beatles, από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ηπειρωτική Ευρώπη. Μετά τον θάνατο του συλλέκτη, το Black Plastic Records, ένα δισκοπωλείο που βρίσκεται στο Dortmund της Γερμανίας, απέκτησε τη συλλογή από την περιουσία του. Περίπου 1.300 από αυτούς τους δίσκους θα διατεθούν προς πώληση.

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Ανάμεσα στα ανεκτίμητα κομμάτια που θα περιλαμβάνονται στην πώληση, ξεχωρίζουν:

Μια σπάνια προωθητική έκδοση του ντεμπούτου στούντιο άλμπουμ των Beatles, Please Please Me, του 1963. Εκτιμάται ότι μόνο 250 αντίτυπα παρήχθησαν για βρετανικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Ένα πρώιμο προωθητικό αντίτυπο του single «From Me to You» του 1963.

Μια αυθεντική μονοφωνική έκδοση του Please Please Me του 1963 από το Ηνωμένο Βασίλειο, με την εμβληματική μαύρη-χρυσή ετικέτα της Parlophone.

Μια σπάνια έκδοση του The Beatles (ευρύτερα γνωστό ως The White Album) του 1968, επίσης με την ετικέτα της Parlophone.

Μια έκδοση του Let It Be του 1970 από το Ηνωμένο Βασίλειο σε κουτί, η οποία περιλαμβάνει την αρχική εξωτερική θήκη, το εύθραυστο εσωτερικό δίσκο και ένα βιβλίο φωτογραφιών από τις ηχογραφήσεις του συγκροτήματος. Η έκδοση αυτή περιγράφεται ως «αξιοσημείωτα καλά διατηρημένη».

Η διεθνής διάσταση της Beatlemania

Αυτό που καθιστά τη συλλογή ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, πέρα από τις μεμονωμένες σπανιότητες, είναι το βάθος των διεθνών κυκλοφοριών. Καθώς η Beatlemania σάρωνε τον κόσμο τη δεκαετία του ’60, οι δισκογραφικές εταιρείες σε διάφορες χώρες κυκλοφορούσαν τις δικές τους εκδοχές της μουσικής του συγκροτήματος. Αυτές οι εκδοχές συχνά διέφεραν σε συνδυασμούς τραγουδιών, εξώφυλλα, picture sleeves και ετικέτες δίσκων. Ένα single των Beatles που κυκλοφορούσε στην Αγγλία, για παράδειγμα, μπορούσε να έχει εντελώς διαφορετικό εξώφυλλο ή συνοδευτικά κομμάτια όταν κυκλοφορούσε στη Γαλλία, την Ιταλία ή τη Σουηδία. Πολλές από αυτές τις περιφερειακές εκδόσεις κυκλοφόρησαν σε μικρές ποσότητες και πλέον αποτελούν αντικείμενο έντονου πόθου για τους συλλέκτες. Μαζί, προσφέρουν μια μοναδική ματιά στον τρόπο με τον οποίο η μουσική του συγκροτήματος ταξίδεψε ανά τον κόσμο, αποκτώντας διαφορετικές ταυτότητες σε κάθε χώρα.

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Η δημοπρασία στο Discogs

Η πρώτη «ρίψη» περίπου 1.300 δίσκων θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά μέσω του Discogs, ξεκινώντας από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 8:00 π.μ. ET. Η πώληση θα παραμείνει αποκλειστική στο Discogs για τις πρώτες 10 ημέρες, αν και θα προσφέρεται η δυνατότητα περιήγησης και παραλαβής από το κατάστημα του Black Plastic Records.

Ο Russ Ryan, διευθυντής εμπειρίας πωλητών στο Discogs, δήλωσε: «Κανείς δεν καταλήγει με δεκατρείς εκατοντάδες δίσκους των Beatles τυχαία. Διαφορετικά εξώφυλλα, διαφορετικές εκτυπώσεις, προωθητικά αντίτυπα που κανείς δεν έχει δει εδώ και εξήντα χρόνια – αυτό είναι αφοσίωση, και μεγάλο μέρος της κουλτούρας των δίσκων βασίζεται σε αυτό: στην επιθυμία να βρεθείς όσο το δυνατόν πιο κοντά στη μουσική, όπως μπορεί να σε φέρει μια εκτύπωση. Οι άνθρωποι ξεχνούν ότι η Beatlemania δεν προσγειώθηκε ποτέ με τον ίδιο τρόπο δύο φορές. Η καταγραφή της έκδοσης κάθε χώρας αποτελεί μέρος του έργου μας για πάνω από είκοσι πέντε χρόνια, και είναι σπάνιο να το βλέπεις δοκιμασμένο τόσο εξονυχιστικά σε ένα μέρος. Το πιο σημαντικό, μια συλλογή σαν αυτή καταλήγει σε ένα κατάστημα όπως το Black Plastic λόγω της εμπιστοσύνης που έχουν χτίσει εδώ και χρόνια, όχι λόγω τύχης. Η δουλειά μας από εκεί και πέρα είναι απλή: να βάλουμε αυτούς τους δίσκους στα σωστά χέρια, παγκοσμίως».

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Ο Valentin Gube, συνιδρυτής και συνιδιοκτήτης του Black Plastic Records, πρόσθεσε: «Η συλλογή δίσκων των Beatles σε βάθος είναι ένας δύσκολος τομέας. Μπορείς να βρεις δίσκους των Beatles παντού, καθώς είναι το συγκρότημα με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, αλλά η εύρεση σπάνιων δίσκων σε καλή κατάσταση γίνεται κάθε χρόνο δυσκολότερη. Τα πρωτότυπα LP των Beatles από τη δεκαετία του ’60, και ακόμη περισσότερο τα singles, έχουν παιχτεί ξανά και ξανά, είτε είναι πραγματικές σπανιότητες είτε κοινές εκτυπώσεις. Αυτό καθιστά την εύρεση σπάνιων δίσκων των Beatles σε ωραία, συλλεκτική κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη. Κάποιες εκτυπώσεις μπορεί ακόμα να εμφανίζονται περιστασιακά, αλλά η εύρεση ενός αντιτύπου που έχει επιβιώσει όλα αυτά τα χρόνια με ελάχιστη φθορά είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Επομένως, το να μπορούμε να διαθέσουμε αυτή τη συλλογή προς πώληση στο σύνολό της, με εκατοντάδες περιζήτητα LPs και singles, είναι μια πραγματική τιμή».

Η πώληση των Beatles σηματοδοτεί την τελευταία προσθήκη στα Discogs Drops, μια σειρά επιμελημένων μουσικών συλλογών που προσφέρει στους θαυμαστές και τους συλλέκτες παγκοσμίως πρόσβαση σε σπάνιους δίσκους και ιδιωτικά αρχεία. Προηγούμενες πωλήσεις στη σειρά περιλάμβαναν τις προσωπικές συλλογές του αείμνηστου frontman των Television, Tom Verlaine, και του δημοσιογράφου και συγγραφέα Mikal Gilmore.

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