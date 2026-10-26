Apple Music: Ένα πείραμα με μουσικά κύματα δημιούργησε το νέο της λογότυπο

Το Apple Music αλλάζει λογότυπο μετά από 11 χρόνια και ο τρόπος που δημιουργήθηκε δεν είναι αυτός που φαντάζεσαι

Με μια ματιά Το Apple Music ανανεώνει το λογότυπό του για πρώτη φορά από το 2015, συνδέοντας τη μουσική με την κίνηση του ήχου.

Το νέο λογότυπο δημιουργήθηκε μέσω ενός πειράματος με μουσικές συχνότητες που μετατράπηκαν σε φυσικές δονήσεις σε ορυκτέλαιο.

Η Apple συνεργάστηκε με τον μουσικό Fred Again και τη NEST Acoustics για τη δημιουργία του λογοτύπου, χρησιμοποιώντας τον ήχο ως μέσο δημιουργίας.

Η ανανέωση περιλαμβάνει αλλαγές στην τυπογραφία, με τη λέξη "Music" σε πεζούς και γραμματοσειρά βασισμένη στην SF Pro. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Για πρώτη φορά από το 2015, όταν έκανε την εμφάνισή του, το Apple Music ανανεώνει την οπτική του ταυτότητα, παρουσιάζοντας ένα νέο λογότυπο που συνδέει τη μουσική με τη φυσική κίνηση του ήχου. Για τη δημιουργία του, η Apple συνεργάστηκε με τον μουσικό Fred Again, επιλέγοντας μια διαφορετική προσέγγιση από τις συνηθισμένες ψηφιακές μεθόδους σχεδιασμού.

Το αποτέλεσμα είναι ένα κυματιστό μοτίβο που παραπέμπει στα ηχητικά κύματα και αποτυπώνει οπτικά τη μουσική. Αντί να βασιστεί αποκλειστικά σε ψηφιακά εργαλεία, η εταιρεία αξιοποίησε μια φυσική διαδικασία, μετατρέποντας τις μουσικές συχνότητες σε δονήσεις που έδωσαν μορφή στο νέο σήμα της υπηρεσίας.

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Η διαδικασία παρουσιάστηκε σε βίντεο που δημοσίευσε η Apple, αποκαλύπτοντας πώς ο ήχος έγινε η αφετηρία για τη δημιουργία της νέας εικόνας. Στο κέντρο του πειράματος βρίσκεται ένα κομμάτι πλαστικού σε σχήμα εικονιδίου εφαρμογής, τοποθετημένο μέσα σε μια ρηχή δεξαμενή με ορυκτέλαιο.

Οι μουσικές συχνότητες που δημιούργησε ο Fred Again σε συνεργασία με τη NEST Acoustics μεταφέρθηκαν σε μια ειδική συσκευή, η οποία τις μετέτρεψε σε φυσικές δονήσεις. Οι δονήσεις έθεσαν το υγρό σε κίνηση, σχηματίζοντας κυματισμούς που αποτυπώθηκαν ως μέρος της νέας οπτικής ταυτότητας.

Η κεντρική ιδέα ήταν ο ήχος να μην αποτελεί απλώς την έμπνευση για το σχέδιο, αλλά το ίδιο το μέσο δημιουργίας του. Με αυτόν τον τρόπο, η Apple επιχείρησε να συνδέσει πιο άμεσα τη μουσική εμπειρία με την εικόνα της υπηρεσίας, δίνοντας στο λογότυπο μια ξεχωριστή, σχεδόν απτική διάσταση.

Οι αλλαγές στην τυπογραφία και την εικόνα της υπηρεσίας

Η ανανέωση δεν περιορίζεται στο κυματιστό εφέ. Η Apple προχώρησε και σε αλλαγές στην τυπογραφία, ώστε το λογότυπο του Apple Music να εναρμονίζεται περισσότερο με τη συνολική οπτική γλώσσα της εταιρείας.

Η λέξη «Music» εμφανίζεται πλέον με πεζούς χαρακτήρες, ενώ η γραμματοσειρά βασίζεται σε μια προσαρμοσμένη εκδοχή της SF Pro, της τυπογραφικής οικογένειας που χρησιμοποιεί η Apple. Το αποτέλεσμα είναι μια πιο ενιαία, έντονη και σύγχρονη αισθητική, η οποία διατηρεί παράλληλα την αναγνωρίσιμη ταυτότητα της υπηρεσίας.

Το νέο σήμα θα αξιοποιείται στις προωθητικές ενέργειες του Apple Music, ενώ η ανανεωμένη εικόνα του έχει ήδη παρουσιαστεί και στο Apple Music Hall, τον χώρο της εταιρείας στο Battersea του Λονδίνου. Το περιβάλλον του χώρου, που στεγάζεται σε ένα ανακαινισμένο πρώην εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, κινείται σε βιομηχανικούς τόνους και συμπληρώνει την αισθητική της νέας ταυτότητας.

Με τη συγκεκριμένη αλλαγή, η Apple επαναπροσδιορίζει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της μουσικής υπηρεσίας της, επιλέγοντας να συνδέσει την τεχνολογία με ένα δημιουργικό πείραμα που ξεκινά από τον ίδιο τον ήχο.

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