Junior Eurovision 2026: Η Αρμενία κατέκτησε την κορυφή με τη Naré και το «BOO!»

Η ψηφοφορία έφερε την ανατροπή στη Μάλτα, με την Αρμενία να κερδίζει το κοινό και να κατακτά την τρίτη νίκη της στην ιστορία της Junior Eurovision

Με μια ματιά Η Αρμενία κέρδισε την Junior Eurovision 2026 με τη Naré και το τραγούδι «BOO!», συγκεντρώνοντας 202 βαθμούς.

Η Ισπανία κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 184 βαθμούς, ενώ η Γαλλία την τρίτη με 165 βαθμούς.

Η Κύπρος, με τον Harry Georgiou και το «Who I Can Be», τερμάτισε στην 10η θέση.

Η Junior Eurovision 2026 φιλοξενήθηκε στη Μάλτα και περιλάμβανε 16 συμμετοχές. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η αυλαία της Junior Eurovision 2026 έπεσε με μεγάλη νικήτρια την Αρμενία, η οποία κατάφερε να ξεχωρίσει σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, εντυπωσιακές εμφανίσεις και αγωνία μέχρι την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων. Η Naré, εκπροσωπώντας τη χώρα με το τραγούδι «BOO!», συγκέντρωσε συνολικά 202 βαθμούς και χάρισε στην Αρμενία την τρίτη νίκη της στην ιστορία του διαγωνισμού. Την ίδια στιγμή, η Ισπανία κατέκτησε τη δεύτερη θέση με 184 βαθμούς, ενώ η Γαλλία ολοκλήρωσε την πρώτη τριάδα με 165 βαθμούς.

Για την Κύπρο, η φετινή συμμετοχή είχε επίσης ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς ο 13χρονος Harry Georgiou ανέβηκε στη σκηνή με το «Who I Can Be» και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στη 10η θέση. Η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στη Μάλτα, προσφέροντας στο κοινό μια βραδιά με 16 συμμετοχές, αγαπημένα πρόσωπα του διαγωνισμού και μια ψηφοφορία που ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη σημασία τόσο των εθνικών κριτικών επιτροπών όσο και της online ψήφου.

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Η Αρμενία βρέθηκε στην κορυφή της Junior Eurovision 2026, με τη Naré να κερδίζει τις εντυπώσεις με το τραγούδι «BOO!». Η συνολική βαθμολογία των 202 βαθμών ήταν αρκετή για να χαρίσει στη χώρα την πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της συμμετοχής της στη φετινή διοργάνωση. Η φετινή νίκη αποτελεί την τρίτη στην ιστορία της Αρμενίας στον παιδικό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, προσθέτοντας ακόμη μία σημαντική επιτυχία στη μουσική της διαδρομή. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ολοκλήρωσε μια βραδιά με έντονο ανταγωνισμό, καθώς οι βαθμολογίες των κριτικών επιτροπών και του κοινού διαμόρφωσαν ένα αποτέλεσμα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Ισπανία με 184 βαθμούς, ενώ η Γαλλία συγκέντρωσε 165 βαθμούς και κατέλαβε την τρίτη θέση. Οι τρεις χώρες ξεχώρισαν στη συνολική κατάταξη, ολοκληρώνοντας τη φετινή διοργάνωση με δυνατές παρουσίες και αξιοσημείωτες βαθμολογίες.

Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε στη Junior Eurovision 2026 από τον 13χρονο Harry Georgiou, ο οποίος παρουσίασε το τραγούδι «Who I Can Be». Η εμφάνισή του αποτέλεσε μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν για το κυπριακό κοινό, με τον νεαρό καλλιτέχνη να ολοκληρώνει την προσπάθειά του στη 10η θέση. Η κυπριακή συμμετοχή ήταν η δεύτερη στη σειρά εμφάνισης, αμέσως μετά την Ολλανδία, η οποία άνοιξε τη βραδιά με τη Maria και το «Stronger Together». Ο Harry ανέβηκε στη σκηνή του διαγωνισμού εκπροσωπώντας την Κύπρο ανάμεσα σε 16 χώρες, σε μια διοργάνωση που έδωσε χώρο σε νεαρούς καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη μουσική και την προσωπικότητά τους σε ένα διεθνές κοινό. Παρότι η Κύπρος δεν βρέθηκε στην πρώτη τριάδα, η συμμετοχή του Harry Georgiou αποτέλεσε ένα σημαντικό κομμάτι της φετινής διοργάνωσης, με το «Who I Can Be» να εκπροσωπεί τη χώρα σε μια βραδιά γεμάτη διαφορετικά μουσικά είδη και σκηνικές προσεγγίσεις.

Η Junior Eurovision 2026 πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα, η οποία ανέλαβε τη διοργάνωση μετά τη νίκη της Γαλλίας το 2025. Η γαλλική πλευρά είχε αρνηθεί να φιλοξενήσει τον επόμενο διαγωνισμό, επικαλούμενη την ανάγκη εξοικονόμησης πόρων, και η Μάλτα προσφέρθηκε εθελοντικά να αναλάβει τη διοργάνωση για τρίτη φορά στην ιστορία της. Η φετινή εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Malta Fairs & Conventions Centre (MFCC), στην περιοχή Ta’ Qali. Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν οι Gaia Cauchi, Destiny και Keane Cutajar, οι οποίοι ανέλαβαν να συνοδεύσουν το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι με 16 συμμετοχές από διαφορετικές χώρες. Η επιστροφή της διοργάνωσης στη Μάλτα είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς η χώρα είχε καταλάβει την 11η θέση στην περσινή Junior Eurovision. Παρά τη θέση της, επέλεξε να αναλάβει τη φιλοξενία του διαγωνισμού, προσφέροντας τη σκηνή της στους νεαρούς καλλιτέχνες που διεκδίκησαν τη φετινή νίκη.

Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, η Αρμενία αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια της Junior Eurovision 2026 με τη Naré και το «BOO!», συγκεντρώνοντας 202 βαθμούς. Η Ισπανία ακολούθησε στη δεύτερη θέση με 184 βαθμούς και η Γαλλία στην τρίτη με 165 βαθμούς.

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