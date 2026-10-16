EUROVISION 16.10.2026

Eurovision 2027: Στη Θεσσαλονίκη το Sing for Greece

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Τρεις βραδιές γεμάτες μουσική, τραγούδι και εκπλήξεις στη Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο του 2027
Mad.gr
Με μια ματιά
  • Ο εθνικός τελικός για τη Eurovision 2027, Sing for Greece, θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη τον Φεβρουάριο.
  • Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει τρεις βραδιές, δύο ημιτελικούς και έναν τελικό, που θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ και το ERTFLIX.
  • Στόχος είναι η ανάδειξη του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στη Βουλγαρία.
  • Η ΕΡΤ επιλέγει τη Θεσσαλονίκη για να μοιράσει τις μεγάλες διοργανώσεις σε όλη τη χώρα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια μεγάλη έκπληξη επιφυλάσσει η ΕΡΤ για τους φίλους της Eurovision, καθώς το Sing for Greece – Εθνικός Τελικός Eurovision 2027 θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη τον προσεχή Φεβρουάριο!

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να βρεθεί στο επίκεντρο της μουσικής επικαιρότητας, φιλοξενώντας 3 ξεχωριστές βραδιές γεμάτες μουσική, αγαπημένα τραγούδια, δυνατές ερμηνείες και πολλές εκπλήξεις. Στόχος της διοργάνωσης είναι η ανάδειξη του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας τον Μάιο του 2027.

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Οι 3 βραδιές –οι 2 ημιτελικοί και ο μεγάλος τελικός– θα μεταδοθούν ζωντανά από την ΕΡΤ και το ERTFLIX δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό σε όλη την Ελλάδα να παρακολουθήσει τη μεγάλη μουσική διοργάνωση για την ανάδειξη της ελληνικής συμμετοχής.

Είναι η 3η συνεχή χρονιά που η ΕΡΤ διοργανώνει το Sing for Greece. Πρόκειται για ένα ζωντανό show με μεγάλη απήχηση και υψηλή τηλεθέαση στη γραμμική τηλεόραση, αλλά και θεάσεις ρεκόρ στο ERTFLIX.

ΕΡΤ
ΕΡΤ

Η απόφαση της ΕΡΤ να μεταφέρει τον εθνικό τελικό στη Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνει τη βούλησή της να μοιράζεται τις μεγάλες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές διοργανώσεις με ολόκληρη τη χώρα, φέρνοντας τη μουσική πιο κοντά σε όλους.

Η Θεσσαλονίκη θα γίνει το απόλυτο σημείο συνάντησης της ελληνικής μουσικής σκηνής, σε μια διοργάνωση που φιλοδοξεί να προσφέρει μοναδικές στιγμές και να σηματοδοτήσει την πορεία της Ελλάδας προς τη Eurovision 2027.

Το Sing for Greece έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Και η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη μουσική γιορτή έχει ήδη αρχίζει!

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Eurovision Sing for Greece ΕΡΤ
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