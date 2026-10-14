Η Eurovision μπαίνει σε νέα εποχή – Τι αλλάζει σε ψήφους, συμμετοχές και διοργάνωση

Η EBU προχωρά σε σημαντικές αλλαγές για τον διαγωνισμό τραγουδιού του 2027, με νέα κριτήρια φιλοξενίας, αλλαγές στην ηλικία των συμμετεχόντων και την προσθήκη νέων χωρών

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) έχει ήδη ανακοινώσει τις σημαντικές αλλαγές που θα εφαρμοστούν στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision από το 2027, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τον ετήσιο μουσικό θεσμό. Οι ανακοινώσεις αυτές αφορούν τόσο τους κανόνες διεξαγωγής όσο και τη σύνθεση των χωρών που θα συμμετέχουν.

Η πόλη Μπουργκάς της Βουλγαρίας, και όχι η πρωτεύουσα Σόφια, θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό της Eurovision το 2027. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στο σύγχρονο στάδιο της πόλης, το Arena Burgas, το οποίο διαθέτει χωρητικότητα άνω των 15.000 θεατών και κρίνεται κατάλληλο για τη φιλοξενία μιας παραγωγής τέτοιου μεγέθους, ενώ παράλληλα είναι εύκολα προσβάσιμο με μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι ημερομηνίες που έχουν οριστεί για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού είναι 11 και 13 Μαΐου για τους ημιτελικούς και 15 Μαΐου για τον μεγάλο τελικό.

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Η διαδικασία ανάδειξης του ελληνικού τραγουδιού για την Eurovision 2027 θα παραμείνει πιστή στην επιτυχημένη περσινή δομή. Μέσω των διαγωνιστικών βραδιών του «Sing for Greece» της ΕΡΤ, που περιλαμβάνει δύο ημιτελικούς και έναν εθνικό τελικό, η σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τα έργα της. Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει ενεργά στην επιλογή του εκπροσώπου της χώρας. Συνολικά, έως και 20 τραγούδια αναμένεται να διαγωνιστούν στους δύο ημιτελικούς, με τα 12 από αυτά να προκρίνονται στον εθνικό τελικό αποκλειστικά μέσω της ψήφου του κοινού. Στον τελικό, ο νικητής θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των κριτικών επιτροπών.

Σημαντικές αλλαγές στους κανόνες διεξαγωγής

Ο διαγωνισμός της Eurovision, που παραδοσιακά εστίαζε σε ευρωπαϊκές χώρες, διευρύνει τους ορίζοντές του. Ο Καναδάς θα συμμετάσχει για πρώτη φορά, μέσω του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα CBC/Radio-Canada, ο οποίος πλέον είναι μέλος της EBU. Παράλληλα, η Ολλανδία επιβεβαίωσε την επιστροφή της στη διοργάνωση, με την NPO να αναλαμβάνει τη μετάδοση, μετά την προηγούμενη αποχώρηση του AVROTROS.

Από το 2027, ο νικητής του διαγωνισμού δεν θα είναι αυτόματα επιλέξιμος να φιλοξενήσει τον επόμενο διαγωνισμό σε περίπτωση ένοπλης σύγκρουσης, γεωπολιτικής αστάθειας ή άλλης κατάστασης που επηρεάζει την ασφάλεια και τη σταθερότητα της χώρας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η EBU θα ορίζει έναν εναλλακτικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα, ο οποίος θα αναλαμβάνει πλήρως τη διοργάνωση και την παραγωγή του διαγωνισμού, λειτουργώντας αυτόνομα και όχι ως εκπρόσωπος της νικήτριας χώρας.

Άλλες σημαντικές αλλαγές περιλαμβάνουν την αύξηση του ορίου ηλικίας των συμμετεχόντων. Από τα 16, η ελάχιστη ηλικία ανεβαίνει στα 18 έτη, με τους συμμετέχοντες να πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος την ημέρα της πρώτης πρόβας. Επιπλέον, ενώ οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς, οι καλλιτέχνες και οι σχολιαστές μπορούν να ενθαρρύνουν τους θεατές να ψηφίσουν, απαγορεύεται η υπερβολική διαφημιστική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων κρατικά χρηματοδοτούμενων καμπανιών.

Σχετικά με την ψηφοφορία, η πρόκριση στους ημιτελικούς θα καθορίζεται πλέον κατά κύριο λόγο από την ψήφο του κοινού, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών που δεν συμμετέχουν στον διαγωνισμό. Η ψήφος των κριτικών επιτροπών θα εξακολουθεί να συνυπολογίζεται, σε μια αναλογία που θα καθοριστεί από την EBU.

Τέλος, εξετάζεται ένα νέο σύστημα βαθμολογίας, το οποίο θα είναι διαθέσιμο online. Αντί να μπορούν οι τηλεθεατές να ψηφίσουν την αγαπημένη τους συμμετοχή έως και 10 φορές, θα τους ζητηθεί να επιλέξουν τις 3 αγαπημένες τους χώρες από κάθε βραδιά. Αυτές οι αλλαγές αναμένεται να διαμορφώσουν ένα νέο σκηνικό για τη Eurovision, προσδίδοντας περισσότερη δυναμική και προσαρμοστικότητα στον διαγωνισμό.

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