«NYXDrop Season 2» Ποιος διαγωνιζόμενος αποχώρησε από το Β’ μέρος του 2ου επεισοδίου

Με μια ματιά Ο Λεωνίδας Δερβένης αποχώρησε από το Β’ μέρος του 2ου επεισοδίου του NYXDrop Season 2.

Ο 22χρονος διαγωνίστηκε με το τραγούδι «Μοναχική Καρδιά» του Χρήστου Μάστορα.

Οι JONGO και Victoria Ferley προκρίθηκαν στην επόμενη φάση.

Ο Λεωνίδας Δερβένης δήλωσε αισιόδοξος και θέλει να συνεχίσει να αφηγείται ιστορίες μέσω της τέχνης του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το NYXDrop Season 2 συνεχίζει να φέρνει στη σκηνή νέα μουσικά ταλέντα, με διαγωνιζόμενους που ξεχωρίζουν για τις διαφορετικές επιρροές και την προσωπική τους καλλιτεχνική ταυτότητα. Το Β’ μέρος του 2ου επεισοδίου προβλήθηκε την Τρίτη 13 Οκτωβρίου στις 16:00 στο TikTok του MAD TV, ενώ ακολούθησαν οι προβολές στο YouTube του MAD TV στις 18:00 και στο κανάλι του MAD TV στις 20:00. Αυτή τη φορά, τρεις παίκτες ανέβηκαν στη σκηνή για να διεκδικήσουν τη θέση τους στην επόμενη φάση, σε μια ακόμη μουσική αναμέτρηση.

Από αυτή τη διαδικασία, ο Λεωνίδας Δερβένης ήταν εκείνος που αποχώρησε, σηματοδοτώντας την τελευταία αποχώρηση του παιχνιδιού. Ο 22χρονος καλλιτέχνης επέλεξε να διαγωνιστεί με το τραγούδι «Μοναχική Καρδιά» του Χρήστου Μάστορα, παρουσιάζοντας τη δική του ερμηνεία και διεκδικώντας την πρόκριση. Ωστόσο, το ταξίδι του στο NYXDrop Season 2 ολοκληρώθηκε στο συγκεκριμένο επεισόδιο. Αντίθετα, ο JONGO και η Victoria Ferley κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση.

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Στο NYXDrop Season 2, η LILA και οι STAVENTO βρίσκονται στην κριτική επιτροπή, αξιολογώντας τις εμφανίσεις των διαγωνιζομένων, ενώ την παρουσίαση έχει αναλάβει η Ilenia Williams. Σημαντικό ρόλο στο μουσικό project έχει ο Βασίλης Κουμεντάκος, ο οποίος συμμετέχει ως music director και coach των παικτών, προσφέροντας καθοδήγηση στη μουσική τους πορεία.

Την ομάδα συμπληρώνουν οι Mary Sunshine ως NYX Reporter, μεταφέροντας όσα συμβαίνουν γύρω από το project, καθώς και οι Skroutz Expert Creators Αναστασία Παυλίδου και Johnathan Στεφάνου.

Ποιος είναι ο Λεωνίδας Δερβένης

Ο Λεωνίδας Δερβένης είναι ερμηνευτής, δημιουργός και performer από τη Θεσσαλονίκη, με έντονο ενδιαφέρον για τη μουσική και το θέατρο. Στα 22 του χρόνια σπουδάζει Σκηνοθεσία στην Πειραματική ΣΑΕΚ Θέρμης, ενώ τον τελευταίο χρόνο ασχολείται πιο ενεργά με τη μουσική, γράφοντας τους δικούς του στίχους και συνθέτοντας τα τραγούδια του.

Ένας σημαντικός σταθμός στην καλλιτεχνική του πορεία ήταν η δημιουργία και παρουσίαση μιας μουσικοθεατρικής παράστασης, μέσα από την οποία συνδύασε διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης. Στα μουσικά του είδωλα βρίσκονται η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Σταμάτης Κραουνάκης, η Τάνια Τσανακλίδου και η Μαρινέλλα, ενώ εκτός από τη μουσική αγαπά τη συγγραφή και την υποκριτική.

Στόχος του είναι να δημιουργεί παραστάσεις που αφηγούνται ιστορίες και προκαλούν συναίσθημα. Ο ίδιος περιγράφει τον εαυτό του ως τελειομανή, πληθωρικό, μεταδοτικό και θεατράλε, χαρακτηριστικά που θέλει να εκφράζει και μέσα από την καλλιτεχνική του παρουσία. Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να ασχοληθεί με τη μουσική έπαιξε ο κολλητός του, Δημήτρης, τον οποίο θεωρεί έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους στη ζωή του, μετά τους γονείς του.

Τι δήλωσε ο Λεωνίδας Δερβένης στο Mad.gr μετά την αποχώρησή του

Παρά την αποχώρησή του από το NYXDrop Season 2, ο Λεωνίδας Δερβένης αντιμετωπίζει την εμπειρία με αισιοδοξία και διάθεση να συνεχίσει να δημιουργεί. Μιλώντας αποκλειστικά στο Mad.gr, έστειλε το δικό του μήνυμα, τονίζοντας πως το σημαντικό είναι να διατηρούμε τη θετική μας διάθεση ακόμη και όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως περιμέναμε: «Παιδιά, δεν χάθηκε ο κόσμος. Να περνάμε όμορφα, όλα καλά θα πάνε. Και αν δεν πάνε καλά, δεν γ@μείς, να περνάμε όμορφα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για τα επόμενα βήματά του, ο ίδιος θέλει να συνεχίσει να αφηγείται ιστορίες μέσα από την τέχνη του, αντλώντας έμπνευση από τους μύθους και τα παραμύθια που συνοδεύουν την ανθρώπινη εμπειρία εδώ και αιώνες: «Να λέμε ιστορίες, να περνάμε όμορφα, να λέμε παραμύθια, μύθους, γιατί εκεί πέρα βασίζεται ανά τους αιώνες ολόκληρη η ανθρωπότητα. Να περνάμε όμορφα», δήλωσε στο Mad.gr, δίνοντας το στίγμα της δημιουργικής πορείας που θέλει να ακολουθήσει από εδώ και πέρα.

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